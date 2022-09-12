«Развитие Дальнего Востока немыслимо без жилищной сферы»: главное от ДОМ.РФ по итогам Восточного экономического форума

Завершился Восточный экономический форум-2022.

В регионе уже получают опыт по внедрению новаторских механизмов — льготной аренды жилья в новостройках, инфраструктурных облигаций и первых климатических проектов

Завершился Восточный экономический форум-2022. Ключевое мероприятие, которое важно не только для судьбы региона. К слову, Дальневосточный федеральный округ (ДФО) занимает 40% территории России. На форуме объявляют стратегические решения в масштабах всей страны.

Одним из ньюсмейкеров традиционно стал ДОМ.РФ. Форум посетил генеральный директор госкорпорации Виталий Мутко. Рассказываем о главных событиях, которые связаны с анонсами Единого института развития в жилищной сфере.

Точки опоры

— Развитие всего ДФО немыслимо без жилищной сферы, создания точек притяжения и комфортной жизни людей, — заявил Виталий Мутко на одной из сессий форума «Строительство: быстро, качественно, много».

Если развивать жилищную сферу комплексно, тогда граждане получат доступное и комфортное жилье. Этому будет способствовать реализация ипотечных программ с господдержкой, появление в регионе нового арендного жилья (в том числе, на льготных условиях), строительство качественной инфраструктуры и применение новых финансовых инструментов для ее создания.

— ДОМ.РФ как институт развития реализует поддержку региона полного цикла: от предоставления земель застройщикам и привлечения финансовых ресурсов на строительство инфраструктуры до выдачи льготной ипотеки и решения жилищного вопроса каждой конкретной семьи. Пока регион не раскрыл и сотой доли своего потенциала, но все возможности для этого есть уже сегодня. Вместе с Правительством РФ мы продолжим активную работу по развитию рынка жилья этого ключевого региона страны, — отметил Виталий Мутко.

Генеральный директор госкорпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко

МАСТЕР-ПЛАН КАК БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

Мастер-план — синтез градостроительного генплана и стратегии социально-экономического развития. ДОМ.РФ создал более 30 таких документов стратегического развития российских городов и агломераций. Треть из них — для городов Дальневосточного федерального округа. Об этом Виталий Мутко рассказал на сессии «Новая жизнь дальневосточных городов: стратегии развития».

На разработку проектов в ДФО ДОМ.РФ потратил около 1 млрд рублей собственных средств. Такой инструмент развития городов сегодня признан наиболее эффективным. Документ составляют так, что его может понять и оценить не только профессиональный проектировщик, но и любой горожанин.

«Зеленый» стандарт для стройки

Минстрой России совместно с ДОМ.РФ в течение года разрабатывал национальный «зеленый» стандарт ГОСТ Р. Окончательная редакция уже утверждена Росстандартом. В ГОСТе 81 критерий, достижение минимум 16 из которых станет обязательным для признания здания «зеленым». К нему уже готовы присоединиться первые девелоперы.

Ранее на ПМЭФ-2022 ДОМ.РФ подписал соглашения о реализации пилотных проектов с крупными федеральными и региональными застройщиками, которые будут применять стандарт в своих проектах. На этом форуме еще четыре девелопера, ведущих свою деятельность в регионах Дальнего Востока, а также город Экополис в Сахалинской области присоединились к оценке проектов по «зеленому» стандарту, подписав с ДОМ.РФ соответствующие соглашения.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на ВЭФ подчеркнул, что объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке необходимо нарастить, широко применяя передовые «зеленые» и энергоэффективные технологии в стройке.

«Зеленый» стандарт поднимет качество жилья на новый уровень. Снизятся воздействие на экологию, нагрузка на инфраструктуру, расходы на ЖКХ и ремонт зданий. На горизонте «жизни» здания «зеленое» строительство выгоднее. Сотрудничество с застройщиками позволит проработать «дорожную карту» по мерам зеленого стимулирования в строительстве и создать предпосылки для запуска «зеленых» финансовых инструментов.

— ДОМ.РФ последовательно выступает сторонником качества жилищного строительства. Сначала это был Стандарт комплексного развития территорий, теперь — стандарт «зеленого» строительства для многоквартирного жилья. Энергоэффективность — его центральный элемент — является частью Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, дает экономию как государству - на инженерных сетях, так и гражданам - на коммунальных расходах, — подчеркнул Виталий Мутко.

В Магадане при участии ДОМ.РФ строится новый микрорайон «Гороховое поле» — один из крупнейших проектов комплексного развития

КАК РАЗВИВАЮТ ВЛАДИВОСТОК

Школа №1

Ее введут в эксплуатацию в конце следующего года в районе бухты Патрокл. Участок площадью 3,3 га находился в федеральной собственности, затем с помощью ДОМ.РФ был безвозмездно передан городу.

В двух трехэтажных корпусах новой школы будут учиться 1275 детей. Кроме учебных классов — бассейн, кинотеатр, библиотека. Рядом спортивные и игровые площадки, зоны отдыха. Во время визита на форум гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко оценил ход строительства школы.

Всего с 2008 года ДОМ.РФ в рамках своих полномочий безвозмездно передал 27 регионам 234 участка общей площадью 357 га, на которых уже построили или сейчас возводят социальные объекты.

Продолжается работа по одному из ключевых направлений деятельности ДОМ.РФ – вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель.

Только за прошедший год совместно с Росреестром и Росимуществом ДОМ.РФ определил более 4000 га неиспользуемых федеральных земель под будущее строительство более 20 млн кв. м жилья для проживания более 700 000 человек. На сессии «Сила территории: пространственные данные как ключ к развитию» управляющий директор Института развития Анатолий Азизов рассказал, как происходит эта работа.

— Росреестр и Росимущество – одни из ключевых наших партнеров в решении вопросов вовлечения земли в оборот. По итогам совместной работы по всей стране на месте депрессивных территорий появляются новые комфортные микрорайоны. Кроме того, мы создали суперсервис «Строим дом» (строим.дом.рф). Он очень удобен для индивидуального строительства. С его помощью любой желающий может выбрать подходящий участок, заказать межевой план, кадастрового инженера, выбрать проект дома, банк, ипотечную программу и реализовать свою мечту, – отметил Анатолий Азизов.

«Доля» комфорта

Два года назад во Владивостоке ДОМ.РФ апробировал новый вид аукционов — «за долю». Суть: участок под строительство получает девелопер, который предложит не наибольшую цену, а после завершения стройки передаст продавцу определенный объем помещений, который определяется в ходе торгов. Новый формат способствует росту темпов ввода жилья на Дальнем Востоке: девелоперы снижают издержки на старте и быстрее начинают работы.

Победителем первого такого аукциона стала ГК «Девелопмент-Юг» (Краснодар), которая возводит на участке площадью 2,36 га ЖК «Айвазовский». Застройщик заверил Виталия Мутко, что комплекс будет сдан до конца 2022 года.

42 квартиры в ЖК «Айвазовский» ДОМ.РФ передаст студентам вуза в аренду

Арендное жилье для студентов

Именно в «Айвазовском» ДОМ.РФ реализует первый на Дальнем Востоке арендный проект для студентов. Соглашение об этом было подписано на форуме с Владивостокским государственным университетом. Вуз получит 42 квартиры с отделкой и мебелью, которые студенты смогут арендовать по льготным ставкам.

Повысить доступность жилья для молодежи — важный шаг для развития Дальнего Востока. Льготная аренда как раз решает эту задачу. Это не разовый проект, а еще один шаг к созданию полноценной масштабной программы развития цивилизованного рынка арендного жилья.

— При предоставлении льготного финансирования для строительства арендных домов и субсидировании арендной платы для проживающих из средств федерального и региональных бюджетов можно запустить программу арендного жилья для Дальнего Востока с доступными ставками. Президент на ВЭФ озвучил масштаб программы — 10 000 квартир. Целевые категории граждан: приезжающие в ДФО молодые специалисты или те, кто заканчивает здесь вузы и ищет работу и жилье. Жилье должно быть комфортным, обеспечено всей необходимой инфраструктурой, — сказал Виталий Мутко.

Подписание соглашения с ВВГУ

У ДОМ.РФ уже накоплен большой опыт в реализации проектов арендного жилья. В портфеле 16 проектов в семи регионах РФ (из них три - на Дальнем Востоке на почти 5000 квартир). Во Владивостоке, помимо «Айвазовского», планируется реализация еще двух арендных проектов.

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ ДФО

Инфраструктура для Приамурья

ДОМ.РФ предоставит льготное финансирование для реализации инфраструктурных проектов в Амурской области. Соглашение об этом подписано с главой региона Василием Орловым. Для проекта задействуют механизм инфраструктурных облигаций — общая сумма займов 3,2 млрд рублей. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство объектов инфраструктуры на льготных условиях, а регионам – снизить расход бюджетных средств и осваивать новые территории.

На инфраструктурный заём от ДОМ.РФ планируется построить школу на 1200 мест в Благовещенске и путепровод через Транссибирскую магистраль. Благодаря этому проекту, улучшится транспортная доступность, которая позволит ввести около полумиллиона «квадратов» жилья.

Подписание соглашения с губернатором Амурской области В.Орловым

Климат на Сахалине

До 2025 года в регионе введут в эксплуатацию 18 газовых котельных. ДОМ.РФ выступит оператором климатических проектов и будет сопровождать их от стадии разработки методологии до выпуска «углеродных единиц». Их выпускают компании, производящие в процессе работы парниковые газы. Если предприятие смогло сократить выбросы ниже выделенной квоты, то оставшиеся «единицы» может продать компаниям, не укладывающимся в норматив.

— Это будут одни из первых климатических проектов, реализованные в соответствии с национальным законодательством. Первые «углеродные единицы» планируем выпустить в 2023 году, рассчитываем реализовать их не только на российском рынке, но и на рынках дружественных стран. Получим уникальный опыт, который используем для дальнейшей декарбонизации жилищной сферы и улучшения качества жизни людей, – отметил Виталий Мутко.

Свет для Биробиджана

С правительством Еврейской автономной области заключили соглашение о финансировании за счёт механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ строительства наружного освещения в Биробиджане. Сумма финансирования - около 1,2 млрд рублей. Качественное освещение в городе — это комфорт и безопасность жителей.

Спортивный объект в Чите

В Чите с привлечением льготного финансирования в размере 900 млн рублей, предоставляемого Институтом развития, построят спортивный объект для жителей района. Соглашение об этом подписано с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. ДОМ.РФ приступит к проведению экспертизы, как только получит документы от региона. По предварительным оценкам, строительство завершат в 2024 году.

В ТЕМУ

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин анонсировал продление программы дальневосточной ипотеки до 2030 года. Это кредит под 2% для молодых людей, врачей и учителей.

— Мы поддерживаем принятое Президентом решение. Программа, оператором которой выступает ДОМ.РФ, является важным стимулом для увеличения спроса на рынке жилья. Сегодня она востребована жителями региона: с конца 2019 года мерой воспользовались уже более 46 000 семей, из которых более 70% приобрели квартиры у застройщиков на первичном рынке. Программа оказала общее благотворное влияние на отрасль жилищного строительства в ДФО, ее запуск позволил простимулировать спрос на новостройки — продажи выросли на 17% по итогам 2021 года, в то время как в целом по России — на 11%. Это отразилось и на объеме строящегося жилья — он вырос с начала действия программы на 80%, — прокомментировал решение Виталий Мутко.

Руководитель Института развития отметил, что решение продлить программу создает для отрасли четкие правила на годы вперед.

— Гражданам не надо торопиться успеть приобрести жилье до определенного срока. Для застройщиков данная мера создает стабильный спрос на их проекты в будущем. Они смогут заранее планировать развитие масштабных комплексных проектов, - подытожил он.