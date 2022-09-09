Как поставить замок на свой онлайн-кошелек

Для оплаты покупки в онлайн-магазине не надо вставать с дивана и отрываться от компьютера или смартфона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приобрести в интернет-магазинах сейчас можно все, от продуктов питания, до драгоценностей и бытовой техники. Для оплаты покупки не надо вставать с дивана и отрываться от компьютера или смартфона. Однако, чтобы перевод средств онлайн дошел по адресу, а не мошенникам в карман, важно помнить несколько простых правил. В Роскачестве раскрыли главные хитрости безопасного шопинга в интернете.

1. Регулярно меняйте пароль на электронном устройстве, с которого оплачиваете покупки, желательно каждые 90 дней. Лучше, чтобы пароль был длинным (например, не меньше 8 символов).

2. Лучше не пользоваться общим компьютером или общественной сетью Wi-Fi, когда вы переводите средства и оплачиваете покупки. Подключение к общественному Wi-Fi дает возможность посмотреть историю загруженных вами сайтов и использованных паролей. Даже если вы просто читаете вашу почту или электронную книгу по бесплатному Wi-Fi, это открывает доступ к вашему устройству.

3. Каждый месяц проверяйте выписку из банка. Сверяйте расходы.

4. Всегда используйте только лицензионное антивирусное программное обеспечение.

5. Отключайте свой интернет, когда им не пользуетесь. Компьютеры, непрерывно подключенные к сети, уязвимы. На Wi-Fi обязательно ставьте пароль.

6. Лучше не переходить по URL-адресам из электронных писем. Признак безопасного интернет-соединения можно увидеть в адресной строке. Он выглядит как «https://» и небольшой значок в виде закрытого замка, а не просто «https://». Только в первом случае можно быть уверенным, что соединение зашифровано.

ВАЖНО!

Лучше запретить возможность одновременного использования одних активных окон поверх других. Так вы обезопасите себя от скрытой активности онлайн-банкинга в случае его взлома. И не выдавайте никаких прав на администрирование устройства и разрешений на внешний доступ к смартфону или планшету.