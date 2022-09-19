Брачный рекордсмен: Житель Саудовской Аравии женился более 50 раз

Пока неизвестно намерен ли «многоженец века» прекратить поиски той самой «единственной» или будет продолжать их до конца, каким бы он ни был

Вначале все было серьезно, а после просто вошло в привычку – один из его браков продлился всего одну ночь.

Впервые создать ячейку общества Абу попытался в 20-летнем возрасте. По его словам, в браке он искал покоя и стабильности, но что-то пошло не так.

– Когда я впервые женился, я не планировал жениться более чем на одной женщине, потому что чувствовал себя комфортно и имел детей. Но через некоторое время возникли проблемы, и я решил снова жениться, когда мне было 23 года, и сообщил жене о своем решении, – рассказал мужчина журналистам.

Первый брак оказался едва ли не самым долгим. За ним последовал второй, третий и так далее, а самый короткий из них продлился меньше суток.

Неизвестно, помнит ли мужчина всех своих жен, но с каждой из них его связывала не только любовь (пусть и краткосрочная), но и официально оформленные отношения.

Большинство избранниц Абдуллы были родом из Саудовской Аравии, однако не все – есть в его списке и иностранки, на которых мужчина женился в своих зарубежных поездках.

Пока неизвестно намерен ли «многоженец века» прекратить поиски той самой «единственной» или будет продолжать их до конца, каким бы он ни был.