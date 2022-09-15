Время подумать о депозитах

16 сентября пройдет очередное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке, по итогам которого, ее могут снова снизить. В случае понижения банковский сектор оперативно отреагирует: вклады для физлиц станут менее выгодными. В феврале с целью сохранить сбережения населения Центробанк значительно повысил ключевую ставку. Вслед за этим банки стали предлагать клиентам высокие ставки по вкладам — около 20%. С 27 августа начался очередной период пролонгации высокодоходных депозитов. На данный момент ориентир по ставке для клиентов – 7,7% (средняя максимальная ставка по ТОП 10 банкам, рассчитанная ЦБ РФ). Эксперты рекомендуют открыть новые вклады сейчас, до изменения ставок.

В сложившейся ситуации Банк ДОМ.РФ удержал портфель средств физических лиц (т.е. люди пролонгируют текущие вклады и открывают новые) и нарастил его. Объем открытых в ДОМ.РФ вкладов с начала 2022 года вырос в 1,5 раза.

— Люди стали размещать средства на более длительные периоды – заметно увеличилась доля клиентов, выбирающих полугодовой и годовой сроки. В валютных депозитах фокус сместился в сторону китайских юаней: с начала года прирост продуктов в данной валюте составил более 85%, – рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Эксперт поделился, что в тренде открытие депозитов через дистанционные каналы -мобильное приложение Банка ДОМ.РФ и финансовую платформу «Финуслуги». Однако по-прежнему можно оформить все нужное очно в отделении. Чаще всего депозиты открывают в Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Санкт-Петербурге и Самаре. В десятку самых активных вкладчиков также вошли Уфа, Краснодар, Тверь, Ростов-на-Дону и Челябинск.

Самый популярный срок для депозита — три месяца. Его выбирают 40% вкладчиков. Каждый четвертый доверяет банку деньги на один год. Еще 20% клиентов разместили средства на полгода, 11% – на три года.

НА ЗАМЕТКУ

Последнее повышение ставок по депозитам в Банке ДОМ.РФ было в августе этого года — до 9,3% в год. В сентябре подняли процент по накопительному счету – до 8%. Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.

Сейчас банк предлагает несколько депозитных продуктов физлицам. Один из самых выгодных — вклад «ДОМа лучше». Максимальная ставка 9,3% при открытии онлайн и сумме вклада от 1 млн рублей и срок 1100 дней. По вкладу «Надежный промо» максимальная доходность на трехмесячном сроке – 9,1% – при размещении более 1 млн рублей. Срок размещения: от 91 до 367 дней. Его можно открыть дистанционно через финансовую платформу «Финуслуги».

Полные условия депозитов и подача заявок на сайте банка.