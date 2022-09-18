Сможет ли Россия осуществить военный переворот на Украине, куда сейчас вложить деньги и как распознать подростковую депрессию

1 место. Захар Прилепин: Это - война на долгие годы (слушать)

2 место. «Для меня не существует понятия «депрессия»: каким был Владимир Сунгоркин (слушать)

3 место. Георгий Бовт: Китай не хочет участвовать в обходе санкций, потому что боится Америку (слушать)

4 место. ЦБ опустил ставку, а Минфин предложил инвестировать деньги на 10 лет. Стоит ли сейчас вкладывать на долгий срок? (слушать)

5 место. «Подарки» осени: как распознать подростковую депрессию (слушать)

6 место. Сможет ли Россия осуществить военный переворот на Украине (слушать)

7 место. Экономист Никита Кричевский: Нужно деньги не из долларов в юани перекладывать, а в российскую экономику (слушать)

8 место. «Истерики свои держите при себе»: Гоблин прокомментировал вой в соцсетях из-за ситуации под Изюмом (слушать)

9 место. Маргарита Симоньян: Сунгоркин был настоящим русским мужиком. У него даже дом с русской печью посередине (слушать)

10 место. Каким должен быть фитнес-тренер: «качком» или «дрыщом» (слушать)