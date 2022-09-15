Положение конкурса «Во что играют наши дети»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) регламентирует порядок участия в творческом конкурсе «Во что играют наши дети» (далее – Конкурс).

1.2. Настоящее Положение размещается на странице проекта о народных художественных промыслах «Самобранка». Конкурс, Положение, а также любая деятельность, связанная с проведением Конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.

1.3. Конкурс не является публичной офертой. Участие в Конкурсе не означает заключение договора в результате объявления публичной оферты, не влечет каких-либо обязательных отношений между Организатором, Оператором и Участниками. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.10 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в публичном Конкурсе.

1.4. Организатором и Оператором Конкурса является АО «ИД «Комсомольская правда». Юридический адрес: 127015, город Москва, ул. Новодмитровская, д. 2Б, 8-й эт., пом. 800 (далее – Оператор).

1.5. Конкурс проводится в рамках мультимедийного проекта ИД «Комсомольской правды» «Самобранка».

1.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.

1.7. Конкурс проводится в социальной сети «ВКонтакте», на официальной странице проекта о народных художественных промыслах «Самобранка» , где осуществляется анонсирование Конкурса, подробное описание условий Конкурса, а также размещаются результаты Конкурса.

Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.8. Конкурс проводится с целью поддержания интереса к мультимедийному проекту ИД «Комсомольская правда» «Самобранка».

1.9. Конкурс проводится на русском языке.

1.10. Участником Конкурса может быть любое совершеннолетнее дееспособное лицо, достигшее 21-летнего возраста, и являющегося родителем (опекуном) несовершеннолетнего ребенка.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.9 настоящего Положения, об участии в Конкурсе должно быть добровольным. При участии в Конкурсе одного из родителей (опекуна) ребенка подразумевается, что он участвует в Конкурсе с согласия другого родителя (опекуна).

2.2. Участник Конкурса принимает в нем личное участие.

2.3. Участник Конкурса не вправе совершить отчуждение и/или уступку прав на участие в Конкурсе третьему лицу (лицам), включая право получения Награды от организаторов.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗАХ

3.1. Призами в настоящем Конкурсе являются: сортер «Куб» от компании Babyboss (для детей от 0 до 3 лет), конструктор-головоломка Groopper (для детей от 3 лет), набор для росписи матрешек от Художественной фабрики "Семёновская роспись" (для детей от 3 лет).

3.2. В случае, если стоимость Приза превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, Победитель Конкурса уплачивает НДФЛ самостоятельно.

3.3. Участник Конкурса, признанный победителем, вправе получить только один приз.

4. ОПИСАНИЕ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. С 14 по 28 сентября участник Конкурса должен выложить фотографию своего ребенка с его любимой игрушкой и коротким рассказом о ней в комментарии в специальной теме конкурса. Участник Конкурса обязуется не удалять фотографию с устройства по определения организаторами победителей Конкурса. Замена фотографии участником Конкурса не допускается.

4.2. Фотографии должны быть хорошего качества. Предпочтительное разрешение 4950х3510 (горизонтального плана). Допустимое разрешение 4000х3000 (горизонтального плана).

Участник вправе направить и зарегистрировать только одну заявку на участие в Конкурсе.

4.4. Сроки совершения действий для участия в Конкурсе (далее – «Период приема Конкурсных работ») – с 15 по 28 сентября 2022 года включительно.

4.5. Срок определения Победителей – не позднее 3 октября 2022 года.

4.6. Сроки публикации итогов Конкурса – результаты Конкурса публикуются Оператором на странице проекта о народных художественных промыслах «Самобранка» 3 октября 2022 года.

4.7. Сроки вручения Призов – Победитель Конкурса вправе получить Приз не позднее 20 декабря 2022 г.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА

5.1. По окончании Периода приема Конкурсных работ, посредством оценки Конкурсных работ Жюри определяет победителя Конкурса из числа всех присланных работ Участников, в соответствии со Сроками определения Победителя. Итоговая оценка Конкурсной работы определяется путем мнения всех членов Жюри.

5.2. Каждый член Жюри оценивает работу согласно следующим критериям:

- художественная привлекательность фото. Снимок должен иметь композицию, обладать сюжетом и смысловым ядром,

- креативность и эмоциональность.

- качество (фотография должна обладать разрешением и форматом, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения, иметь четкий фокус),

- соответствие идее конкурса. На фото должен быть представлен игровой процесс.

- оригинальность текста. Оценивается сопроводительный комментарий, его литературный уровень и сюжет.

5.3. Решение принимается членами Жюри единогласно.

5.4. В состав экспертного жюри Конкурса входят:

- Заместитель генерального директора Медиагруппы "Комсомольская правда" Сулхаева А.А.

- Первый зам. шеф-редактора KP.RU Канский В. В.

- Редактор проектов "Самобранка" и "Отдых в России" KP.RU Панкина Д.А.

5.5. После определения Победителя Конкурса в соответствии с настоящим Положением, Оператор Конкурса 3 октября 2022 г. размещает информацию о Победителях на странице проекта о народных художественных промыслах «Самобранка».

5.6. Организатор не позднее 5 дней после подведения итогов Конкурса уведомляет о победе и о порядке получения Приза Победителя Конкурса, посредством направления сообщения на Аккаунт Участника.

6. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

6.1. Победитель Конкурса вправе получить Приз не позднее 20 декабря 2022 года.

6.2. Участник Конкурса, признанный Победителем, вправе получить Приз лично либо посредством почтовой / курьерской доставки. Для получения Приза победитель обязан предъявить организаторам оригиналы документов, указанные в пункте 6.4. настоящего Положения.

6.3. Победитель Конкурса несет риск неполучения Приза в случае отсутствия у него оригиналов документов, указанных в пункте 6.4. настоящего Положения, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на идентификацию его личности организаторами Конкурса.

6.4. Для получения Призов, указанных в разделе 3 настоящего Положения, Победитель обязан в срок не позднее 5 календарных дней с момента уведомления о победе предоставить в письме на электронную почту Организатора samobranka@kp.ru копии следующих документов (копии должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами). В теме письма необходимо написать название конкурса: «Во что играют наши дети»:

• паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2–3, а также страницы с отметкой о регистрации по месту жительства);

• свидетельство о рождении ребенка;

• СНИЛС;

• удостоверение опекуна;

• свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельства о присвоении ИНН) или уведомления о постановке на учет (при их наличии).

Также Победитель предоставляет Организатору следующую контактную информацию: точный адрес проживания для определения способа передачи Приза с обязательным указанием индекса, региона, области, населенного пункта, улицы, дома (корпус/строение), квартиры, а также номер мобильного телефона.

6.5. Указание неполной/недостоверной контактной информации, а также отказ от предоставления копий документов, указанных в п. 6.4 настоящего Положения, означают отказ от получения Приза.

6.6. Если в течение 10 календарных дней Победитель, претендующий на Приз, не отвечает на сообщения от Организатора о победе, отказывается от получения Приза, направив письменное уведомление на электронную почту Организатора samobranka@kp.ru, или отказывается предоставить информацию, указанную в п. 6.4. настоящего Положения, то он лишается права на получение Приза, а Организатор имеет право распорядиться Призом по собственному усмотрению иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.

6.7. Приз, указанный в разделе 3 настоящего Положения, выдается Победителю Конкурса в офисе Организатора/Оператора Конкурса: город Москва, ул. Новодмитровская, д. 2Б, 8-й эт., пом. 800. Датой вручения Приза считается дата его фактической передачи Победителю, зафиксированная в документе, подтверждающем получение Приза Победителем.

6.8. Победителю Конкурса, который не может получить Приз указанным выше способом, Приз будет отправлен почтовой/курьерской службой по адресу, указанному им в ответ на уведомление Организатора о победе, не позднее 14 дней. Способ передачи Победителю Приза определяется Организатором. Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю Приза.

6.9. Дата вручения Победителю Конкурса Приза способом, указанным в п. 6.8. настоящего Положения, определяется по дате передачи Приза Организатором в почтовую/курьерскую службу.

6.10. С даты вручения Приза Победитель несет риск его случайной гибели или порчи. Организатор не несет ответственности за задержку доставки Призов по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.

6.11. Замена Приза или какой-либо его части иными призами не допускается, Приз не может быть истребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит. Передача Призов третьим лицам не допускается.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Расходы на телефонные переговоры участника Конкурса, связанные с его регистрацией для участия в Конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организаторами не компенсируются (не возмещаются).

Лицо, принявшее участие в Конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организаторам Конкурса.

7.2. В случае нарушения Участником Положения Конкурса, выявления Организатором/Оператором мошеннических операций Участника с целью получения Приза, Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Приза.

7.3. Организатор/Оператор вправе по своему усмотрению не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, предусмотренных Положением, или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.4. За исключением оговоренного Положения, все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы и убытки, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть Интернет).

7.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя по своей воле и в своем интересе, дает свое согласие Организатору/Оператору на обработку своих персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться Организатором и Оператором, а также уполномоченными Организатором и Оператором лицами исключительно в целях проведения Конкурса и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом. Согласие дается на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение в случаях и в объеме, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Положением, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие может быть в любой момент отозвано Участником путем направления уведомления по электронной почте в адрес Организатора – samobranka@kp.ru. Отзыв согласия на обработку персональных данных считается отказом от участия в Конкурсе.

7.7. Принимая участие в Конкурсе, Участник добровольно выражает свое волеизъявление на предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на литературные и фотографические произведения, в объеме достаточном для их использования Организатором Конкурса, включая, но, не ограничиваясь, правом на воспроизведение, распространение и доведения произведений до всеобщего сведения. Участник гарантирует Организатору наличие у него авторских прав на литературные и фотографические произведения, которые будут представлены для участия в Конкурсе в порядке, указанном в Разделе 4 настоящего Положения.

7.8. Участник добровольно выражает согласие на использование изображения его несовершеннолетнего ребенка в Конкурсе (ст. 152.1 ГК РФ).

7.9. Организатор/Оператор не несут ответственность за технические сбои, в том числе за несвоевременную доставку/получение электронных сообщений, а также любые иные технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине Организатора/Оператора.

7.10. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид Призов, их параметры и характеристики могут отличаться от их изображений в Конкурсном посте и упаковке Призов. Все претензии относительно качества Призов необходимо предъявлять непосредственно их производителю. Организатор не осуществляет гарантийный ремонт Призов Конкурса. При наступлении гарантийного случая Участник Конкурса может выбрать ближайший к месту своего проживания сервисный центр. По всем дополнительным вопросам Участник может обращаться к Организатору Конкурса по адресу электронной почты samobranka@kp.ru.

7.11. Все сообщения, отправленные Организатором и/или Оператором на аккаунт Участника, считаются отправленными и полученными в момент отправки электронного сообщения от Организатора и/или Оператора.

7.12. Организатор и Оператор не несут ответственности за пропуск сроков, установленных настоящим Положением для совершения действий участника. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз по истечении срока для его получения не выдается.