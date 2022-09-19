Замок, где скончалась Елизавета II, сделают музеем

Балморал был летней резиденцией королевы долгие годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не успели состояться похороны Елизаветы II, как уже пошли слухи о готовящихся изменениях, которые замыслил ее сын, новый король Карл III (ранее известный как принц Чарльз). Любимый шотландский замок королевы Балморал, где Елизавета скончалась 8 сентября, будущий король решил превратить в музей памяти Ее величества.

Балморал раскинулся на 20 тысячах гектаров в шотландском Абердиншире, Много лет он оставался местом, где семья Виндзоров проводила лето. По словам будущей королевы-консорта Камиллы Паркер-Боулз, именно в Балморале Елизавета II чувствовала себя поистине счастливой, находя время для себя и своих увлечений. Стоимость замка колеблется в районе 120 млн фунтов.

Как отмечают источники в Букингемском дворце, будущий Карл III в рамках модернизации и упрощения английской монархии планирует превратить Балморал из закрытой резиденции в публичное место. Прежде в прессе уже проскальзывали слова, приписанные принцу Чарльзу, тогда наследник якобы рассуждал, что у Виндзоров слишком много дворцов.

- Глядя на то количество объектов недвижимости и число работающих членов королевской семьи, король будет смотреть на замки и задаваться вопросом: «А какую ценность они представляют для общественности? - приводит слова источника таблоид Mirror.

Чарльз Виндзор и прежде славился своей расчетливостью и запредельной практичностью. Он неоднократно выступал за то, что у английской фамилии слишком много недвижимости, замки и дворцы используются нерационально и, в частности, выступал, чтобы Букингемский дворец был превращен в музей.

Уже сейчас журналисты строят теории, что личные вещи и предметы одежды Елизаветы II, которые сопровождали ее в течении 70-летнего правления, могут быть представлены на выставках. Очевидно, что максимальный интерес у публики могут вызывать королевские драгоценности, которыми славилась британская корона.