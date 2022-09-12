Начать с нуля: какие ИТ-профессии наиболее востребованы у новичков

Нужно быть морально готовым к тому, что поначалу будет сложно, и это нормально.

Вот какие рекомендации дает Юлия Горячкина, врио директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика»:

- В каталоге проекта «Цифровые профессии» есть программы для людей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки. Наибольшее число курсов - именно базового и начального уровней, так что людям без специального образования доступен большой выбор. Для новичков представлены такие программы, как дата-аналитик, графический дизайн, проджект- и продакт-менеджер в ИТ, тестировщик ПО, разработчик Java, системное администрирование, Data Science, BI-аналитик.

Самыми простыми областями для входа в ИТ считаются тестирование и веб-разработка. Если говорить о программировании, тут главное - понимание принципов решения задач и составления алгоритмов. Второй язык выучить проще и быстрее: не нужно тратить время на понимание этих принципов. Но нужно быть морально готовым к тому, что поначалу будет сложно, и это нормально.

Веб считается самой простой областью разработки для старта - за счет того, что в ней проще получить быстрый результат. Это фронтенд-разработка, дизайн сайтов, скрипты, программирование серверной части. Если говорить о языках, то чаще всего рекомендуют JavaScript как самый простой и структурированный язык с точки зрения обучения для новичка. Первым языком в объектно-ориентированном программировании можно выбрать Python, у которого понятный синтаксис, простая система команд и множество сфер применения: нейросети, бэкенд для сервиса или сайта, распознавание и генерация медиа, система управления и обслуживания почти любого сервиса. Однако любой программист скажет, что выбор необходимо делать в пользу того, что нравится.

Разумеется, проект рассчитан не только (и не столько) на новичков. В каталоге есть курсы для профессиональных программистов, которые хотят сменить специализацию или получить новые, актуальные навыки.

РАДИ ЧЕГО: ДИПЛОМ, КАРЬЕРА, ДЕНЬГИ

Формальным результатом курса будет диплом о профессиональной переподготовке - с ним можно претендовать на трудоустройство в ИТ-компаниях.

- Большинство слушателей приходят в проект, чтобы развивать уже существующую карьеру или полностью сменить профессию. Даже если после обучения по национальному проекту «Цифровая экономика» люди не сменили сферу деятельности кардинально, то получили прибавку к зарплате или сохранили рабочее место за счет повышения собственной эффективности, - приводит убедительные аргументы в пользу учебы Юлия Горячкина.

ДОСТУПНАЯ ОНЛАЙН-СРЕДА

Заявки на обучение в «Цифровых профессиях» подали более 27 тысяч граждан с инвалидностью. Это вторая по численности категория граждан в проекте - после безработных, состоящих на учете в центре занятости.

Как строится обучение для людей с особыми потребностями?

- Так как все обучение организовано дистанционно, человеку не нужно посещать очные занятия, что снимает ряд ограничений. Некоторые образовательные организации также учитывают при формировании своих программ организацию доступной онлайн-среды при ограничениях слуха, ограничениях зрения, ограничениях речевых функций, существенных ограничениях моторики рук по тем программам, где это возможно, - делится подробностями Юлия Горячкина.

КАК НАЧАТЬ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Убедиться, что вы относитесь к одной из категорий, которым положены скидки на обучение по проекту «Цифровые профессии» (см. «Конкретно»).

2. Зайти на портал Госуслуги под своей учетной записью и выбрать курс из каталога - подходящий по специальности, уровню подготовки, длительности обучения, дате начала учебы (profidigital.gosuslugi.ru). И подать заявку.

3. При необходимости предоставить документы (например, справку из вуза о том, что вы там учитесь).

4. После одобрения заявки успешно пройти вступительное испытание в образовательной организации и оплатить курс с учетом скидки. Внести оплату может и сам участник, и его работодатель.

- Востребованность ИТ-специальностей будет только расти, - уверен Иван Тугой, заместитель директора по образованию Компании 1T, предлагающей курсы в рамках проекта. - Мало того что государство финансирует часть обучения, но и компании могут профинансировать вторую часть - и получить хорошие кадры, которые все еще дефицитны на рынке труда.

Иван Тугой напоминает о важном нюансе:

- Наши курсы в основном для базового уровня. Мы проводим входное тестирование, для каждого курса - свой минимальный балл. Но даже если мы человека не берём, то предоставляем бесплатные уроки для самостоятельного обучения, чтобы он мог прокачаться, а потом пройти курс.

Кстати, с помощью проекта «Цифровые профессии» можно выстроить свою образовательную траекторию - если у вас большие планы на карьеру в ИТ:

- Можно подать повторное заявление в рамках проекта в календарном году, следующем за годом окончания обучения на предыдущем курсе. Это же правило распространяется на другие курсы национального проекта «Цифровая экономика», - разъясняет Юлия Горячкина. - Например, в рамках проекта Университета 2035 по обучению в области искусственного интеллекта с финансовой поддержкой от государства. Он рассчитан на более подготовленных в ИТ слушателей и позволяет повысить квалификацию в ИИ на онлайн-курсах от ведущих российских вузов с доплатой за 10 - 25% от их рыночной стоимости.

Портрет студента Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

«Хочу научиться писать код и сменить профессию»

Кирилл Барабанов, Кемерово, 30 лет, по профессии автомеханик, сейчас учится на курсе Java-разработка для начинающих, обучение закончит в январе 2023 года:

- Хочу сменить профессию, найти работу и получить новые знания, которые мне пригодятся в дальнейшем. Выбрал это направление, так как уже имел дело с Java - так скажем, хобби. Больших успехов в самостоятельном обучении не получилось достичь, хочу все же научиться писать код на этом языке. Сначала прочитал отзывы про все компании, доступные на Госуслугах и предлагающие курсы Java-разработки. Остановился на Нетологии - там домашние задания проверяют преподаватели, а не просто надо проходить тесты. И есть вебинары, где можно задавать вопросы. Организация обучения хорошая, хотя информации много, уложить все в голове проблематично. Порой приходится возвращаться, повторять.

«В аналитику не ушел, но применю новые знания на своей работе»

Станислав Горбаненко, 45 лет, Московская область, окончил 3-месячный курс «Анализ больших данных» в Финансовом университете при Правительстве РФ:

- Аналитика данных привлекала меня и раньше, я пришел на курс не с нуля. Я вижу, что во многих направлениях продаж аналитика не используется, хотя есть огромное поле для работы с данными: найти потенциальных клиентов, оценить те или иные продукты, понять, почему они лучше или хуже продаются. Информации в процессе обучения было очень много, и это расширило мой кругозор, позволило понять, куда двигаться дальше. Однако трехмесячного курса мало - по моей оценке, на освоение Big Data нужен минимум год. Тем, кто приходил с нуля, было очень сложно переварить и воспринять такой объем. Я хотел бы уйти в чистую аналитику. К сожалению, пока мне это не удалось. Работодателей не очень привлекает человек сорока пяти лет без опыта работы с большими данными. Но я пытаюсь использовать полученные знания, работая в продажах, применяю элементы аналитики. Например, для анализа тендерных площадок, продуктов, решений, услуг.