Росатом приступил к строительству экотехнопарка на площадке «Усольехимпрома»

Они сказали: «Поехали»! Андрей Лебедев, Игорь Кобзев и Максим Торопкин дали старт «Востоку». Фото: Вера ОЛЬШЕВСКАЯ

В Усолье-Сибирском Росатом начинает строительство экотехнопарка «Восток» по переработке отходов, которые содержат ртуть. Это крупнейший и уникальный завод в России по ликвидации накопленного экологического ущерба такого рода. В первую очередь здесь пустят в ход металлы и грунты с заброшенного «Усольехимпрома», а затем покроют нужды других предприятий Иркутской области. Проект реализуется по нацпроекту «Экология», завод возведут с нуля и запустят к концу 2024 года, он войдет в семерку российских комплексов по переработке опасных отходов 1 и 2 класса.

Курс на зеленую химию

Мощность производства – 50 тысяч тонн в год, на выходе будет чистая ртуть, вольфрам, медь, аммоний хлористый, соли и оксиды металлов. И это история о том, как отходы советского гиганта спустя десятилетия становятся сырьем для новых бизнесов в разных отраслях экономики.

- Мы видим воссоздание здесь промышленного кластера - центра зеленой химии, который даст развитие Усолью-Сибирскому, - говорит директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

5 сентября на площадке бывшего «Усольехимпрома» торжественно заложили камень под комплекс «Восток». В церемонии участвовали представители власти и «Росатома», федерального экологического оператора. Специалисты Госкорпорации с 2020 года по поручению президента страны Владимира Путина приводят в порядок территорию, на которую, к слову, сначала заходили с сотрудниками МЧС, Росгвардии и даже войсками химзащиты. Задача стояла сложнейшая: сначала исследовать 600 гектаров застройки, найти и в буквальном смысле откопать «мины замедленного действия», которые могли привести к «залповым» выбросам химических веществ. В результате ликвидаторы перезатарили 17 цистерн с токсичными веществами, 12 скважин рассолопромысла, убрали нефтяную линзу на Ангаре. Разобрали и цех ртутного электролиза. Вместо него теперь насыпь, а ведь еще в 2020-м капельки ртути буквально были под ногами. Сейчас грунт и строительные конструкции с ее содержанием (всего 57 тысяч тонн) тщательно упакованы и ждут своего часа.

- Эти первоочередные меры позволили снять в июне этого года режим чрезвычайно ситуации, который действовал в Усолье почти четыре года, - добавил Андрей Лебедев. - Сегодня разрабатывается комплексный проект рекультивации всей территории. К его реализации планируем приступить в следующем году. Создание комплекса «Восток» - тоже одно из направлений, благодаря которому будут переработаны ртутьсодержащие отходы.

А в глобальном смысле «Восток» в Усолье-Сибирском – это более 450 новых рабочих мест.

«Восток» привлечет инвесторов и кадры

Сейчас площадка «Усольехимпрома» выглядит не так удручающе. На ней работают более ста ликвидаторов, повсюду тяжелая техника. Профессионалы разбирают строения, вывозят строительный мусор.

- Специалисты Росатома ежедневным трудом снижают уровень угрозы городу и региону, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, отметив командную работу многих федеральных и региональных структур.

- Теперь жители могут спать спокойно - угрозы нет, - замечает мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. – Важно, что рекультивация и новый комплекс «Восток» привлекут инвесторов, бизнес, вдохнут новую жизнь в наш город.

И площадка благодатная. Усолье имеет статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), имеются все необходимые ресурсы. В том числе – и кадры. Госкорпорация уже открыла в лицее №1 менделеевские классы, ребята с преподавателями вузов углубленно изучают химию и успешно поступают в университеты. «Росатом» в этом году выделил для школы более 5,5 млн рублей на современную лабораторию. Здесь хотят, чтобы ребята возвращались в Усолье, работали на обновленном химпроме и получали достойную зарплату.

СПРАВКА «КП»

Усолье-Сибирское – небольшой город в Иркутской области, богатый месторождением каменной соли. В 1936 году здесь построили огромный комплекс химпрома, крупнейший в Восточной Сибири. Градообразующее предприятие, на котором работали до 14 тысяч человек, начало разваливаться в 1990-е, а в 2014-м объявлено банкротом. В спешке бывшие владельцы гиганта закапывали цистерны с опасными отходами в землю, а охотники за металлом разбирали «по кусочкам» цеха. Спустя четыре года в Усолье ввели режим ЧС: загрязнение было настолько сильным, что уже представляло угрозу для жизни и здоровья жителей. А глава Роспотрбенадзора Светлана Родионова, которая посетила советское наследие в 2019-м, назвала его экологическим Чернобылем: цистерны с «неизвестными» химикатами могли рвануть в любое время. В почве же была вся таблица Менделеева, через подземные воды она едва не попала в реку Ангару.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

«Усольехимпром» - это:

6,1 кв. км – общая площадь земельных участков территории, 565 объектов недвижимости;

610 га - площадь застройки.

20 кв. км - территорий, подвергшихся химическому загрязнению.

Более 350 тысяч отходов различного класса опасности найдено на промплощадке.

«Восток» - это:

- Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов.

- Создается по федеральному проекту «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология».

- Высокотехнологичное производство позволит переработать отходы, накопленные на территории усольского «Химпрома». По оценкам экспертов, на это понадобится 10-15 лет.

- 7 таких ПТК будут построены в России, среди них четыре создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике. Три строят с нуля в Иркутской, Томской и Нижегородской областях.

- Все работы проводятся под пристальным вниманием Экологического совета при Общественной палате РФ.