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Звезды8 сентября 2022 22:45

58-летний Николас Кейдж стал отцом в третий раз

Дочку актеру родила 28-летняя жена-японка
Ирина СУХАНОВА
Николас Кейдж и Рико Шибата поженились в марте 2021 года.

Николас Кейдж и Рико Шибата поженились в марте 2021 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Николас Кейдж – снова папа: его пятая жена, 28-летняя японка Рико Шибата родила ему дочку. Для Рико это первый ребенок, для 58-летнего Кейджа – третий. Девочку назвали Огэст Франческа Коппола Кейдж. По словам пресс-секретаря актера, мама и малышка чувствуют себя хорошо.

К слову, раньше супруги рассказывали, что собираются назвать наследницу Леннон Оги в честь музыканта Джона Леннона и покойного отца Кейджа — писателя, профессора литературы и преподавателя Огэста Флойда Копполы.

- Я буду сокращенно называть ее Ленни. Я в восторге. Это будет самое большое приключение в моей жизни. Мне нравится быть отцом и серьезно относиться к своим родительским обязанностям, - говорил Николас.

Николас Кейдж и Рико Шибата поженились в марте 2021 года. Новая избранница артиста моложе, чем его старший сын (наследнику звезды Вестону уже стукнуло 30), но влюбленных, похоже, ничуть не смущает большая разница в возрасте. Они поженились в Лас-Вегасе в роскошном отеле Wynn Las Vegas. Церемония была красивой и торжественной: на невесте было традиционное японское свадебное кимоно из Киото ручной работы. Жених тоже принарядился и пришел на церемонию в смокинге Tom Ford. Венчание проходило сразу по двум религиозным канонам: новобрачные обменялись католическими и синтоистскими клятвами.

Новая избранница артиста моложе, чем его старший сын (наследнику звезды Вестону уже стукнуло 30).

Новая избранница артиста моложе, чем его старший сын (наследнику звезды Вестону уже стукнуло 30).

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предыдущий, четвертый по счету брак голливудского актера был куда менее удачным. В апреле 2019 года Кейдж женился в Лас-Вегасе на визажистке Эрике Койке. Свадьба обернулась грандиозным скандалом. Спустя четыре дня после церемонии Николас попросил суд аннулировать его брак. Как утверждалось в заявлении, поданном юристами Кейджа, актер был слишком пьян, чтобы понять, что он женится. Перед тем, как отправиться в загс и заключить брак, Николас и его подруга Эрика Койке много пили. В разгар веселья девушка предложила Николасу пожениться, а он согласился. При этом, по словам юристов, актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавал, что делает.

Николас явно питает склонность к женщинам с азиатскими корнями. И почти все его свадьбы игрались наспех. На своей третьей жене, американке с корейскими корнями Элис Ким он женился всего через четыре месяца после знакомства. Кейдж, отпрыск одной из самых известных голливудских семей и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, познакомился с Элис в 2004 году в ресторане Лос-Анджелеса, где она работала официанткой. Ким тогда было всего 19 лет. Супруги прожили вместе 11 лет и развелись в 2016-м. Их семейная жизнь никогда не была гладкой. В браке с Элис Николас много пил и постоянно скандалил. Однажды полиция забрала его за домашнее насилие – актер слишком громко ругался с женой, и очевидцы этой сцены вызвали подмогу.

До Элис Кейдж был женат дважды. Первый брак с актрисой Патрисией Аркетт продлился шесть лет: супруги расписались в 1995 году, а в 2001-м развелись. Второй раз Кейдж сыграл свадьбу с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли, которая до этого успела побывать замужем за Майклом Джексоном. Николас и Лиза расстались в 2002 году через три месяца после бракосочетания. Так же у Кейджа есть сын Вестон от гражданского брака с актрисой Кристиной Фалтон.

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