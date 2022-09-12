Хейтеры в соцсетях размножились из-за глобального потепления

Экстремально высокие температуры способствуют росту агрессивных проявлений в социальных сетях. Фото: Анастасия Осипова

Наша планета нагревается гораздо быстрее, чем этого хотелось бы для благополучной жизни и общения людей. По расчетам, опубликованным в журнале Nature, к 2100-му году невыносимая жара станет обычной не только для тропиков, но и для средних широт, а это грозит не только возможным перемещением экзотических вирусов из Африки – в Европу и перегрузкой сердечно-сосудистой системы с повышенным риском смертей, но и вовсе неочевидной «пандемией злости». Как показывает исследование в журнале The Lancet, экстремально высокие температуры способствуют росту агрессивных проявлений в социальных сетях.

Всего исследование охватывает более 4 миллиардов высказываний в сети Твиттер из 773 городов по всей территории США в период с 2014 года по 2020 год. Оказалось что, чем жарче на улице, тем активнее люди выплескивают свою злость на странице соцсети и, напротив, похолодание остужает и злопыхателей.

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ПО ЦЕЛЬСИЮ

От 12-15°C до 18-21°C - оптимальная температура доброжелательности, здесь зафиксировано самое низкое распространение твитов с проявлением ненависти.

От -6 до -3°C – число хейтерских, ненавидящих высказываний в Твиттере вырастает и достигает 12,5% от общего числа записей.

От 42 до 45°C - аномальная жара, при таком накале в атмосфере и нервная система – на взводе, исследователи отметили максимальное число злых высказываний, до 22%.

Общее правило: как только температура воздуха поднимается выше 27 °C или становится холоднее 6 °C, люди начинают проявлять свою ненависть в интернете намного активнее. Соответственно, чем более экстремальная температура на улице, тем ниже у человека способность к адаптации и саморегуляции на уровне эмоций, делают вывод исследователи. Так что, прежде чем бросаться комментировать чей-то задевший вас пост, хорошо бы просто немного остыть, быть может, это даст возможность сформулировать свою позицию более обоснованно.

ВСЕ ЖАРЧЕ И ЖАРЧЕ

В этом году ученые станции в Антарктиде, самом холодном континенте Земли, записали небывалые скачки температуры – на 40 градусов Цельсия выше среднемесячного уровня. Российская станция «Восток», расположенная посреди ледяного плато, зарегистрировала температуру -17,7, что почти в два раза превышает предыдущий рекорд (-32,6).