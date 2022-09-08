Минобороны России: киевские власти спланировали убийство итальянского журналиста Маттиа Сорби

Итальянский журналист Маттиа Сорби погиб в херсонской области. Фото: Кадр видео

Российские военнослужащие спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, что освещал боевые действия со стороны подразделений Украины.

В Минобороны сообщили, что подрыв журналистов не был случайным. Его убийство готовилось спецслужбами, чтобы придать своей попытке контрнаступления на Донбассе международную окраску.

«29 августа с началом безуспешных попыток контрнаступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, итальянский журналист в сопровождении двух неизвестных ему людей (сотрудники спецслужб), одетых в военную форму ВСУ, отправился на передовые позиции украинских войск. Они обещали сопроводить репортера Маттиа Сорби на такси до линии соприкосновения украинских и российских войск. По словам Сорби, приблизившись к району боевых действий, сопровождавшие его люди неожиданно попросили остановить машину. Покинув автомобиль, они показали Маттиа Сорби дальнейшее направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ», - говорится в сообщении журналистов, которым удалось поговорить с раненным Маттиа Сорбитам.

«Находясь на посту, услышали взрыв… Добравшись до машины, поняли, что перед нами иностранец, плохо говорящий по-русски. Поняли, что он военный журналист из Италии, из Милана, зовут его Маттиа. Оказали ему первую медицинскую помощь, так как он был со множественными осколочными ранениями. Вкололи ему промедол (обезболивающее). После этого вытащили его из машины, положили на плащ-палатку и обратно выносили его через минное поле. Украинские военнослужащие вели по нам огонь, а мы перебежками несли его через минное поле, но операция прошла без потерь, - рассказывает один из спасителей Маттиа военнослужащий Вооруженных сил России по имени Алексей.

Его сослуживец Никита заметил, что со стороны позиций ВСУ за горящей машиной следили: «после этого мы заметили передвижения на позиции врага, кто-то оттуда убегал. То есть они его бросили».

В Минобороны также не исключают, что «целью провокации украинских спецслужб было дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ».

Но провокация провались: свидетелями подрыва такси с журналистом на украинской мине стали российские военнослужащие, которые вытащили Сорби из горящей машины и вынесли на себе в безопасное место. Помочь водителю такси они не смогли, так как он погиб на месте.

Маттиа Сорби экстренно доставили с тяжелыми ранениями в военный госпиталь, где прооперировали.

«Сейчас итальянский журналист получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное», - отметили в Минобороны.