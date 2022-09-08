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В мире8 сентября 2022 5:16

В дополнение к пенсии: Выяснилось, что королева Елизавета II сдает недвижимость

Объявление о краткосрочной аренде размещено в Интернете
Юрий МАЙБОРОДА
Королева Елизавета II.

Королева Елизавета II.

Фото: REUTERS

Сервис по подбору недвижимости для краткосрочной аренды Airbnb разместил объявление о сдаче особняка в поместье Сандрингем – частной усадьбе британских монархов.

Двухэтажный дом с четырьмя спальнями утопает в зелени и находится в непосредственной близости от Сандрингемского дворца.

Помимо спален, в двух из которых установлены кровати размера king size, в доме имеется просторная кухня, столовая, приемная и гостиная, из окон которой открывается вид на окружающую усадьбу сады. Во дворе расположена большая детская площадка, а буквально в нескольких минутах ходьбы находится кафе Sandringham.

В доме, собственником которого является Елизавета II, есть предметы декора и картины из королевской коллекции, которые ранее висели на стенах главной резиденции монархов.

Впрочем, несмотря на роскошь особняка и его непосредственную близость к замку, почувствовать себя особой королевской крови не получится, поскольку ранее дом принадлежал главному королевскому садовнику. Поэтому максимум, что можно себе позволить – примерить на себя роль монаршей обслуги.

Обойдется такое удовольствие в 250-350 фунтов стерлингов за ночь (18,5-26 тысяч рублей) за одну ночь, а комфортно расположиться в доме одновременно могут до восьми гостей.

КАРТИНА ДНЯЕлизавета II: досье KP.RU