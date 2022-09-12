Войти в ИТ: какие направления более перспективны и куда пойти учиться

Обучаться «цифровой профессии» не так сложно, как может показаться. А вот шансы на успешную карьеру потом крайне высоки.

Цифровые профессии не просто модные, как когда-то менеджеры и юристы, а реально востребованные. И прямо сейчас, и в ближайшие годы. Российской экономике, по оценкам экспертов, не хватает от 500 тысяч до 1 миллиона ИТ-специалистов. Ежегодно! Для айтишников, нынешних и будущих, это означает, что работа будет.

Чтобы восполнить кадровый дефицит в ИТ-сфере, в России сейчас реализуется комплекс мер национального проекта «Цифровая экономика». Среди них - проект «Цифровые профессии».

НЕ ПОЗДНО, НЕ РАНО, НЕ СЛОЖНО

Проект «Цифровые профессии» помогает получить актуальную профессию тем, кто без помощи государства вряд ли смог бы это сделать. И по объективным причинам, и из-за сомнений либо стереотипов. Вот какой из меня айтишник, если я сижу в декрете? А если мне уже 45, разве не поздно переучиваться? Или наоборот - я только на втором курсе, кому нужен студент без опыта? На обучение востребованной профессии нет денег, едва хватает до зарплаты…

- Мы следим за развитием выпускников «Цифровых профессий» и знаем много историй трудоустройства в крупные компании. В 45 лет устроиться дата-аналитиком в МТС, переобучиться из технолога швейного производства на инженера-тестировщика в декрете с 4 детьми и устроиться в Яндекс, начать работать по новой специальности уже в процессе обучения, сменить профессию водителя и стать тестировщиком-автоматизатором на Python - все это истории выпускников «Цифровых профессий», - вдохновляет примерами Юлия Горячкина, врио директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Рейтинг Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В 2022 году в проекте появились важные новшества:

- Теперь регистрация слушателей проходит на портале Госуслуг, там же расположен список курсов. Это удобно для граждан: для записи нужно выбрать одну из более 115 программ и подать уже предзаполненную заявку. Дополнительно нужно указать сведения об образовании и при необходимости информацию о документе, подтверждающем льготу, - продолжает Юлия Горячкина. - Также, если сравнивать с прошлым годом, был расширен пул направлений подготовки в ИТ-сфере. На онлайн-курсах студенты не только учатся программировать на различных языках, получают знания в области больших данных, информационной безопасности, но и осваивают специальности смежных цифровых направлений, востребованных при формировании ИТ-команд: продуктовый и системный аналитик, бизнес-архитектор, интернет-маркетолог, веб-дизайнер, ИТ-рекрутер, специалист по e-commerce и CRM-менеджменту.