Засуха сменилась наводнением: число жертв селей в Италии увеличилось до 11 человек

Великая сушь сменилась в ряде регионов небывалыми ливнями Фото: REUTERS

Не успела Италия оправиться от лесных пожаров, бушевавших на Апеннинах все лето, и сопровождавшей их рекордной засухи, как на ее Адриатическое побережье обрушилась новая природная напасть. Великая сушь сменилась в ряде регионов небывалыми ливнями. Так, в ночь на 16 сентября над регионом Марке в буквальном смысле разверзлись небеса и на землю за 2-3 часа обрушилось около 400 миллиметров осадков, а за несколько дней в области выпала их полугодовая норма.

В результате в нескольких городах затопило улицы дома и дороги, а кое-где бурные селевые потоки буквально сносили машины с дорожного полотна вместе с пассажирами. Печальный итог разгула стихии на сегодняшний день – 11 погибших и двое пропавших без вести.

При этом, как отмечают в местном МЧС, как минимум в одном из наиболее пострадавших районов – Сенигаллии, последствия катаклизма могли бы быть значительно менее масштабными, если бы в Риме вовремя отреагировали на сигналы региональных властей. Так, еще в 2016 году администрация Марке сигнализировала о необходимости проведения срочных работ по укреплению берегов и углублению русла в средней и нижней части долины реки Миса, протекающей в густонаселенных районах. Однако в итоге документ был положен на полку, а необходимые мероприятия по неизвестным причинам регулярно откладывались.

Почему так произошло теперь будет разбираться прокуратура, а пока силы гражданской обороны и волонтеры прилагают максимум усилий для поиска пропавших без вести и помощи пострадавшим. Свою лепту неожиданно решили внести и банкиры – в ассоциации итальянских банков (ABI) предписали финансовым организациям немедленно приостановить выплаты по ипотечным кредитам для жителей региона Марке.