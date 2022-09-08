«Еще один младенец»: 64-летняя Мадонна закрутила роман с 23-летим манекенщиком

Мадонна. Фото: кадр видео.

Мадонна в своем репертуаре! Только западные таблоиды успели сообщить новость о расставании 64-летней певицы с 28-летним танцором Ахламаликом Уильямсом, как поп-дива подкинула журналистам новый повод посудачить. Артистка закрутила новый роман и повсюду появляется с манекенщиком Эндрю Дарнеллом. И если ее предыдущий бойфренд был младше на 36 лет, то нынешний избранник – уже на 41 год. Эндрю всего 23 года. «Еще один младенец», - шутят пользователи в соцсетях.

Артистка закрутила новый роман и повсюду появляется с манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Фото: соцсети.

Слухи о новом романе звезды появились после того, как Мадонна выложила несколько совместных снимков с Дарнеллом в соцсетях. В последнее время Мэдж, и без того не стеснявшаяся в выборе гардероба, и вовсе слетела с катушек. Певица покрасила волосы в розовый цвет и покупает наряды, которые больше подходят тинейджерам. Очевидно, артистка решила соответствовать вкусам своего нового парня.

Эндрю всего 23 года. Фото: соцсети.

Певица познакомилась с манекенщиком около месяца назад во время фотосессии для журнала «Paper». Все, кто в этот момент присутствовал на съемочной площадке, уверяют: между Эндрю и Мадонной сразу же проскочила искра. Позже они вместе пришли на концерт рэпера Rema в Нью-Йорке и отжигали на танцполе. Сначала Эндрю и Мадонна сидели за столиком, пили розовое вино и ели картошку-фри с трюфелем, а потом начали танцевать. По словам очевидцев, пара регулярно прерывалась на жаркие объятия и поцелуи.

Певица выбирает наряды, которые больше подходят тинейджерам. Фото: соцсети.

«Они всю ночь прижимались друг другу в уединенном месте», - сообщили источники издания Page Six.

Певица даже покрасила волосы в розовый цвет. Фото: соцсети.

В недавнем интервью Мадонна призналась, что 60 лет - это не повод ставить крест на личной жизни. Певица говорит, что в свои годы просто одержима сексом. Она чувствует себя сексуальной и привлекательной, а своей главной ошибкой в жизни называет два замужества.