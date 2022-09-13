13 сентября — день рождения пенициллина. За сто лет антибиотики спасли миллионы жизней. Но сегодня их бесконтрольное употребление становится угрозой Фото: Shutterstock

13 сентября 1929 года считается официальной датой рождения пенициллина, как антибиотика. Именно в этот день ученый Александр Флеминг сделал официальный доклад об открытом им веществе, которое способно лечить заболевания, вызванные стафилококком и стрептококком (чаще всего они вызывают гнойные заболевания, типа фурункулов, воспаления ран и т.п.).

На самом деле «родился» пенициллин годом раньше, 3 сентября, в лаборатории Флеминга, который изучал, чем бы можно победить зловредные бактерии. В лаборатории был творческий беспорядок и плесень с куска еды перескочила в чашку Петри, где жила колония стафилококков. Придя утром, Флеминг с изумлением обнаружил, что колония была уничтожена. Он начал эксперименты с плесенью и даже выделил из нее пенициллин, но не смог сделать его устойчивым.

ВЫВОЗИЛИ КОНТРАБАНДОЙ

Многие ученые трудились над тем, чтобы сделать пенициллин устойчивым, ведь все понимали важность такого вещества в условиях начинающейся войны. И только в конце 1938 года была выведена чистая формула пенициллина. 3 сентября 1939 года, когда Великобритания объявило войну Германии, два ученых — Эрнст Чейн и Хоуард Флори — решили закончить эксперимент с пенициллином любой ценой. Опасаясь оккупации, они решили эмигрировать в Америку. А свои наработки с пенициллином вывезти в... кармане.

Причем в прямом смысле этого слова: они пропитали подкладки и карманы своих пальто жидкостью с пенициллином. Так что, даже если кого-то одного бы схватили, второй бы все равно вывез вещество и продолжил эксперимент.

К счастью, бежать удалось обоим. И в 1940 году им удалось наладить массовое производство пенициллина, который не разрушался в организме человека и эффективно боролся с бактериями, вызывающими сепсис и нагноение. Благодаря пенициллину врачи во время Второй мировой спасли не один миллион жизней.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС АНТИБИОТИКИ ОПАСНЫ

ХХ век весело прошагал под знаком антибиотиков — их назначали для лечения всего: от красного горла у детей до пролежней у стариков. И да, антибиотики помогали. Но со временем врачи стали замечать, что антибиотики действуют все хуже и хуже. А человеку, которого ими постоянно лечили, тоже становилось не очень хорошо — проявлялись аллергии, расстройства кишечника и т. д.

Так мир начал знакомиться с новой реальностью — антибиотикорезистентностью, то есть устойчивостью болезнетворных бактерий к препаратам, когда они перестают воспринимать определенную группу антибиотиков, если ее использовали слишком часто. Проще говоря — бактерии привыкают, приспосабливаются к тому, что должно их убивать.

В начале этого века Всемирная организация здравоохранения начала говорить о проблеме устойчивости бактерий к антибиотикам, которые постепенно оказались у нас везде: их используют в животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве, рыбных хозяйствах. То есть везде, где среди живых организмов живут болезнетворные бактерии.

Как объясняют в Роспотребнадзоре, сейчас ученые видят возвращение старых инфекций (туберкулез, малярия, лейшманиоз, сифилис). И фиксируют появление новых — только в 21 веке выявлено около 150 новых вирусов и бактерий. «При этом выпуск эффективных антибиотиков за последние 30 лет снизился почти в восемь раз. А по причине резистентности к этим лекарствам в мире ежегодно гибнут миллионы людей», - говорят эксперты.

НЕ ПЕЙТЕ АНТИБИОТИКИ «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ»

«Все больше инфекционных заболеваний – например пневмонию, гонорею и сальмонеллез – становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков», - подтверждают эксперты ВОЗ. И добавляют: хотя в настоящее время ведется разработка новых антибиотиков, ни один из них, как ожидается, не будет эффективен против наиболее опасных форм бактерий с антибиотикорезистентностью.

Поэтому наш дело не довести мир до новой бактериальной катастрофы. Вот какие важные правила напоминает ВОЗ:

1. Даже если вам кажется, что антибиотик — это панацея, не назначайте его сами себе. Принимайте антибиотики только по показаниям врача.

2. Всегда соблюдайте инструкцию по приему препаратов. Не бросайте лечение на второй день, как только полегчало — как ни странно, такое подведение также помогает бактериям становиться более устойчивыми: недобитые остатки мутируют в вашем теле и потом этот антибиотик против них уже не сработает.

3. Если врач говорит, что антибиотик вам не нужен, не просите его назначить: значит, от вашей болезни есть другие препараты.

4. Ни в коем случае не используйте антибиотик с истекшим сроком годности или оставшийся после предыдущего лечения: действующее вещество антибиотиков очень быстро распадается и такой препарат может навредить.