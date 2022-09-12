За что Елизавета II ненавидела Меган Маркл

В новой книге-расследовании о жизни семейства Виндзоров много внимания уделено сложным отношениям королевы со своей невесткой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ближайшие родственники доставляли королеве Елизавете II, прямо скажем, немало хлопот: то пускались во все тяжкие, то разводились, то снова выходили замуж.

Королева надеялась, что хотя бы внуки будут радовать ее своим благоразумием, но и из-за них имя монарха продолжали склонять на всех углах – мол, исключительно из-за властной бабушки принцы Уильям и Гарри все никак не остепенятся.

С разницей в несколько лет принцы все же отправились под венец, и с приходом в королевскую семью ставшей женой принца Гарри Меган Маркл, скандалов стало еще больше, да так, что газетчики только и успевали писать о том, что не все так благополучно в семействе Виндзоров.

Она растоптала всех на своем пути

Казалось бы, Меган Маркл, уже сделавшая, наговорившая и написавшая больше чем нужно, вряд ли смогла бы рассказать что-то новенькое – герцог и герцогиня Сассекские не пожелали оставаться под сенью королевских лилий и переехали в США.

Но немало скандальных подробностей о самой Меган смог собрать на страницах своей новой книги «Месть» британский журналист и писатель Том Бауэр.

Бауэр – не собиратель и переписчик сплетен. Он – журналист-расследователь. Именно он представил миру ни чем не приукрашенную и незаретушированную правду о жизни миллиардера Ричарда Брэнсона, военного преступник Клауса Барбье, медиамагната Роберта Максвелла, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Ни герои его произведений, ни их наследники не выиграли против Бауэра ни одного иска! Ведь вся собранная им информация была тщательно выверена и подтверждена.

Уже после того, как «Месть» поступила на книжные прилавки, Бауэр признался: «Написание книги о Меган Маркл стало для меня тяжелым испытанием. Она и ее адвокаты очень хорошо постарались, чтоб заставить многих людей замолчать. Но я справился».

Когда его попросили описать Меган одним словом или одной фразой, немного подумав, он сказал так: «Она возникла ниоткуда, став фигурой мирового масштаба, и растоптала всех на своем пути».

Книга Бауэра увидела в свет за несколько недель до кончины королевы. И ее название звучит теперь особенно зловеще. Вот некоторые ранее неизвестные подробности, ставшие известные автору «Мести».

Никакая не Золушка

Герцог и герцогиня часто выставляют напоказ свой союз, как пару из богатого принца и самой обычной девушки. А ведь Меган – далеко не простушка: ее отец – лауреат премии «Эмми», да еще и победитель одной из лотерей. Она училась в частной школе, год обучение в которой стоил $16000. Тогда это были очень приличные деньги, которые не могла позволить себе обычная семья.

Королева – не указ

Накануне свадьбы королева очень просила Меган помириться со своим отцом, сделать все для того, чтобы именно он, как и положено, повел ее к алтарю. Ее Величество сама позвонила невесте внука, попросив ее отправиться в Америку, дабы наладить отношения с Томасом Марклом. Меган ответила Елизавете II коротко и сухо: «Это нереально» – и повесила трубку.

Все против

Более того, Меган требовала, чтобы весь институт королевской власти встал на ее защиту. Она была возмущена тем, что представители династии Виндзоров не критикуют ее отца. И называла Виндзоров «зацикленными, уязвимыми и находящимися в плену условностей». Вина Томаса Маркла заключалась в том, что всегда избегавший контактов с прессой, незадолго до свадьбы все таки дал пространное интервью о романе дочери и британского принца, получив за это гонорар.

Не пригласили на похороны

Елизавета II лично настояла на том, чтобы Меган не прилетала в Британию, чтобы принять участие в похоронах мужа королевы, принца Филиппа. Гарри, прибывший попрощаться с дедушкой, честно потом рассказал своей жене, что никто из его родственников даже мельком не спросил о ней. А королева, узнав, что внук приехал без супруги, воскликнула: «Слава Богу!».

Тяжелый удар

Приглашение на празднование Платинового юбилея пребывания королевы на троне чета герцогов Сассекских приняла как индульгенцию за всех их грехи. В первую очередь, за скандальное интервью Опре Уинфри, в котором Меган и Гарри обвинили королевскую семью в расизме и прочих несуразностях. Но королева помнила все, и прибывших в Лондон Гарри и Меган не пустили на балкон Букингемского дворца, с которого все Виндзоры наблюдали за авиационным парадом. Затем герцогов Сассекских посадили подальше от камер на торжественной службе в соборе св. Павла. Меган была уверена в том, что ее фото окажется на первых страницах газет, но она не попала ни в один кадр. Вернувшись в Америку, Меган закусила удила, и начала с новой силой поливать грязью родных своего мужа. И теперь многие в Британии уверены, что смерть Елизаветы II приблизили козни Меган Маркл, не оправившейся от унижения, постигшего ее на праздновании Платинового юбилея пребывания королевы на троне.