Стресс и магний: какая связь и как повысить стрессоустойчивость

Не удивительно, что при такой жизни все раздражает, страдает не только вся нервная система, но и здоровье в целом. Одной из причин апатии, раздражительности, проблем с концентрацией внимания может быть недостаток магния в организме.

Начнем с того, что от нехватки магния страдает не только настроение. Он отвечает за огромное количество процессов в нашем организме: передачу нервных импульсов, свертываемость крови, работу сердечно-сосудистой системы, усвоение полезных веществ, расслабление мышц и т.д.

Интересный факт!

Свыше 80 000 клинических, биохимических, клеточно-молекулярных исследований, опубликованных за последние 30 лет, указывают на то, что адекватный уровень магния в организме является важнейшим показателем здоровья человека[1].

Для чего организму необходим магний?

Поддерживает в норме психическое состояние. Магний обеспечивает нервные клетки энергией, что обеспечивает их стабильную работу и функционирование нервной системы. Кроме того, минерал принимает участие в синтезе гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая успокаивает мозг и всю нервную систему, регулирует сигналы торможения и защищает нервную систему от перевозбуждения[2].

1. Отвечает за нормальное сокращение и расслабление мышц и снижает мышечное напряжение[3]. Если магния недостаточно, то в мышцах начинает накапливаться кальций и натрий, а это приводит к тому, что мышцы не могут расслабиться и спазмируются.

2. Поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. В работе сердца магний отвечает за расслабление сердечной мышцы, стабилизации сердечного ритма, эластичность сосудов, а также повышает активность тромбоцитов, снижая тем самым риск образования тромбов[4].

3. Участвует в выработке гормона сна – мелатонина. Мелатонин вырабатывается шишковидной железой, а магний играет важную роль в росте и развитии этого органа[5].

4. Играет важную роль в правильной работе органов дыхания[6]. Магний участвует в сократимости дыхательных мышц, расслаблении гладких мышц бронхов, за счет чего облегчается дыхание.

Как понять, что магния не хватает?

Недостаток магния выявляется с помощью специальных анализов, однако кроме этого, определить, что магния не хватает можно по ряду признаков, среди которых:

1. Повышенная тяга к сахару

2. Мышечные спазмы и судороги

3. Нервный тик

4. Утомляемость, раздражительность

5. Повышенное артериальное давление

6. Проблемы со сном

Факторы, способствующие выведению магния из организма:

1. Нервное перенапряжение

2. Алкоголь

3. Табак

4. Газированные напитки

Магний не вырабатывается организмом самостоятельно, поэтому при неправильном питании, а также с возрастом его концентрация в организме стремительно снижается. По оценкам экспертов, усвоение магния из пищи колеблется всего от 20 до 55%[7]. Именно поэтому для восполнения недостатка минерала в организме можно принимать БАД с оптимальным содержанием магния и в высоко усваиваемой форме.

Как восполнить недостаток магния?

Для максимального усвоения магния обратите внимание на препараты магния в хелатной форме. В отличие от обычных форм[8] хелаты лучше усваиваются[9] организмом, т.к. включают в себя аминокислоты. Хелатная форма минералов наиболее близка нашему организму. Примером такой формы соединения в организме человека является гемоглобин. Если рассматривать хелатное соединение под микроскопом, то оно напоминает клешню краба. В центре – минерал, а вокруг него – аминокислоты, которые держат его, будто клешня. Когда мы принимаем минерал в обычной форме, наш организм тратит силы, чтобы создать эту «клешню» самостоятельно. Хелатная же форма уже содержит клешню из аминокислот и не требует никаких дополнительных энергозатрат. Так вы принимаете минерал, который готов максимально быстро и легко усвоиться и сразу спешит работать на ваше здоровье. Кроме того, они не вызывают побочных нарушений ЖКТ и организм легко усваивает их в больших дозировках.

Реклама ЗАО «Эвалар»