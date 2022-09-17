На Регину Тодоренко, Наташу Королеву и Ани Лорак началась охота на Украине

Глава Минкульта Украины пригрозил люстрацией Ани Лорак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мир раскололся пополам — музыкальный в том числе. Специальная военная операция, и даже отношение к ней, разделили не только геополитическую карту, общество, но и циничный мир шоу-бизнеса.

При этом некоторые звезды, родившиеся на территории Украинской ССР, успешно построили карьеру именно в России. Вот на них сейчас и обрушился вал критики и даже официальных предупреждений. Так, глава Минкульта Украины пригрозил люстрацией Ани Лорак (концерты артистки в Европе уже начали отменять за поддержку России), Наташе Королевой, Регине Тодоренко и другим русским артисткам с украинскими паспортами.

- Хочу предупредить, что все артисты, которые до сих пор «с гордостью» пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены, — написал в телеграм-канале Александр Ткаченко.

Андрей Данилко Фото: соцсети

Как говорится, музыка вне политики.

А дискуссию породил еще один советский украинец, долгое время окормлявшийся в России, - Андрей Данилко (он выступал в образе Верки Сердючки). Артист, хорошо знакомый со всеми звездами российского шоу-бизнеса заявил, что периодически созванивается с коллегами и обсуждает происходящее.

- Не осуждаю Ани Лорак, Регину Тодоренко, Наташу Королеву, но понять этого не могу по своим человеческим качествам, — объяснил Данилко. — Они сделали свой выбор. С другой стороны — у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю.

Светлана Лобода Фото: соцсети

Однако Светлану Лободу, изначально позиционировавшую себя как ультрапатриотку Украины, участник «Евровидения» разоблачил. Данилко не поверил свежему интервью Лободы Екатерине Гордеевой, в котором певица призналась, что пропустила военный конфликт между Россией и Украиной и «не понимала, к чему это идет». При этом не могла сдерживать слез, когда об этом говорила.

- Я когда видел плачущих, меня это раздражало, у меня не было сопереживания, — объяснил Данилко. — Я вижу эту фальшь. Когда ты видишь этот пятый дубль, меня это раздражает: «Как я плакала в этом дубле? Ребята, давайте еще». Ну что это такое?