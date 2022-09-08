Слухи об ухудшении состояния королевы Великобритании Елизаветы II взбудоражили Великобританию Фото: REUTERS

Последние новости о состоянии здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывают волнение по всему миру. Букингемский дворец сообщил, что самочувствие монарха резко ухудшилось. Члены королевской семьи отреагировали на новости со всей серьезностью – такого не было даже когда королева серьезно заболела коронавирусом. Августейшая семья собирается в шотландском замке Балморал, где сейчас находится 96-летняя королева.

Все четверо детей британской королевы Елизаветы II и принц Уильям прибыли к ней в замок в Шотландии. Принц Гарри и Меган Маркл собираются прилететь из США, несмотря на тяжелый конфликт в семье, сообщает The Independent (при этом, по информации The Guardian, Маркл в Шотландию все же не прилетит).

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Бывший королевский корреспондент BBC Ричард Самнер в соцсетях заявил, что ситуация с состоянием здоровья королевы является экстраординарной и написал, что "возможно, происходит что-то серьезное".

Целый ряд ведущих СМИ Британии оперативно сменили дизайн своих сайтов на траурный, а BBC отменил все развлекательные телепередачи.

Такое поведение журналистов и членов королевской семьи очень испугало рядовых британцев. Люди начали собираться у Букингемского дворца, некоторые из присутствующих буквально плачут, будто августейшая особа уже умерла.

Тем временем причины для беспокойства могут быть действительно существенными: буквально два дня назад живая и здоровая королева Англии принимала у себя нового премьер-министра Лиз Трасс. Тогда, как отмечают свидетели, старушка была бодра и весела. Так что если нечто и сразило королеву, о которой сейчас буквально говорят, что "Елизавета II при смерти", то это скоропостижный сценарий развития болезни.

Отметим, что на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II ещё в 60-х годах XIX века был создан план «Лондонский мост». В частности, в нем прописан церемониал, порядок объявления общенационального траура и похороны английской королевы. Подробнее о нем вы можете прочитать на нашем сайте.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Напомним, что королева Великобритании Елизавета II родилась в 1926 году, сейчас ей 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI, который был британским королем в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания широко и публично отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет. За время пребывания Елизаветы в статусе королевы в Великобритании сменилось 15 премьер-министров -– буквально на днях королева поручила сформировать новый кабинет главе британского МИДа Лиз Трасс.

Предполагается, что в случае возможной смерти королевы Елизаветы корона перейдет ее старшему сыну — 73-летнему принцу Чарльзу.