Есть ли что-то общее в конфликтах в Закавказье и Средней Азии и нужно ли там искать руку Вашингтона

Что касается киргизско-таджикского обострения... вряд ли там была команда от кого-то сверху Фото: REUTERS

Обострение застарелых конфликтов на Южном Кавказе и в Средней Азии, на армяно-азербайджанской и киргизско-таджикской границах удивительно совпали с проведением саммита ШОС в Узбекистане и осложнением ситуации на юго-востоке Украины, в зоне проведения спецоперации. И Нэнси Пелоси, спикер американской палаты представителей, в это же время «случайно» оказалась в Ереване, где заявила о всяческой поддержки Армении со стороны США.

«КП» обратилась за комментарием к заместителю директора института востоковедения РАН Александру Скакову.

- Визит Пелоси в Ереван и прошедший там митинг за выход Армении из ОДКБ — повлияют на политику Москвы в Закавказье?

- Разговоры про выход Армении из ОДКБ основаны на настроения очень небольшой части армянского социума. Такие настроения существовали всегда. И такая часть населения всегда присутствовала. Сильно больше она не становится. Это нельзя считать ни мнением большей части армянской элиты, ни большей части армянского общества, всего народа Армении. Это — мнение единиц.

- Но американский немолодой спикер воду на Кавказе намутила?

- Визит Пелоси в Ереван — такой символичный жест со стороны Вашингтона, рассчитанный на то, чтобы попытаться повлиять на настроения армянского общества - ну и власти в том числе. Понято, что, например, НАТО не может быть гарантом безопасности Армении.

- Почему?

- Потому, что членом НАТО является Турция — не самый дружественный сосед Армении. А Россия, как главный стержень ОДКБ, сейчас в большей степени занята ситуацией вокруг Украины. И менее активна в делах ОДКБ, чем прежде. Американцы воспользовались случаем, чтобы половить рыбку в мутной воде. И повлиять на позиционирование Армении в конфликте - и в его возможном продолжении.

- И насколько Штатам это удастся?

- Это вопрос. Ответ зависит не только от Вашингтона и Еревана, но и от Москвы.

- Пелоси прилетела уже после того, как Москва слегка пригасила конфликт — а американский спикер хотела его вновь разжечь?

- Не думаю, что американцы сейчас имели серьезные рычаги для разжигания этого конфликта. Другое дело, что обязательства по прекращению огня с обеих сторон не очень-то крепкие. И нет уверенности, что мир достигнут на длительное время. Имело бы смысл ОДКБ направить не миссию, а наблюдателей. Которые смогли бы точно зафиксировать, откуда идет нарушение прекращения огня. И кто является настоящим агрессором.

- Глава армянского Совбеза разочарован «тихой» реакцией ОДКБ на ситуацию - они ждали военного вмешательства?

- Ситуация еще не разрешилась, давайте подождем. Возможно и обострение конфликта, и его прекращение. А мнение главы Совбеза Армении— это, все-таки, частное мнение одного из представителей армянской власти. Но на уровне МИДа или премьера армянская власть свое мнение официально не выражала. И какая-либо поддержка со стороны Москвы возможна лишь после того, когда точно будет определено, кто является агрессором.

- Вспышка в Закавказье почти совпала по времени с обострением в Средней Азии и с напряжением в зоне СВО...

- Я бы не стал переоценивать возможности заокеанских или европейских кукловодов на постсоветском пространстве. Они не настолько всемогущи. Баку, например, все-таки ведет свою игру и достаточно независим от Лондона и даже от Вашингтона. Конечно, он учитывает мнение Анкары. Если на берегах Каспия возникло ощущение, что на обострение пойти выгодно — на него пошли. Что касается киргизско-таджикского обострения... вряд ли там была команда от кого-то сверху. Там вяло-текущий конфликт, который мог вспыхнуть независимо от Бишкека или Душанбе, и уж тем более от далеких столиц.