Антон Яковлев: «Возглавить театр и не пытаться построить его под себя, лично мне кажется бессмысленным»

Новый режиссер "Гоголь-центра" Антон Яковлев Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Два месяца назад был закрыт «Гоголь-центр». Проект, созданный режиссером Кириллом Серебренниковым, лишь год просуществовал без своего «отца-основателя». Этот год им руководил Алексей Агранович. Все ждали, что вернется Серебренников. Но он не вернулся. После начала спецоперации на Украине уехал из России, что предопределило логическое закрытие проекта.

И вот на месте «Гоголь-центра» теперь снова Московский драматический театр имени Гоголя. Хотя с точки зрения канцелярской, юридической рутины он никуда и не исчезал. По документам театр, который находится рядом от Курским вокзалом, был и остается Театром им.Гоголя. Сейчас он готовится к новому сезону с новым худруком –режиссером Антоном Яковлевым. Кстати, ровесником Кирилла Серебренникова.

За плечами Антона Яковлева – множество постановок в разных столичных театрах: от Малого до МХТ им.Чехова, от Театра им.Вахтангова (где служил его отец народный артист СССР Юрий Васильевич Яковлев) до Российского молодежного театра. На днях вышла его премьера в «Ленкоме» - спектакль «Последний поезд».

О том, каким будет Театр Гоголя на новом витке своего развития, «КП» поговорила с Антоном Яковлевым.

- Если считать, что возвращение прежнего названия - это первый шаг в сторону «апгрейда», каким будет следующий? Должен ли новый худрук переделывать/перестраивать театр под себя? Это неизбежный процесс или возможны варианты?

- Как раз по документам название не менялось. Оно было, как и стало снова - Театр им. Гоголя, - говорит Антон Яковлев. - Что касается худрука, тут правил быть не может, в каждом случае все индивидуально, но возглавить театр и не пытаться построить его под себя, лично мне кажется бессмысленным. Зачем тогда приходить? В качестве кого? В случае с Центром (Гоголь-центром – Ред.) апгрейд неизбежен, потому что он закрыт. А даже если бы он и существовал, встроиться в этот авторский проект человеку со стороны, с другой эстетикой, было бы нереально, да и незачем.

- Что такое идеальный театра в вашем представлении? Это авторский театр, как например, «Ленком» Марка Захарова или "супермаркет", который построил Олег Табаков?

- «Идеальный театр» - иллюзия. Это всегда субъективно. Знаю наверняка только, что у каждого интересного режиссера всегда найдется свой зритель. Главное – искренность в самовыражении отдельного художника, его взгляда на мир, которым он хочет поделиться с другими. Все сравнения в искусстве бесплодны. Талант найдет способ высказаться и неважно, где - в авторском театре или, как вы говорите, в «супермаркете». Другое дело, дай Бог кому-нибудь построить такой же успешный и разнообразный по жанрам и режиссерам театр, каким был МХТ при Табакове. «Ленком» еще при Захарове тоже начал расширять рамки авторского театра и сегодня живет новой жизнью, не только прошлыми успехами. Вот и я только что выпустил там премьеру. Лично мне более интересно творческое пространство, под крышей которого можно увидеть самые противоположные формы и направления, а не театр одного режиссера.

- Что представляет сегодня труппа Театра им.Гоголя? Много ли осталось артистов Гоголь-центра? Осталась ли старая гвардия, которая работала еще при Сергее Ивановиче Яшине? Например, актриса Ольга Науменко, которую зрители знают по советскому кинохиту «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Где-то я читала, что в вашей труппе около 50 человек. Это очень мало. Например, у Ирины Апексимовой в объединенной Таганке - 150 человек. Вы будет набирать штат? Или приглашать артистов на отдельные постановки? Как я понимаю, репертуара почти не осталось (в связи с уходом части артистов, которые везли этот репертуар).

- Труппа театра Гоголя, действительно, небольшая, особенно учитывая, что здесь две сцены. К тому же, реально задействованных в репертуаре было еще в разы меньше, ведь довольно большая часть артистов находились в простое годами. Здесь было много и приглашенных со стороны, но звать на конкретную роль, а не в труппу сегодня нормальная практика. Вся старая гвардия, в том числе и Науменко, остались в театре, как и большая часть артистов. Ушли немногие, но это тот костяк, на котором держался весь репертуар. Поэтому, естественно, все будет создаваться с нуля. Ну так это интересно, это достойный вызов. Я сильно обновляю труппу. Помимо приглашения конкретных артистов, я набираю совсем молодых в стажерскую группу. Это и будет основа новой команды вместе с оставшимися артистами театра. Помимо опытных режиссеров, которые начнут репетировать в сентябре на обеих сценах, я буду приглашать и начинающих, которые будут делать эскизы спектаклей, в основном, по современной драматургии. Лучшие из этих проектов тоже смогут войти в основной репертуар. Кроме того, есть масса идей, и это не только драматические спектакли. Предполагаются музыкальные, поэтические, пластические, иммерсивные, детские, кино-театральные проекты. Все предположения о том, что театр вернется в некое мистическое «прошлое» – от предубежденности, глупости и злости. Станет другим – да. Все когда-то кончается и начинается новое.

- Театру Гоголя всегда катастрофически не хватало артистов-звезд. Можно, конечно, их выращивать в своем коллективе. Но это долго и не очевиден результат. Вы планируете приглашать известных (медийных) артистов для привлечения зрителей? И вообще, чем будете заманивать публику?

- Да, планирую, конечно, это нормальная практика, но нельзя существовать только в той логике, в которой ходят исключительно на артистов-звезд. Зрители, слава Богу, ходят в театр не только по этому принципу. В моей биографии большое количество спектаклей с известными артистами, но достаточно и тех, где их не было. Зритель находился у всех. Правильно, когда есть и то, и другое. Вокруг достаточно много театров, спектаклей, в составе которых нет медийных артистов, а при этом они довольно популярны и посещаемы. Прежде всего надо пытаться создавать яркие, интересные спектакли, которые привлекут зрителя не только узнаваемыми лицами, а неожиданными, новыми идеями, формой, качеством постановки. И конечно, необходимо выращивать новых героев, на которых захочется ходить в театр.