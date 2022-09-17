Умер Игорь Масленников: легендарный режиссер называл себя "садовником", обижался на вопросы о британском "Шерлоке" и не любил Конана Дойля

Режиссер Игорь Масленников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссер Игорь Масленников был филологом по первому образованию. Он полагался на литературный вкус, а потому считал Конана Дойля плохим писателем и, конечно же, не планировал снимать никакого "Шерлока Холмса".

В том, что сегодня фамилия "Масленников" ассоциируется с произведением Конан Дойля - "виноваты" талантливые драматурги. Масленников обратил внимание на сценарий, оценив его литературную составляющую.

Во время одного из интервью, которое мне доводилось брать у мэтра, он говорил об этом именно так:

- Обычно все постановщики доктора Ватсона игнорировали. Но в том сценарии, что попался мне, Ватсон был не героем-рассказчиком, а полноценным героем. Наши замечательные драматурги поняли, что короля должно играть окружение…

Кадр из фильма "Ярославна - королева Франции" - Елена Коренева и Виктор Евграфов.

А дальше - все подошло как ниточка к иголочке

Игорь Федорович Масленников родился в 1931 году. Детство провел под Санкт-Петербургом, в блокаду Масленниковых эвакуировали в Челябинск, где отец возглавил конструкторское бюро на танкостроительном заводе. Как это ни странно, но именно в этом суровом городе будущий режиссер "заболел" Англией. В доме, где жила семья нашлась большая подшивка журнала "Нива", издаваемого еще в царские времена. Там Игорь обнаружил сочинения Диккенса и так зачитался, что выбрал себе профессию.

- В дипломе у меня написано "специалист по русскому языку и литературе", в скобках — литературный работник газеты, - говорил с грдостью во время интервью.

Двенадцатью годами позже он закончил Высшие режиссерские курсы при "Ленфильме" и даже снял несколько фильмов, но, откровенно говоря, его не считали сильным режиссером. Мягкий, не требовательный... на съемочной площадке он сам был, скорее, наблюдателем- Ватсоном.

И тем не менее успех первых двух фильмов "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", вышедших в 1979 году, был ошеломительным. Зрители и Центральное телевидение требовали продолжения, Масленникова обеспечили работой на восемь лет вперед и за это время он снял пять фильмов про Шерлока, оставив врагов в недоумении. Мол, как, скажите, ему удалось создать такой шедевр?

Современные критики считают, что залогом успеха стала потрясающая актерская работа. Игорь Федорович собрал в "Шерлоке" звезд всех поколений. Это и Сергей Мартинсон, работавий еще с Мейерхольдом, это и Рина Зеленая, и молодежь вроде Никиты Михалкова и Ирины Купченко. С таким составом можно было позволить себе расслабиться наблюдать, что будет. Причем, как признавался режиссер, в этом и заключался его "педагогический" прием.

Василий Ливанов в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

Я б садовником родился

"Существует два типа режиссеров — архитекторы и садовники, - говорил он. Первые заранее чертят схему будущего фильма, определяют, какой актер что и как играет, и очень негодуют, если что-то идет не по плану. Но мне такой путь не близок".

Себя он называл "садовником", задача которого - создать "особую атмосферу", в которую вовлекаются все участники съемочного процесса: "Участники сами выращивают дерево, а моя роль - только постричь корону и придать ей форму". Для кого-то такой подход показался бы лукавством, ведь быть "архитектором" куда сложнее, чем "садовником", но Масленников верил, что последний путь более правильный: "результатом коллективного труда нужно пользоваться, ведь само кино - искусство коллективное".

В том, что Масленников был мастер создания "атмосферы", можно убедиться, не будучи актером. Достаточно пересмотреть "Шерлока" и оценить особую "английскость", которую режиссер впитал в Челябинске, читая книги Диккенса. О том, что он сделал все правильно, свидетельствует и мировое признание. После того как "Собаку Баскервилей" показали по Би-би-си, премьер-министр Маргарет Тэтчер назвала русского Холмса лучшим.

Критики единодушны в том, что судьба режиссерская судьба Масленникова сложилась счастливо. Сам же Игорь Федорович обижался, когда в интервью у него в который раз спрашивали только о "Шерлоке". "Мне надоело говорить о нем", "Не сравнивайте Камбербэтча с Ливановым", "и сорок лет назад было двести фильмов про Шерлока, и сейчас снимают не меньше", - постоянно ворчал он, протестуя против негласного звания режиссера одного фильма. Он снял немало других работ. В числе его удач была, как минимум, еще и трилогия "Зимняя вишня". Первый фильм про сильных женщин был снят в годы перестройки, когда качественного кино практически не производили. Однако успех "Зимней вишни" был обеспечен той же командой, что и взращивала "деревце" "Шерлока".

Несмотря на солидный возраст, Масленников вел активную жизнь. Был мастером "Высших режиссерских курсов" в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Считал, что современное кино вырождается из-за развлекухи, но при этом учил студентов "терпеть и не капризничать".

Елена Сафонова - кадр из фильма "Зимняя вишня - 2"

"Каждый фильм — это поступок. Каждая картина, каждая курсовая, остается с вами на всю жизнь. Нельзя сказать: ой, тут меня попросили, а здесь заставили, а вот тут денег не было. Режиссер должен понимать степень ответственности. Это самое главное, чему научил меня Григорий Козинцев".

В последнее время Игорь Федорович занимался съемками четвертой части "Зимней вишни", однако не успел закончить работу. До 91-летия режиссер не дожил всего лишь месяц.