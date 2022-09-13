В самом главном орфографическом словаре – его составляет Институт русского языка РАН – появились новые слова. Фото: Shutterstock

В самом главном орфографическом словаре – его составляет Институт русского языка РАН – появились новые слова. Если слово есть в этом словаре – все, им смело можно пользоваться хоть в интеллектуальной компании, хоть в обществе разнорабочих, оно стало частью языка. Такие «пополнения» Институт устраивает периодически.

Всего добавилось 151 слово, и это странный список. Конечно, часть слов, что называется, сошли с газетных заголовков. Например, допандемийный или антиваксер (а также антипрививочник). Тот случай, когда язык создает новые сущности вслед за меняющейся реальностью, а наука эти сущности оперативно признает.

Но тут же слова, которые как бы новые, но уже устоявшиеся (и даже странно, что их не было в словаре). Например, миллениалы (люди, родившиеся в нулевых годах), видеоблогер, джетлаг (болезнь от смены часового пояса), бургерная, стендап-комик, телеграм-канал. Эти и другие понятия появились в последние 10-15 лет, и мы их вовсю в речи треплем. А оказывается, формально они были вне языка.

Наконец, есть новинки совсем древние: клофелинщица (привет 90-м) и даже Гиперборея (привет каменному веку). Последнее особенно странно: про Гиперборею, загадочную древнюю страну на севере России, еще античные ученые писали, и на русский эти писания переводились, и научные труды создавались, а в словаре, стало быть, как-то отсутствовало.

В двух словах (простите за игру слов) расскажем, как это работает. Выявить остромодное слово – не проблема. Вот только удержится ли оно? Скажем, молодежь в соцсетях в знак одобрения пишет «лол кек». Сейчас пишет, а завтра забудет.

Допустим, не забыла, и конструкт продолжают юзать, простите, использовать. Теперь слово должно устояться. Например, видеоблогер. Ведь это слово писали и «видео блогер», и «видео-блогер». Но мало-помалу само собой зафиксировалось «видеоблогер». По-научному это называется «узус» (привычка). Все, язык сделал выбор, пока включать в словарь. Отныне слитное написание – норма.

Что касается Гипербореи, тут немного другая история. Древние авторы писали, наши филологи переводили. Кто читал? Да такие же филологи и читали. Слово не имело широкого распространения. А филолог филологу глаз не выклюет, правильно напишет. И в орфографический словарь не посмотрит. Но вот на Гиперборею пошла мода. Кто сейчас не ищет своих предков, да хорошо бы, чтобы со времен мамонтов. Появилась масса популярной литературы. Не исключено, что придумают и такую тему сочинения для школьников. А раз так, нужна норма, как писать. И хотя все очевидно (слово «Гиперборея» легко забыть, но сложно переврать), формально надо включать в словарь.

Всего в русском языке около полумиллиона слов. В словаре около двухсот тысяч. Все слова не знает никто. В словаре Пушкина 21 тысяча слов, но учтены только те, которые в его книгах. Средний россиянин использует 32 тысячи слов. Пушкин в жизни, видимо, столько же. Больше человек запомнить не в состоянии, да и не нужно это. Но слова-то есть. И для них есть словарь.

КСТАТИ

Какие еще слова вошли в словарь

Бургерная, бумеры, видеоконкурс, вышиванка, гейм-зона, древесно-травяной, ешь-пей — не хочу, информер, кейс-технология, Новая Москва, коронаскептик, Крымский мост, медстартап, ОГЭ, погранцы, росгражданин, стобалльник, тероборона, ЧВК, шаверма, шаурма.