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Елена Обухова, «Королева кухни»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Елена Обухова, прекрасный кулинар из Ростовской области, стала известна на всю страну благодаря соцсетям (там у нее под 200 000 подписчиков). Это уже третья ее книга после «Творожных облаков» и «Первое, второе и десерт». По ее словам, «Королева кухни» - огромная кулинарная авторская энциклопедия; Елена специально собрала в ней и простые рецепты, по которым могут готовить даже дети, и более сложные, которые заинтересуют продвинутых кулинаров. Отдельная глава посвящена блюдам, которые готовят на Пасху - куличам, творожным пасхам, булочкам, печенью… А самая большая глава посвящена тортам, в изготовлении которых Елена большой специалист. Но там есть и рецепты на каждый день, например, «Ленивый плов». Как признается Елена, это не классическии вариант плова, а «скорее каша и скорее для детей, но именно этот вариант моя семья любит больше всего. Это так вкусно и сочно!»

320 г моркови (примерно 3 штуки) нарезать брусочками, такое же количество лука - полукольцами. Казан поставить на огонь, влить 80 мл растительного масла, выложить лук и обжарить его до золотистого цвета (3–4 минуты). Затем добавить 800 г свиного фарша и обжаривать около 5 минут. Следом положить морковь и готовить, помешивая, еще 5 минут. Добавить в казан соль и перец, влить воду (200 мл). Перемешать, накрыть крышкой и на среднем огне тушить 40 минут. 500 г круглозерного риса промыть, откинуть на дуршлаг, затем выложить на фарш и разровнять, не перемешивая с мясом. Залить кипятком (500 мл) и накрыть крышкой. Первые 2 минуты после закипания готовить плов на большом огне, затем убавить нагрев до среднего и довести блюдо до готовности (в среднем на это уходит 10–15 минут). За 5 минут до готовности вложить в рис 3 зубчика чеснока. Снять с огня, перемешать. Накрыть крышкой и дать настояться 15–20 минут.

Елена Тын, «Истории волшебного леса»

Издательский дом «Комсомольская правда»

«Волшебный лес» - это не какое-то сказочное место, это реальные места на Карельском перешейке. И, как подтвердит любой, там бывавший, они действительно удивительные. Елена Тын, известная в соцсетях как Liskin_dol, живет в домике на окраине такого леса. И считает, что «по-настоящему восстановить силы получится только одним способом, самым легким из всех доступных, самым непритязательным — нужно просто прийти в лес и лечь на лесную перину. Да-да, на этом рецепт заканчивается. Пусть мягкими подушками послужит белыи мох, а шелковой простыней станет ласковая трава».

В ее книге все связано с лесом. Тут и «лесные» рецепты (грибной тарт, крапивный суп, пицца с клюквой, пряник с брусникой), и поэтические рассказы о том, как прекрасен лес в разные времена года, и советы по изготовлению разных полезных вещиц. Вы сможете сами сшить сумочку для похода в лес или саше - мешочек, который можно наполнить лесными травами. Научитесь делать экзотические украшения - например, «серьги-баночки с сухоцветами» или браслеты из орехов. Будете украшать дом в лесном стиле. Именно так Елена добивается ощущения уюта и покоя в доме и душе, которое датчане называют «хюгге», и за которым ехать в Данию совершенно необязательно.

Виктория Боровская, «Это не стыдно»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Это книга про тазовое дно и женское здоровье. Понятно, что само словосочетание «тазовое дно» у некоторых вызовет смущение (есть женщины, которые стесняются обсуждать эту часть тела даже со врачами). Но Виктория Боровская, сертифицированный тренер и эксперт по здоровому движению, настаивает: «Тазовое дно и все, что с ним связано, не должны вызывать стыд или брезгливость. Мы живем в XXI веке, и сеи час стыдно скорее не заботиться о себе». Тем более, проблемы в этой области вызывают чудовищное количество страданий. Миллионы женщин мучаются из-за того, что у них недостаточно плоский живот (и исступленно качают пресс, руководствуясь советами в интернете и недоумевая, почему это не приносит результата). Страдают от неконтролируемого мочеиспускания, от газов или от болей в спине. Делают «упражнения Кегеля», от которых проку на самом деле никакого… И не догадываются, где на самом деле источник их бед. Боровская объявляет, что «дисфункция тазового дна – это не только про мышцы тазового дна. Это про неправильныи стереотип движения и про дисфункцию всего тела». В теле все взаимосвязано - поэтому в книге пойдет речь и про правильную походку (в том числе про правильный выбор обуви), и про правильное дыхание, и про осанку. И, если вы внимательно прочтете и усвоите этот материал, через несколько месяцев начнете забывать о своих несчастьях, как уже забыли сотни клиенток Виктории.

Джошуа Фридман, «Японские мифы»

Издательство «МИФ»

Япония некоторым кажется похожей на другую планету: в ней все (или почти все) совсем не так, как в российской или западной культуре. Но тем она и притягательна. О ее мифологии в России почти ничего не известно, а мифология эта захватывающая. Японские леса наполнены ёкаями- удивительными существами, среди которых есть, например, «они» - крупные рогатые человекообразные существа, чаще всего красного или синего цвета, порой нападающие на людей. Или «тэнгу» - духи-вороны, напоминающие людей, но с длинными носами или клювами и большими черными крыльями. Или «каппы» - существа с чешуи чатои зеленои кожеи и черепашьим панцирем, любящие два лакомства: свежие огурцы и человеческую печень. Или «ямамбы» - опасные старушки, которые покажутся русским довольно знакомыми - они, в сущности, не сильно отличаются от нашей Бабы-яги. Ну и, естественно, «кицунэ» - соблазнительные лисы-оборотни… Вот о таких удивительных созданиях и ведет речь в своей книге Джошуа Фридман, попутно пересказывая популярнейшие японские легенды, которые сделают эту страну для вас более близкой и понятной.