«Голодный не сможет учиться»: в Астане открылся Съезд лидеров мировых и традиционных религий

В Казахстане, начался Съезд лидеров мировых и традиционных религий Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

События последних дней — одно другого тревожнее. Очередное обострение между Арменией и Азербайджаном, пограничная перестрелка Таджикистана и Киргизии — всё грозит перерасти в новые конфликты по периметру России.

Но есть и хорошие новости. В «самом большом нейтральном государстве Земли», Казахстане, начался Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Он проводится уже в седьмой раз, бьёт рекорды: порядка ста делегаций из пятидесяти стран, включая и Ватикан во главе с Папой Римским Франциском.

Тот на открытии съезда держит слово первым — сразу после хозяина встречи, президента Касым-Жомарта Токаева. 85-летний понтифик передвигается на инвалидной коляске, помощники бережно усаживают его в кресло. Но телесная немощь не мешает Франциску показывать класс, как писать зажигательные речи. В данном случае — апеллируя к тому, что близко аудитории. Поэтому, выступая в Астане, глава католической церкви обильно цитирует «казахского Пушкина» — поэта XIX века Абая Кунанбаева:

— Если человек голоден, он не сможет учиться… Если человек способен на дурной поступок, его нельзя назвать верующим…

Затем слово вновь берёт Токаев. Он здесь — триумфатор. Вчера он одобрил переименование города Нур-Султан (названного так в честь предыдущего президента) обратно в Астану. А сегодня по правую руку от него сидит сам Папа, который расточает ему, Токаеву, комплименты, восхищается национальным музыкальным инструментом, домброй, а также «свободой и демократией в Казахстане». И, наконец, через пару часов к нему в Астану с госвизитом прилетит сам Си Цзиньпин — это первая зарубежная поездка китайского лидера с момента начала пандемии.

И — поскольку официальная внешняя стратегия республики называется «многовекторность», — Токаев поочерёдно произносит речи и по-английски, и по-казахски, и по-русски.

— Православные христиане вносят вклад в межрелигиозный мир в Казахстане. С теплотой вспоминаю свою недавнюю беседу с Патриархом Кириллом, — говорит президент, и вскоре микрофон получает гость из России — Митрополит Волоколамский Антоний, руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии (по сути — «церковного МИДа»):

— Попытки построить мир без религиозной опоры привели к жестокому противостоянию, экстремизму и терроризму, — напоминает Антоний. — Происходит манипуляция историей. Не потому ли в обществе остаётся всё меньше любви и сострадания?

И задаётся риторическим вопросом:

— Почему те, кто «формируют общественное мнение», молчат о притеснениях христиан в некоторых странах Африки и Азии?

В итоге лидеры крупнейших религий призывают построить новый — вернее, как раз-таки старый и традиционный — мир: без гегемонов и сателлитов, но с нравственными ценностями.

А глава Сената Республики, Маулен Ашимбаев, напоминает (по-русски):

— Православие наряду с исламом является одним из столпов традиционной казахстанской духовности.

Остаётся лишь надеяться, что отдельные местные радикалы, которые любят снимать на видео «языковые патрули» с террором против «нетитульных наций», услышат мудрые слова духовных лидеров и первых лиц Республики.