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Звезды17 сентября 2022 10:24

На Регину Тодоренко, Наташу Королеву и Ани Лорак началась охота на Украине

Андрей Данилко критикует Светлану Лободу за фальшь
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Глава Минкульта Украины пригрозил люстрацией Ани Лорак

Глава Минкульта Украины пригрозил люстрацией Ани Лорак

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мир раскололся пополам — музыкальный в том числе. Специальная военная операция, и даже отношение к ней, разделили не только геополитическую карту, общество, но и циничный мир шоу-бизнеса.

При этом некоторые звезды, родившиеся на территории Украинской ССР, успешно построили карьеру именно в России. Вот на них сейчас и обрушился вал критики и даже официальных предупреждений. Так, глава Минкульта Украины пригрозил люстрацией Ани Лорак (концерты артистки в Европе уже начали отменять за поддержку России), Наташе Королевой, Регине Тодоренко и другим русским артисткам с украинскими паспортами.

- Хочу предупредить, что все артисты, которые до сих пор «с гордостью» пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены, — написал в телеграм-канале Александр Ткаченко.

Андрей Данилко

Андрей Данилко

Фото: соцсети

Как говорится, музыка вне политики.

А дискуссию породил еще один советский украинец, долгое время окормлявшийся в России, - Андрей Данилко (он выступал в образе Верки Сердючки). Артист, хорошо знакомый со всеми звездами российского шоу-бизнеса заявил, что периодически созванивается с коллегами и обсуждает происходящее.

- Не осуждаю Ани Лорак, Регину Тодоренко, Наташу Королеву, но понять этого не могу по своим человеческим качествам, — объяснил Данилко. — Они сделали свой выбор. С другой стороны — у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: соцсети

Однако Светлану Лободу, изначально позиционировавшую себя как ультрапатриотку Украины, участник «Евровидения» разоблачил. Данилко не поверил свежему интервью Лободы Екатерине Гордеевой, в котором певица призналась, что пропустила военный конфликт между Россией и Украиной и «не понимала, к чему это идет». При этом не могла сдерживать слез, когда об этом говорила.

- Я когда видел плачущих, меня это раздражало, у меня не было сопереживания, — объяснил Данилко. — Я вижу эту фальшь. Когда ты видишь этот пятый дубль, меня это раздражает: «Как я плакала в этом дубле? Ребята, давайте еще». Ну что это такое?

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