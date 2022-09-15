Минобороны строит в Чечне новый военный городок

Тимур Иванов вместе с председателем Парламента республики Магомедом Даудовым проверили выполнение работ на площадке строительства

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов побывал с рабочей поездкой в Чеченской республики, где проинспектировал строительство нового военного городка. Он будет построен в населенном пункте Серноводское.

«Новый современный военный городок будет состоять из 50 объектов. В нем будут размещаться подразделения дислоцированные на территории республики. Кроме комфортного общежития и казарм, будет построена современная столовая и спорткомплекс. Военный городок будет иметь свой парк для военной техники», - заявили в Минобороны России.

Тимур Иванов вместе с председателем Парламента республики Магомедом Даудовым проверили выполнение работ на площадке строительства, где задействовано 236 человек и 112 единиц техники.

В настоящее время специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России уже сдали ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в населенных пунктах Шали и Борзой Чеченской Республики.

Тимур Иванов также принял участие в рабочей встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества и перспективного развития инфраструктуры.