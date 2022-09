«Совою» можешь ты не быть, но «ранней пташкой» быть обязан

Ни свет ни заря, а на работу надо Фото: Shutterstock

Людей можно поделить, как минимум на две группы. Одни так называемые «жаворонки» - те, кто предпочитают рано вставать и рано ложиться. Другие - «совы», наоборот, любят поздно засыпать и поздно просыпаться. Представители обеих групп ведут соответствующий образ жизни и легко следуют своим привычкам.

Практически все признают, что различие между ранними и поздними «птахами» существует, но считаться с этим не хотят. Современное общество «настроено» в основном под «жаворонков». Людей с малых лет принуждают рано просыпаться. Сначала чуть свет волокут в детский сад, потом мы боимся опоздать в школу, а, повзрослев, на работу. В некоторых офисах рабочий день начинается – (о ужас!) - аж в 8 утра. А ведь еще и позавтракать надо успеть.

Хронический недосып трудно восполнить

Социальная структура не соответствует природе очень многих людей. От этого они страдают – и психически, и физически. Здоровье себе портят.

«Совы» поздно ложатся, в результате чего им не хватает времени выспаться в трудовые будни. Но не потому, что они такие безответственные. «Поздние птахи» просто не в состоянии заснуть раньше. Даже забравшись в постель в 10—11 вечера, могут проваляться до 2-3 часов ночи, что называется, не сомкнув глаз. Или пересчитывая в уме баранов.

У «сов» уровень мелатонина – гормона, способствующего засыпанию – если и начинает повышаться, то примерно на 3-4 часа позднее, чем у «жаворонков». Им бы поспать хотя бы до 9 утра, а тут – бац! – будильник на 7 утра. А то и на 6 при нынешних пробках. Рано или поздно, пардон за каламбур, на «сову», теряющую каждую ночь по 2-3 часа сна, обрушатся диабет, гипертония и хроническая усталость. А то и что-то пострашнее, не дай бог.

Восполнить потери – то есть, как следует выспаться в выходные - невозможно. Двух - не хватает. Чтобы компенсировать хотя бы один час вынужденного бодрствования нужно четыре дня «беспробудного сна», образно говоря. А при хроническом недосыпе на более-менее существенное восстановление требуется до 9 дней.

Хуже другое: попытки наверстать сон, упускаемый по будням, не приводят к восстановлению нормального обмена веществ в организме. Если он уже нарушен. К такому выводу в свое время пришли американские ученые из Лаборатории сна и хронобиологии Университета Колорадо (Sleep and Chronobiology Laboratory, University of Colorado Boulder).

На роду написано

А вся вина «сов» лишь в том, что они генетически отличаются от «жаворонков». То есть, такими родились. И наивно было бы полагать, что можно перевоспитать этих людей – приучить рано вставать. Нет, можно лишь принудить.

Биологическими часами – циркадными ритмами – управляют гены. Они определяют, в какое время заснуть, а в какое проснуться. Поэтому человеку так трудно менять свои естественные ритмы сна и бодрствования. Что досталось от природы – с тем и живет.

Пять лет назад три американца были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине, объяснив, как работает один из генов –«суточного ритма» или «ген периода», контролирующий те самые биологические часы». Он кодирует белок, благодаря которому организм узнает, когда нужно ложиться спать.

Позднее другие ученые пришли к выводу, что в формировании циркадных ритмов участвуют 351 ген. Жаворонки те, у кого этих генов больше всего.

А по свидетельству британских медиков из Университета Суррея, у «жаворонков» некоторые из этих генов еще и длиннее. Соответственно, у «сов» они короче. Выявить и тех, и других посредством генетических анализов не столь уж фантастическая задача.

Не исключено, что настанет время, когда, сдав необходимые анализы, человек будет получить справку о том, что он, к примеру, закоренелая «сова» и ему противопоказано приходить рано на работу. Увы, пока об этом можно только мечтать.

Спи спокойно

Удивительно, но мало кто знает, что ученые уже давно опровергли народные поговорки и якобы неопровержимые истины о пользе раннего пробуждения. Помните: «Кто рано встает, тому Бог подает», «Ранние пташки росу пьют, поздние слезы льют» или «Спать долго – жить с долгом». Подобных много.

Если быть точнее, то ученые – конкретно британские эпидемиологи из Университета Саут-Хэмптона (South Hampton University) заочно поспорили с Бенджамином Франклином (Benjamin Franklin) – одним из отцов-основателей США, чей портрет сейчас красуется на стодолларовой купюре. Он объяснял свой успех исключительно тем, что рано вставал – в 5 утра. Франклин твердо верил и часто повторял, что «ранний подъем и ранний отход ко сну делают человека здоровым, богатым и мудрым» (early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise).

Эпидемиологи набрали тысячу добровольцев, выявили среди них 356 явных «жаворонков» и 318 «сов». Сравнение показало, что доходы любителей поспать были выше, чем у «ранних пташек». Более того, и те, и другие обладали примерно одинаковым здоровьем и демонстрировали схожие результаты в интеллектуальных тестах.

В итоге, исследователи отметили в Британском медицинском журнале (British Medical Journal):

- Мы не нашли никаких доказательств того, что совет Франклина дал какие-либо преимуществами для здоровья, социально-экономического или когнитивного развития. Во всяком случае, совы были богаче жаворонков, хотя не было никакой разницы в их здоровье или мудрости.

Неврологи из Массачусетского медицинского центра под руководством Эндрю Лима нашли в одном из генов, управляющих циркадными ритмами, характерные участки ДНК, которые отвечают за привычку просыпаться и отходить ко сну в то или иное время - рано или поздно. У одних это комбинация из двух одинаковых азотистых оснований - либо аденина, либо гаунина. У других - из разных. В результате люди бывают трех типов: с последовательностью аденин-аденин (АА), с последовательностью гуанин-гуанин (ГГ) и смешанного типа - аденин-гуанин (АГ).

В естественных условиях люди с генотипом АА – «жаворонки», с генотипом ГГ – «сов». А люди АГ –своего рода «полусовы». Но в «жаворонки» они точно не годятся.

Если Лим прав, то явных «жаворонков» (AA) - примерно 36 процентов, сов (ГГ) - 16 процентов. Больше всего «полусов» (АГ) - 48 процентов. Но «нежаворонков» всё равно больше – 64 процента.

Целью неврологов было определить часы смерти представителей трех генотипов – то есть, самые критические. Они определили.