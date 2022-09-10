«Вода России» на берегу Финского залива

17 сентября одно из крупнейших мероприятий Акции состоится на берегу Финского залива, на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области Фото: Shutterstock

Но, как это часто бывает с водными объектами, в бассейне которых расположены мегаполисы, человеческий фактор оказывает огромное влияние на экологическое состояние их берегов. Акция «Вода России» возвращается на берег Финского залива, чтобы снова напомнить о том, как важно сохранять в чистоте воду, и чтобы бросить вызов мусору, который оставляют на берегах нерадивые отдыхающие. 17 сентября одно из крупнейших мероприятий Акции состоится на берегу Финского залива, на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здесь, на песчаном пляже среди сосен, неподалеку от самых известных курортов северной столицы, любят проводить время местные жители и многочисленные туристы.

В рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проходят экологические субботники по всей стране – от Калининграда до Владивостока. За годы существования Акции к ней присоединилось свыше 7,5 миллионов человек. Волонтеры навели порядок на берегах тысяч рек и озер и отправили на переработку и утилизацию сотни тонн мусора.

«В Петербурге каналы, реки, протоки и другие водоемы всегда были неотъемлемой частью городского пейзажа. При этом наиболее крупные реки, включая Неву, берут свое начало в Ленинградской области. Наши регионы объединяет общая экосистема, поэтому для нас важен каждый водоем – большой или маленький. Берега рек, каналов, озер, прудов должны поддерживаться в чистоте. Добиться этого можно только общими усилиями. Особую роль в сохранении благополучия водоемов играют экологические субботники. В том числе и те, что проходят в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». На такие акции приходит много молодежи, что особенно радует. Подрастающее поколение с юных лет приучается беречь наш город, берет на себя ответственность за экологическое благополучие окружающей среды», – отметил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В субботу 17 сентября на берегу Финского залива состоится крупное экологическое событие, в котором запланировано участие Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова; Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко; директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидера акции «Вода России» Ильи Разбаша; актера и телеведущего Стаса Ярушина; представителей Федерального агентства водных ресурсов, волонтерских организаций, представителей СМИ и неравнодушных граждан.

«Сохранение экосистемы Финского залива и Ладожского озера – одна из наших основных совместных задач с Санкт-Петербургом. Очистка водоемов в границах агломерации – это вопрос не только экологический, но и социальный, политический и экономический. Сегодня Ленинградская область предложила создать экосовет по вопросу сохранения экологии Невско-Ладожского бассейна со всеми регионами, осуществляющими водозабор и сброс стоков в водную систему. Также Совет Федерации поддержал нашу инициативу о разработке федерального проекта по экологическому оздоровлению и защите восточной части Финского залива и Ладожского озера по примеру нацпроекта защиты озера Байкал. В любых условиях и при любых обстоятельствах мы будем продолжать природоохранную работу, чистота и сохранение залива для нас очень важны», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Мероприятие пройдет в формате большого фестиваля экологии с обширной культурно-образовательной программой и развлекательной частью. Но в центре внимания останется, конечно, уборка берега от мусора. Весь необходимый инвентарь для этого раздадут на месте. Перед началом субботника гостей и волонтеров ждет лекция о раздельном сборе мусора и ответственном отношении к отходам, а актер Стас Ярушин даст старт Акции. А после уборки всех ждут развлечения и вкусная еда! Участников с детьми наверняка заинтересуют мастер-классы на эко-темы. Заскучать не даст и развлекательная музыкальная программа. После завершения субботника всех участников ждет лотерея, а особо отличившихся активистов наградят памятными дипломами и подарками.

Каждый принявший участие в Акции волонтер сможет получить грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел.рф и прикрепив с помощью кнопки «Я – волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. Для этого нужно выбрать необходимое событие на карте «Отчеты» меню «Карта мероприятий» вышеупомянутого сайта.

Дата проведения: 17 сентября 2022

Место проведения: граница Санкт-Петербурга и Ленинградскои области, Берег Финского залива, пансионат «Восток-6»

Координаты: 60.175232, 29.454880

Программа проведения Всероссийской акции «Вода России»:

11.00 - 12.00 - Сбор волонтеров, раздача инвентаря, музыкальные номера детского ансамбля

11.50 - 12.00 - Разминка

12.00 - 12.05 - Приветствие от ведущего

12.05 - 12.20 - Лекция на экологическую тематику

12.20 - 12.30 - Официальная часть, выступление почетных гостей

12.30 - Старт уборки

12.30 - 14.00 - Проведение уборки

13.00 - 15.00 - Работает зона с мастер-классами

14.00 - 15.00 - Работает зона с полевой кухней

14.00 - 15.00 - Концертная программа

15.00 - 15.10 - Проведение лотереи

15.10 - 15.30 - Торжественное награждение

15.30 - Завершение акции