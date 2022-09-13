В конце июня Зеленский призвал дать гарантии безопасности Украине и сам блок НАТО. Фото: REUTERS

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен (который сейчас "работает" то ли свадебным генералом, то ли куклой на бампере свадебного кортежа) презентовали в Киеве новый документ, который рождался на Украине в корчах и муках. Называется проект стратегии безопасности Украины. Напомним, что Россия перед началом специальной военной операции предлагала разработать некую подобную стратегию с гарантиями безопасности от всех сторон, в том числе, и от Москвы. Но Киев тогда надул обиженно губы и не хотел принимать никаких подобных решений. Поскольку, как стало ясно позднее, в это время он готовил наступательную операцию на ЛДНР.

Но после начала СВО на Украине задумались на эту тему, правда, уже и только исключительно по выстраиванию этой стратегии со странами Запада. Конце марта-начале апреля Украина обменялась проектами таких соглашений с рядом государств. В конце июня Зеленский призвал дать гарантии безопасности Украине уже и сам блок НАТО. И вот теперь "гора (хотя это сравнение явно оскорбление той самой горы) родила очередную мышь".

Хотя аппетиты Зеленского такие, что Гаргантюа с Пантагрюелем могли бы позавидовать. Как будто Зеленский поймал, не, не приход после потребления\ веществ, а золотую рыбку. Или все же приход?

Итак, прежде всего, Киев заявляет о наличии группы союзников, которые должны гарантировать эту безопасность. В число таких избранных вошли США, Великобритания, Канада, страны Евросоюза, Австралия и Турция.

От них Украина требует не только гарантировать свой суверенитет, но и " многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу страны, масштабную передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО". В общем, если свести это перечисление к простой лаконичной формулировке, то взять Украину полностью на свое содержание, потому что у Киева на свою страну нет денег, кроме долгов, и даже последние он выплачивать не в состоянии.

Более того, Киев требует, чтобы "пакет гарантий содержал как превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера". В общем, не просто снабжать, а еще и давать все самое лучшее, что есть у гарантов, от вооружений, до данных разведки.

В общем, все по заветам Ельцина, который бросил красивую фразу: "Проснулся утром — подумай, что ты сделал для Украины?" Теперь по такой формуле Зеленский предлагает жить Вашингтону, Лондону, Анкаре, Парижу, Риму, Вене и остальным мировым столицам.

Почему-то кажется, что население этих столиц и стран, в которых они находятся, ответит на такое требование без должного энтузиазма.

Но и этого Киеву мало. По мысли авторов документа, договор по гарантиям безопасности "предусматривает распространение этих гарантий на всю территорию Украины в рамках международно признанных границ". То есть речь идет о уже не только об освобожденных от нацистского режима регионах Украины вроде Херсонской и территорий Запорожской области, но и о Донбассе, и о Крыме.

А самое интересное, что Зеленский решил диктовать странам Запада, которые согласятся гарантировать Украине безопасность, их линию дальнейшего поведения. Мало того, что в Киеве спят и видят, грезят, как они будут осваивать отобранные у России деньги в виде репараций, но Зеленский намерен еще и закрепить запрет на снятие санкций с РФ, пока Россия "не возместит ущерб".

Просто какая-то исповедь содержанки, причем, у коллектива содержателей, да еще и бесстыдно наглой.

А что тогда делать Турции, которую в Киеве уже назначили гарантом, но она не принимает участия в антироссийском шабаше санкций? Забыли?

При этом, как заметил Андрей Ермак, соглашение о гарантиях безопасности для Украины не является заменой вступления в НАТО — "оно является средством обеспечения безопасности, пока это вступление не состоится".

Хочется спросить, а мужики-то в курсе?

Размечтались, разбежались. Им бы думать, как свои жизнь и деньги сохранить…