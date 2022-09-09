Никита Стасишин: «Квартиры становятся доступнее, нужно идти и покупать»

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин. Фото: Андрей Минаев

Строительство, в том числе жилищное, - важный экономический мультипликатор. Оно дает возможность развиваться множеству сопряженных отраслей. Что сейчас происходит на рынке недвижимости? Каковы объемы строительства? Как государство планирует поддерживать эту сферу и людей, которые покупают квартиры или строят дома? На эти и другие вопросы в студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме ответил Никита Стасишин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

«ЗАСТРОЙЩИКИ КОНКУРИРУЮТ ПРОДУКТОМ, А НЕ ЦЕНОЙ»

- Что сейчас происходит в сфере недвижимости? Какие основные тенденции?

- По оперативным данным, с начала года по 1 сентября у нас введено 66 млн квадратных метров жилья. Рост существенный, относительно показателей прошлого года - порядка 20 - 25%. Самое главное, если смотреть структуру, то у нас растет объем ввода и многоквартирного жилья, и индивидуального жилищного строительства. Плюс растет градостроительный потенциал – по стране он составляет более 240 млн квадратных метров. Это только по многоквартирному жилью. Растет объем открытых проектных деклараций с привлечением средств граждан по проектному финансированию. Он в сопоставлении с прошлыми годами на том же уровне – порядка 100 млн квадратных метров. Выдано с начала года около 4000 разрешений на строительство.

- То есть, продолжается активная работа?

- Да, несмотря ни на что. Благодаря чему это получилось? Ну, наверное, самое основное - продление льготных ипотечных программ. Работа по их модернизации, расширению на отдельные категории граждан. Потому что у нас не только льготная ипотека, у нас семейная ипотека, дальневосточная, сельская, ипотека для IT-специалистов. Все это дало возможность застройщикам поверить в то, что на тот момент у них будет гарантированный спрос. А зачем сегодня нужен гарантированный спрос? Чем быстрее продаются квартиры, тем ниже эффективная ставка по проектному финансированию, тем затраты для застройщика меньше, соответственно, это не может в моменте не сказаться на ценах. Они, исходя из динамики инфляции, можно сказать, не растут вообще.

- Мне кажется, даже падают…

- Но это же тоже рыночные механизмы. Чем больше предложений, тем больше конкуренция. А с учетом того, что застройщики сегодня конкурируют продуктом, а не ценой, то в общем объеме рынка цена, конечно, корректируется, и квартиры становятся доступнее.

- Понятно, что сейчас государство выстроило систему эскроу-счетов, есть гарантии для дольщиков. Насколько сейчас есть риски банкротства тех или иных компаний, связанные с тем, что подорожали стройматериалы и снизился спрос?

- Сейчас действуют антикризисные меры в части моратория на банкротство, моратория на штраф и пени, подключение в единый реестр проблемных объектов.

Тем не менее мы объективно не фиксируем очень серьезных просрочек по вводу жилья, задержек с жилищным строительством. Каких-то очень проблемных компаний либо объектов нет. Но, конечно, с учетом того, что строится больше 140 миллионов квадратных метров, конечно, где-то идут сбои, но это очень четкая и жесткая работа команд губернаторов, которые не имеют права допустить появления новых обманутых дольщиков. Поэтому мы в моменте рисков не видим. Посмотрим, что будет к концу года. Но тоже не прогнозируем какого-то даже минимального обвала рынка жилищного строительства. Но что важно? Нам нужно распечатать тот градостроительный потенциал, который существует. Нам нужно, чтобы те деньги, которые застройщики потратили на покупку земельных участков, на подготовку проектно-сметной документации, вошли в оборот. А это нужно для одной простой вещи – выполнить поручение президента и к 2030 году вводить не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год.

Никита Стасишин в студии "Комсомольской правды" на ВЭФ. Фото: Андрей Минаев

«НЕ НУЖНО ЧИНИТЬ ТО, ЧТО НЕ СЛОМАЛОСЬ»

- По поводу цен. Только ли фактор спроса и предложения здесь сыграл? И почему они падают? Есть какое-то объяснение?

- Первое. Если мы говорим про стандартное жилье, а его сегодня строится 85%, то там у нас практически стопроцентное импортозамещение. У нас абсолютно свои производства, металл упал в цене - и себестоимость строительства чуть снизилась. Плюс застройщики начали быстрее строить. А чем ты быстрее строишь, тем у тебя эффективнее как вложения, так и все, что с этим связано. Поэтому не только фактор спроса. Снижение административных барьеров. Здесь очень много факторов, которые позволяют говорить, что сегодня стройка на очень серьезных рельсах, которые идут только вперед. Важно это не упустить. Потому что строительный рынок и жилищное строительство - очень инерционная история, поэтому нам нужно не снижать темпы и улучшить качество того, что требуется.

- Иногда, когда смотришь на количество новостроек, особенно в крупных городах, возникает вопрос – кто все эти люди, которые в них квартиры покупают?

- Граждане Российской Федерации. И не только. Люди улучшают свои жилищные условия, берут ипотеку.

- Сколько в среднем у нас приходится квадратных метров на человека? И как растет эта цифра?

- Сегодня порядка 27 квадратных метров на человека приходится. Задача к 2030 году - увеличить минимум до 33 метров на человека.

- А было сколько?

- Было 23. То есть, мы растем.

- Потихонечку.

- Это очень серьезный рост, это не потихонечку.

- Какого эффекта ждете от льготных программ? В период коронавируса они сработали одним из катализаторов резкого роста цен…

- Вы абсолютно правы. Но сейчас рынок сам себя сбалансировал. И хорошо, что мы не влезали в государственное регулирование – не нужно чинить то, что не сломалось. Вы знаете, от льготных программ и ждали, и ждем, что будет увеличение доступности жилья для населения. Потому что запрос на улучшение жилищных условий серьезный. И пока программы действуют (спасибо за это Минфину – на них выделены и зарезервированы деньги), нужно идти и покупать квартиру.

- Да. Тем более, пока рынок покупателя и можно торговаться…

- Да, конечно, сто процентов – он очень сейчас эластичный.

«БУДУЩЕЕ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ»

- Интересный тренд заметили в Росстате. В этом году у нас строится больше частных домов, чем многоквартирных. По метражу. С чем это связано?

- Потенциал индивидуального жилищного строительства огромный. Пандемия внесла свои коррективы. Страна у нас большая. Поэтому нам нужно сделать то, что мы сделали с многоквартирным жильем с точки зрения безопасности, качества, сроков, прозрачности и всех льготных программ. Мы уже очень много сделали и будем продолжать делать для развития индивидуального жилищного строительства. Поэтому ту задачу, которую мы перед собой видим, – это обеспечение всей необходимой инфраструктуры тех земельных участков, на которых будут строиться индивидуальные дома. Дороги, инженерия, социалка, школы, детские сады, поликлиники – нужно создавать комфортное жилье, в том числе, индивидуальное, для граждан нашей страны. За ИЖС будущее в нашей стране. Но только это не домики Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа, а абсолютно качественный, энергоэффективный, комфортный для проживания и находящийся в хорошем благоустроенном микрорайоне индивидуального жилищного строительства.

- Вам, кстати, что больше нравится – квартира или дом?

- Конечно, дом, но с нашим графиком и количеством времени, проводимого на работе, сильно в дом не намотаешься по московским пробкам.

- Вертолеты вам не выдают на работе?

- Вертолеты нам не выдают. Нам и не нужны они. Мы на метро поездим.