Отключат ли смартфоны на IOS и Android: Объясняем, что значит переход на технологический суверенитет России

Россия намерена достигнуть технологического суверенитета от импортного софта. Фото: Shutterstock

На днях Владимир Путин поручил добиться технологической независимости России от иностранного программного обеспечения (ПО). На эти цели в течение ближайших двух лет правительство выделит разработчикам 37,1 миллиардов рублей. Как эта программа будет выполняться? И как скажется на рядовых пользователях? Об этом мы решили поговорить с проректором по цифровому развитию Московского политехнического университета Ильей Красильниковым.

Почему Booking стал букой

- Илья Олегович, что имеется ввиду: нам нужно заново перепридумать интернет и окружающий нас цифровой мир или речь идет только о каких-то критических сферах, важных для безопасности страны? Например, ПО для госучреждений, оборонки…

- Работа по созданию отечественного программного обеспечения касается всех сфер. При этом есть особо чувствительные направления, например, персональная информация или данные государственных информационных систем. Подобного рода данные хранятся только в отечественных программных продуктах и только на территории России. Потому что мы должны четко понимать, что важная информация передается только на специальный уполномоченный сервер, к которому имеют доступ только те, кому мы доверяем. И злоумышленники не могут проникнуть в такие устройства. Это, кстати, делается уже давно и является очевидным решением, потому что массовые утечки данных - это довольно частое явление, и здесь не надо искушать судьбу.

- А рядовые граждане? Они могут спокойно продолжать пользоваться телефонами на Android или IOS?

- Мне кажется, опасения, что иностранные производители заблокируют использование смартфонов на территории определенных стран, - это разговоры из области фантастики. Производители заинтересованы, чтобы их телефонами пользовались и терять рынок никто не хочет. Другое дело, что с отдельными приложениями могут происходить разные неприятные истории. Например, российские пользователи в один прекрасный момент обнаружили, что система интернет-бронирования отелей Booking или популярный сервис аренды жилья Airbnb перестали работать на территории нашей страны. А компания Microsoft ввела ряд ограничений на использования своих продуктов и услуг. Это не так страшно, поскольку здесь очень конкурентный рынок, постоянно появляются все новые и новые приложения и, программу, которая перестанет работать, легко заменить. А вот если говорить о профессиональных узкоспециализированных решениях, то случаев, когда прекращаются продажи лицензий и не оказывается техподдержка, гораздо больше.

- Например.

- Если говорить о нашей отрасли - это системы проектирования сложных изделий и конструирования. Компания Siemens просто прекратила продажу ПО без объяснения причин. И в ряде случаев выясняется, что полноценных аналогов почему-то нет. Поэтому правильно иметь несколько альтернатив и ощущать определенную независимость - в хорошем смысле этого слова - от конкретного производителя ПО. Самый очевидный пример - это почта Google и Яндекс. Или облачное хранилище фотографий, которым вы пользуетесь. Всегда же хорошо, когда есть возможность выбора. И вы точно знаете, что российская почта всегда будет работать в России, вне зависимости от того, как сложится судьба компании Google. И понимаете, что всегда будете иметь доступ к своим фотографиям, если они размещены на отечественном облаке.

Сколько времени понадобится, чтобы создать русский Windows?

- А много стран обладают суверенитетом в области программного софта?

- В том-то и дело, что немного. Такая проблема не решается по щелчку пальцев. Это серьезная многолетняя работа большого количества специалистов. Я думаю, страны, которые могут себе это позволить, можно по пальцам одной руки пересчитать: это опыт Китая, нашей страны… Например, европейские страны на уровне законов попытались сформулировать правила для работы программного обеспечения, в т.ч. разработанного в других странах, считая, что этого будет достаточно. При этом они ориентируются на использование продукции ИТ-компаний североамериканского рынка.

- А есть у нас ресурсы, чтобы сейчас в достаточно стесненных условиях перевести страну на отечественный софт? Сколько уйдет времени и сил, чтобы сделать собственный аналог Windows, например?

- Перед нами не стоит задачи любой ценой создать отечественное программное решение, лишь бы заменить им иностранное. Есть хороший пример, который показывает, как это может произойти. Я говорю про, так называемый, финтех - банковские приложения. Любой человек, который какое-то время жил за границей, вам скажет, что российские банковские приложения на голову выше, чем европейские и американские. Потому что мы в свое время не стали копировать функционал зарубежных программ, а создали приложения, которые получили новые возможности. Результат получился замечательный. Ту же самую логику стоит применять, разрабатывая решения, условно говоря, по замене Windows. Нам не нужна копия, нам надо создавать то, что будет востребовано завтра.

Отток программистов и технологический рывок

- Не приведет ли форсированный переход на отечественный софт к технологическому отставанию? Мы же не во всем передовики производства? А делать что-то качественное в режиме “свистать всех наверх!” не всегда получается.

- Если правильно расставить приоритеты, не стремиться немедленно создать полный спектр аналогов всего, что делается в этом мире - то риск получить отставание не столь серьезный. Кроме того, в каких-то направлениях мы сами являемся законодателями мод в мире - например в области антивирусной защиты. В целом, мне кажется такой шаг, скорее, подстегнет рынок. Надо сказать, что IT-отрасль в России на подъеме, у нас появляется все больше классных команд, которые способны разрабатывать сложные решения. Иными словами, с одной стороны появляется спрос, а с другой стороны - профессионалы, готовые этот спрос удовлетворить. При поддержке государства есть все шансы, чтобы это сработало.

- Отток программистов, о котором много говорят, как-то повлияет на ситуацию?

- Программисты в принципе люди очень мобильные, легкие на подъем. Одно время было модно среди айтишников (тех, кто мог себе позволить работать удаленно) - уезжать на “зимовку” в теплые страны. И это не считалось страшным ударом по отрасли. Мол, все пропало, лучшие умы уехали и работать больше некому. Во-первых, потому что они продолжали работать в своих компаниях. А во-вторых, потому что рано или поздно они возвращались. Сейчас происходит тоже самое. Просто тренд поменялся - люди решили, что так им будет проще. Надо понимать, что отечественный разработчик - это тот специалист, который создает продукты для отечественного рынка. Где он при этом находится физически - не так важно. Количество специалистов, работающих на Россию не уменьшается. Наоборот оно увеличивается, потому что университеты при поддержке государства каждый год выпускают все больше и больше новых специалистов.

- Как Политех мог бы поучаствовать в этой программе по импортозамещению западного софта?

- Есть две грани нашего влияния. С одной стороны, мы выпускаем программистов, которые разрабатывают отечественный продукт. С другой стороны, если речь идет не об IT-специалистах, а, например, о машиностроительном направлении или сфере транспорта, мы ориентируем наших выпускников на использование отечественного ПО. Когда они закончат университет и придут на предприятие, они будут понимать, что есть отечественный софт для решения их задач. Соответственно с каждым выпуском оно будет все более востребовано, таким образом, мы формируем спрос на отечественные решения. Это не произойдет одномоментно, но в какой-то момент эта критическая масса будет достигнута.