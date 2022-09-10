Рыбный промысел, народное ремесло и опустевшие деревни по соседству: Как живут на Чукотке

Чукотку с севера на юг разделяет Полярный круг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чукотка - удивительный регион! Ее территорию с севера на юг разделяет Полярный круг, а с Запада на Восток 180 меридиан делит нашу планету через Чукотку на Запад и Восток. Коренные жители чукчи, эскимосы и другие северные народы составляют лишь четверть населения полуострова. Плотность людей здесь одна из самых низких в мире, всего 0,07 человека на квадратный километр. И всего-то на всю Чукотку около 50 тысяч человек жителей. Эта земля обладатель нескольких климатических рекордов России. Здесь наибольшее количество дней без солнца и максимум ураганов и штормов за год.

Удивительный и экзотичный ее животный мир: киты, моржи, касатки, белые и бурые медведи, северные олени и овцебыки и множество рыбы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как и все северные регионы страны в 90е годы Чукотка столкнулась с массовым оттоком населения. Многие поселки и военные городки опустели и находятся в полуразрушенном состоянии. Несколько фото, которые видите, сделаны в поселке Угольные копи. Это типичная сегодняшняя картина многих заполярных городков страны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство же населенных пунктов Чукотки радуют глаз своими яркими красками и благоустройством. Работают магазины и школы, люди празднуют день города, охотятся и ловят рыбу. С каждым годом туристов, побывавших на Чукотке становится больше.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН