Станислав Кузнецов: «Финансовые мошенники используют более 130 сценариев выманивания денег у россиян»

Станислав Кузнецов, зампред правления Сбербанка

Звонок от «службы безопасности банка» или мнимого «оперуполноченного» получал наверняка каждый россиянин. И, несмотря на то, что про телефонных мошенников знают практически все, до сих пор находятся люди, которые попадают под воздействие и отдают преступникам все накопленные деньги. Как работают мошенники? Какие механизмы используют? Как им противостоят банки? И что делать самим клиентам, чтобы снизить риски? На эти и другие вопросы в студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме рассказал Станислав Кузнецов, зампред правления Сбербанка.

«ПРОТИВ РОССИЯН ДЕЙСТВУЮТ 300 ТЫСЯЧ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ»

- Финансовые мошенничества – это наша реальность. Чего нам стоит опасаться?

- Сегодня против России, по сути, развернута кибервойна. В настоящее время единомоментно действуют около 300 тысяч киберпреступников. Большинство из них находится на Украине. Часть в других странах, но они поддерживает тех, кто инициирует подобные операции против нас с территории Украины.

- Какие их виды вы отмечаете?

- Все мы сталкиваемся сегодня с разными преступлениями в киберпространстве. И можно выделить три направления, как организуются эти атаки. Прежде всего, речь идет о телефонном мошенничестве. Пожалуй, с ним сегодня сталкивается каждый. К сожалению, некоторые из россиян продолжают «прислушиваться» (продолжают разговор с преступниками), ведутся на сценарии мошенников и переводят им деньги. За последние год-полтора уровень киберграмотности точно поднялся, но нам еще есть над чем работать. Вторым большим направлением являются сетевые атаки. Против юридических лиц организуются атаки на их информационные ресурсы, наIT-инфраструктуру, чтобы вывести ее из строя. Мы в начале мая испытали, пожалуй, самую мощную в мире DDoS-атаку. Она составляла 450 Гбит в секунду. Для сравнения, одна из наших крупнейших в стране IT-компаний при атаке в 50 Гбит в секунду была вынуждена остановить работу. Мы отбили атаку на первом контуре защиты, у нас их несколько. Ни нашим клиентам, ни инфраструктуре ничего не угрожало и не угрожает. И третье направление – фишинг. Речь идет о том, что появляются сайты-двойники. В основном на разных привлекательных ресурсах, связанных с услугами, с продажей каких-то сервисов, в интернет-магазинах. На этих сайтах клиенты, не понимая, что это сайт-двойник, вводят конфиденциальную информацию – например, данные банковской карты.

- Как с этим бороться?

- Инструментарий понятен. Мы за последний квартал смогли выявить около 1200 поддельных сайтов, которые создают мошенники и преступники, нацеленных против россиян. И смогли вовремя, практически мгновенно их нейтрализовать, чтобы через них преступники не смогли нанести ущерб нашим клиентам.

- Почему вы этим занимаетесь, а не власти?

- Процедуры у государства такие, что требуется несколько большее время, от нескольких дней до двух месяцев, чтобы разделегировать подобные сайты. У нас нет возможности столько ждать, пока против наших клиентов совершаются преступления. Мы выстроили защиту таким образом, чтобы не допустить возможности контакта с такими сайтами наших клиентов. Целое подразделение в банке в круглосуточном режиме выявляет подобные риски, угрозы. И принимает меры, чтобы нейтрализовать подобные клоны сайтов.

- А как вы их блокируете? Это же Роскомнадзор, наверное, должен делать....

- Есть такой термин – разделегирование сайтов. Мы передаем информацию, у нас есть необходимый уровень взаимодействия, соответствующие соглашения, сертификаты, аккредитации. Нашей информации уполномоченные органы доверяют. И по нашему требованию разделегируют подобного рода сайты.

ДВЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕГЕНДЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ МОШЕННИКИ

- Правильно ли я понимаю, что социальная инженерия остается превалирующим способом выманивания денег?

- Социальная инженерия, которая базируется в основном на телефонном мошенничестве, – это сегодня приоритетное направление. По разным причинам россияне стали одной из главных мишеней. Сценариев, которые применяют мошенники, много. Разводят разные группы населения. Пожилых людей с одними сценариями, молодых с другими, сорокалетних с третьими. И эти сценарии меняются. Мы в своей библиотеке имеем не менее 130 подобных сценариев, библиотеку голосов мошенников, преступников и, по сути, научились уже на дальних подступах выявлять попытки мошенников звонить нашим клиентам.

- Можно целую книжку выпустить....

- Мы и выпустили. Но она имеет ограниченный доступ - для специалистов, для экспертов, потому что, если эта книжка попадет в руки мошенников, это может быть некой инструкцией со всем перечнем инструментов, которые за последние годы используют телефонные мошенники. Они их придумали, а мы их проанализировали до деталей. И смогли настроить все свои автоматизированные системы для противодействия этим сценариям.

- А можете привести легенду, которая вам больше всего понравилась?

- Было бы правильнее привести пример, какой сценарий на сегодня является одним из самых популярных. Это звонок сотрудника правоохранительных органов, который убеждает потенциальную жертву, что в настоящее время проводится специальная операция по задержанию организованной преступной группы телефонных мошенников. И нужна помощь, чтобы задержать всех участников этой группы. И для этих целей необходимо сработать на живца, предоставить свои банковские инструменты (данные), но все под контролем. И вам необходимо перевести деньги из пункта А в пункт Б, «все будет хорошо», а мы задержим с поличным всю организованную преступную группу. К сожалению, это один из ходовых сегодня сценариев. Многие хотят помочь правоохранительным органам, но, к сожалению, покупаются на эту уловку.

- Это довольно известный сценарий. Что еще новенького?

- Один из интересных сценариев, но длинный, очень качественный, как считают телефонные мошенники, – это звонок сотрудника кадровой службы. Он говорит, что вы отобраны для того, чтобы работать в крупной компании. Это был сложный отбор, но вы со своим потенциалом подходите на эту высокую должность. И таких звонков происходит несколько. Это длинные разговоры, человек уже хочет работать в этой крупной компании, ему называют цифры его заработной платы, его постепенно втягивают в разговоры, передают какую-то информацию, присылают должностные обязанности. По сути, такая разводка может длиться несколько дней. И заканчивается она одним, что потенциальная жертва пишет какие-то документы в виде автобиографии, передает свои паспортные данные, банковские инструменты, карточки в том числе, номер карточки, код на обратной стороне карточки. Эта информация якобы нужна мошенникам, чтобы переводить первую большую зарплату на счет потенциальной жертвы. Но все это оказывается разводкой, кончается одним и тем же – воровством денег.

ЧТО УДАЛОСЬ НАЙТИ В CALL-ЦЕНТРЕ В БЕРДЯНСКЕ

- Как вот с таким психологическим воздействием бороться?

- Сегодня мы научились максимальным образом хеджировать риски телефонных звонков. Мы смогли договориться со всеми крупнейшими телекомами и объединить наши центры киберзащиты. Это дало фантастический эффект. Мы все вместе научились выявлять не менее 99% телефонных мошенников.

- Каким образом? Анализ речевых особенностей?

- Это сложная процедура, которая возможна только с участием технических специалистов. Например, когда мы понимаем, что используется подменный номер, что телефонный звонок якобы из Москвы, а происходит из-за рубежа, что телефон звонившего находится в нашей специальной базе. И многое другое. По специальным алгоритмам система мгновенно определяет, что происходит в этом пространстве.

- У вас было собственное расследование по мошенническому call-центру в Бердянске.

- Это целая полукриминальная история, имеющая привкус настоящего расследования с очень интересным результатом. Исследование мы проводили в течение нескольких месяцев. В мае сотрудники Росгвардии в городе Бердянск вышли физически на этот call-центр, взломали двери, обнаружили этот центр. Все компьютеры были практически разрушены, испорчены. Были понятные следы попытки уничтожить все следы, которые могли бы там находиться. Какое-то время сотрудники правоохранительных органов пытались самостоятельно восстановить картинку, но потом обратились к нам. Наши сотрудники начали работать с этими разрушенными серверами, восстанавливать шаг за шагом, что там происходило. И вышли на значимую информацию, смогли ее задокументировать. И это легло в основу возбуждения многочисленных уголовных дел по преступлениям, совершенным против россиян. Мы установили, что в данном call-центре работало не менее 120 сотрудников, причем мы установили каждого с фамилиями, именами, номерами паспортов. И сегодня правоохранительные органы могут предъявлять обвинения этим людям, было возбуждено более тысячи уголовных дел. Это хороший пример взаимодействия некой крупной структуры, имеющей возможности технического и инженерного направления, с сотрудниками правоохранительных органов, которые вышли на преступников.

- Кто там работал? Каков портрет телефонного мошенника?

- Это в основном молодые люди, русскоязычные (это обязательное условие), в основном люди, проживающие на востоке и на юге Украины, потому что там меньше украинский акцент. Эти люди зарабатывают деньги. Доход разный, иногда очень высокий. Они работали по сценариям, у них на столах есть скрипты, есть компьютеры, есть развилки: если тебе отвечают вот так, ты можешь им задать такой вопрос, если так - такой. И расписано все до деталей. Люди работают как роботы, но без театрального мастерства, без умения убедить бывает сложно добиться результата.

«В ТЮРЬМАХ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ УЖЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ»

- А в России есть подобные call-центры?

- В России есть, но они не имеют таких масштабов. Проводится большая работа правоохранительными органами. Был период, когда много таких центров находилось в тюрьмах, в зонах. Где-то 3 – 3,5 года назад мы впервые выявили, что оттуда идет массовое оболванивание россиян по телефону. Поначалу нашей информации не доверяли, но мы смогли достаточно легко убедить, что эти call-центры имели в России массовый характер. И руководство ФСИН приняло надлежащие меры. Теперь они ликвидированы.

- Каким образом можно понять, что меня разводят? Раз уж искусственный интеллект научился, то и мы, наверное, сможем…

- Подделать телефонный номер 900 невозможно, но часто складывается впечатление, что вам звонили с номера 900. Как это происходит? На нашем сайте можно запросить некие услуги и вам приходит с номера 900 смс-пароль, поэтому мы всегда пишем о том, что обращаем ваше внимание, что данный пароль ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам. Поэтому будьте внимательны, потому что вы можете находиться под влиянием телефонных мошенников.

- Как именно они втираются в доверие?

- Сценарии бывают разные. Например, звонит «сотрудник службы безопасности банка» и говорит, что хочет, чтобы вы убедились, что он – это он. Мол, сейчас вам придет пароль, это я вам послал, нажимает кнопку, приходит пароль, люди понимают, что с номера 900 получили пароль, хотя он не имеет отношения к этому звонку. У человека складывается впечатление, что все это взаимосвязано. И пароль, и звонок сотрудника, и максимальный уровень доверия, ведь он специально демонстрирует, что это он нажал кнопку. Люди не обращают внимания на другие надписи, на предупреждения. И начинают доверять подобного рода звонкам.

НИКОМУ НЕ СООБЩАТЬ ДАННЫЕ КАРТЫ И УСТАНОВИТЬ ЛИМИТЫ

- Как самостоятельно ограничить себя в своей свободе действий, чтобы вдруг не поддаться влиянию, может, гипнозу?

- Никогда ни при каких обстоятельствах ни сотрудник правоохранительных органов, ни банковский работник не будет спрашивать номер вашей карточки. Как только разговор переходит к тому, чтобы сообщить код, который пришел по смс, пароль, или сообщите мне номер вашей карточки, до какого срока она действует, какой на обратной стороне пароль, это сто процентов – с вами разговаривает мошенник. Нельзя передавать такую чувствительную информацию любому звонящему. Никому.

- Я еще лимиты поставил на всякий случай…

- Мы вводим разные инструменты, в том числе, помощь близким, пожилым людям. По сути, установка лимитов – это тоже наша рекомендация, наша техническая специальная доработка по просьбам наших клиентов, которые хотят снизить риски для своих родителей. Мало ли кто позвонит, меня рядом нет, мало ли что скажет, человек поверит, что-то сообщит. Кроме того, мы ввели услугу «Звонок родственнику», если необходимо совершить какую-то операцию. Тогда будет подтверждение. Это не запрет на перевод денег. Это лишь порог контроля, чтобы гарантировать, что операция легитимна.