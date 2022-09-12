Герой спецоперации «Z» капитан Рамазанов спас экипаж «Солнцепека»

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем. Никакой баталии в кабинете выиграть невозможно. Умей пользоваться местностью, управляй счастьем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А о слабовольных политиках, что заискивали перед Европой и сдерживали его стремление уничтожить врагов России говорил так: «В сущности нет ничего вреднее и – даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая».

НАНЕС УПРЕЖДАЮЩИЙ РАКЕТНЫЙ УДАР

Капитан Александр Белоглазов

Капитан Александр БЕЛОГЛАЗОВ Фото: Минобороны РФ

«Батарея ракетного дивизиона капитана Александра Белоглазова, выполняла боевую задачу по поддержке подразделений, ведущих оборонительный бой с превосходящими силами противника, на подступах к одному из населенных пунктов.

Задействовав расчет комплекса беспилотника, капитан Белоглазов выявил выдвижение резервов на помощь противнику. Умело управляя личным составом батареи, капитан Белоглазов оперативно произвел пуск ракет по району развертывания в боевой порядок походных колонн противника. В результате ракетного удара атака была отбита, продвижение националистов было замедлено. Уничтожено девять единиц военной техники, а так же более двадцати националистов. Перебазировавшись на запасные позиции, ракетчики продолжили наносить удары по продвигающимся боевикам, прикрывая передислокацию основных сил. Грамотные и профессиональные действия капитана Александра Белоглазова позволили сохранить жизни и здоровье военнослужащих и не допустить уничтожения вооружения и военной техники».

СЖЕГ ДЕСЯТОК БРОНЕМАШИН ВСУ

Капитан Сергей Бачериков

Капитан Сергей БАЧЕРИКОВ Фото: Минобороны РФ

«Рота РХБ защиты капитана Сергея Бачерикова выполняло боевую задачу по поддержке батальонно-тактических групп, ведущих бой со значительно превосходящими силами противника. В течение суток подразделение успешно сдерживало атаки националистов, отразив более четырёх штурмов. В ходе упорных боев огнеметчики под руководством капитана Бачерикова уничтожили более десяти единиц военной техники и живую силу противника. Используя условия местности, огнеметчики наносили поражение противнику во время перемещения основных сил на запасные позиции и вышли в безопасный район, где продолжили выполнение боевых задач. Благодаря личному мужеству, смелым и решительным действиям капитана Бачерикова удалось остановить продвижение противника, нанести ему значительные, а так же не допустить потерь среди личного состава подразделения».

ВЫВЕЛ ДИВИЗИОН ИЗ-ПОД УДАРА

Майор Андрей Заботин

Майор Андрей ЗАБОТИН Фото: Минобороны РФ

«Начальник штаба майор Андрей Заботин, командуя реактивным дивизионом, выполнял боевую задачу по обороне района. Получив данные о выдвижении колонн ударил по противнику. Действия подразделения под руководством майора Заботина позволили остановить выход противника на рубежи атаки и развертывание резервов. Противник вел по позициям дивизиона обстрел. Находясь под вражеским артиллерийским огнем, майор Андрей Заботин грамотно оценив обстановку, отдал распоряжение дивизиону переместиться на новые позиции. Грамотное руководство майора Заботина реактивным дивизионом позволило значительно замедлить наступление противника, нанеся ему ощутимые потери, сохранив в исправном состоянии вооружение и военную технику, а так же жизнь и здоровье личного состава».

СПАС ЭКИПАЖ «СОЛНЦЕПЕКА»

Капитан Джамалудин Рамазанов

Капитан Джамалудин РАМАЗАНОВ Фото: Минобороны РФ

«Экипаж боевой машины ТОС-1А под руководством командира роты РХБЗ капитана Джамалудина Рамазанова выполнял боевую задачу по поддержке подразделений, ведущих оборонительный бой с превосходящими силами украинских националистов, неоднократно пытавшихся прорвать оборону. Во время перезаряжания боевой машины, противник начал минометный обстрел, в результате чего экипаж получил осколочные ранения. Находясь в непосредственной близости от наступающих сил украинских националистов капитан Рамазанов действовал оперативно и решительно. Используя боевой опыт и навыки управления боевой машины, он открыл точный огонь на подавление по позициям артиллерийских расчетов противника. Подавив вражескую артиллерию, капитан Рамазанов занял место механика-водителя эвакуировал экипаж боевой машины и вывел боевую технику из зоны огневого поражения противника. Благодаря умелым действиям капитана Рамазанова удалось остановить продвижение украинских националистов, уничтожить вооружение, военную технику и живую силу противника, сохранить жизнь и здоровье подчиненного личного состава, не допустить захват вверенного вооружения и военной техники».