Компания Disney выпустила полноценный трейлер картины «Русалочка». Фото: Youtube

Неподдельный интерес как ни странно вызвали новости о выходе нового полнометражного фильма, посвященного Русалочке. Компания Disney выпустила полноценный трейлер картины «Русалочка» (The Little Mermaid) — и за день ролик набрал более 11 миллионов просмотров. Парадоксально другое: при полумиллионе лайков трейлеру поставили более 1 миллиона дизлайков.

Аномальное число дизлайков связано не с расизмом недовольного продюсерским ходом миллиона пользователей, а с тем, что многие, разумеется, ассоциируют образ Ариэль с рыжеволосой девушкой с бледной кожей, именно такой ее и показал Disney в 1989 году. Такой ее и полюбили дети.

Некоторые так сильно не хотят расставаться с привычным обликом Ариэль, на мультиках про которую выросли, что при помощи специальных китайских программ «отбеливают» героиню предстоящего диснеевского фильма. Получается, довольно интересно.

В интернете ход набрала кампания #NotMyAriel: разочарованные новой Ариэль зрители выкладывают посты с протестами и предлагают выбрать другую актрису на главную роль.

Тем не менее, именно Холли Бэйли сыграла темнокожую Русалочку. Кстати, это не прецедент. В 1997 году Disney уже экспериментировал таким образом, выпустив мюзикл «Золушка» с певицей Брэнди Норвуд в главной роли (а еще там играла Уитни Хьюстон).

Фото: кадр из фильма.

Так кто такая Холли Бэйли и откуда появилась?

22-летняя девушка — восходящая звезда музыкального дуэта Chloe x Halle (вместе с сестрой Хлое), исполняющего R'n'B. Уже выступала на разогреве у Бейонсе и по приглашению Мишель Обамы участвовала в записи благотворительного клипа на песню This Is For My Girls с Зендеей и другими американскими звездами. В 2018 году дуэт Холли номинировали на «Грэмми» аж в пяти номинациях. Девушка со своеобразной, но притягательной модельной внешностью (некоторые подчеркивают удаленность глаз Бэйли друг от друга и сравнивают ее со звездой сериала «Ход королевы» Анной Тейлор-Джой или рыбкой) играла вместе с Жераром Депардье в ромкоме «Последний отпуск» (2007) и ситкоме «Повзрослевшие» (2018). Кстати, кинокомпания Freeform, выпускавшая «Повзрослевших» вступилась за Бэйли, которую захейтили за роль Русалочки.

— Автор сказки «Русалочка» — датчанин, — напомнили в компании. — Сама Русалочка — это вымышленный персонаж. Но раз уж мы говорим о национальности, значит, Русалочка — датчанка. Она запросто может быть темнокожей, так как датчане тоже могут быть темнокожими.

Поддержали этот пост Холли Берри, Уиллоу Смит, Джиджи Хадид, Ники Минаж и даже Джоди Бенсон, озвучивавшая Русалочку в каноническом диснеевском мультфильме 1989 года.

Молодая актриса, сыгравшая новую толерантную Золушку, нападки злопыхателей прокомментировала дипломатично.

— Я чувствую себя как во сне, — написала она в соцсетях. — Я испытываю благодарность и не придаю значения негативу. Просто чувствую, что эта роль — нечто большее, чем я сама. Это будет прекрасно, и я в восторге от того, что стану частью проект.

Премьера «Золушки» от Disney запланирована на 26 мая 2023 года.