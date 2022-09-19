Как новая реальность меняет индустрию гостеприимства в России

Фото: Оксана ЗУЙКО

Очевидно, что возврат к традиционным схемам развития турбизнеса маловероятен: изменились не только требования, ожидания, география путешественников, но и возможности представителей индустрии гостеприимства.

Однако, с новыми задачами появляются и новые возможности. Вместе с экспертами мы обсудили, как их не упустить и к какой новой экономической реальности они нас приведут? Встреча прошла в рамках деловой конференции "Трансформация бизнеса в новых условия: индустрия гостеприимства".

РУКА ГОСПОДДЕРЖКИ

Кризисы всегда становятся настоящим испытанием для туристической отрасли и индустрии гостеприимства. А когда они идут один за другим, даже сильным игрокам бывает сложно удержаться на плаву. Российская туристическая отрасль только начала отходить от последствий пандемии, как попала под санкции Запада. Пережить состояние неопределенности представителям отрасли помогает господдержка турбизнеса. Так, если в 2019 году на поддержку туризма было направлено 7 млрд рублей, то в 2022 году - 74,5 млрд рублей.

- Туризм продемонстрировал гибкость и адаптивность с момента начала пандемии. Например, внутренний туристический поток с мая по август составил 25 млн человек, а это очень хороший показатель. Я убеждена, что меры поддержки и внимание государства к отрасли во многом обеспечили такие результаты, - считает депутат Государственной Думы VIII созыва Мария Василькова. - При этом к 2030 году должны быть достигнуты серьезные целевые показатели национальных проектов, которые реализуются в рамках федеральных проектов - "Развитие туристической инфраструктуры", "Повышение доступности туристических продуктов", " Совершенствование управления в сфере туризма".

Туристическая индустрия сегодня восстанавливается во многом благодаря развитию внутреннего туризма. А здесь есть объективные сложности, прежде всего, с инфраструктурой.

- В нашей стране много достопримечательностей, которые хочется посмотреть, но инфраструктура и сервис играет далеко не последнюю роль при принятии решения о поездке. Поэтому развитию этих направлений уделяется большое внимание и способствовать этому должны грантовые программы для развития туристической инфраструктуры в регионах России. В приоритете - малый и средний бизнес, который развивает инфраструктуру, туристические маршруты, пляжи, создает кемпинги. Также развивается программа льготного кредитования на развитие территорий для создания новых гостиниц, - добавляет Мария Василькова.

С 1 сентября вышло постановление правительства РФ, которым утвержден план мероприятий по развитию туризма до 2035 года. Так что внимание и поддержка отрасли уделяется, появляются новые инструменты и возможности для развития, и предприниматели могут всем этим пользоваться.

ПОЙМАТЬ ТРЭВЕЛ-ТРЕНДЫ

За последние пару лет устоявшиеся представления о путешествиях, привычку туристов и география поездок заметно изменились. Ограничения подтолкнули нас к путешествиям по местам, которые в других обстоятельствах мы, возможно, никогда бы не посетили. Да и формат отдыха изменился.

- Один из главных трендов на ближайшее будущее - активный туризм, мы учитывали это при создании лагеря Нахазо - первого горного кемпинга на Роза Хутор. Еще одна актуальная тенденция в отрасли - создание уникальных мероприятий, связанных с активным образом жизни и заботой об окружающей среде. Важным ключиком для развития туризма становятся эмоции, - говорит заместитель генерального директора по международным связям и туризму курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный.

Фото: Оксана ЗУЙКО

По словам эксперта, в ближайшие лет 5 развитие отечественного туризма будет во многом определяться сотрудничеством со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Именно исходя из потенциала стран ШОС нам необходимо выстраивать собственные стратегии развития.

- Наша стратегия должна быть направлена на развитие новых глобальных рынков. Экспорт туристических услуг - одна из главных задач индустрии гостеприимства и всего туристического сообщества, - считает Сергей Хворостяный.

Важные изменения в индустрии гостеприимства лежат в плоскости цифровой трансформации. Отели конкурируют за каждого путешественника и пытаются сделать клиентский путь удобнее и интереснее. Помогают в этом новые digital-решения и технологии.

- Сейчас весь маркетинг идет к персонализации клиентского опыта, но в России эта история не очень проработана. Один из современных трендов туротрасли - получать максимум информации о гостях, уже посетивших отель, и использовать ее для повторного привлечения клиентов, повышения качества сервиса. Мы провели исследование по российским отелям и увидели, что у них в этом отношении есть провалы. Не всегда отель в курсе, откуда и куда к ним приехал гость, у многих нет цифровых сервисов для продажи услуг, - говорит предприниматель, инвестор, бизнес-тренер, основатель и генеральный директор компании "Драффл Технолоджис" Алексей Добрусин. - Мы разрабатываем цифровую платформу, которая позволяет собирать и автоматизировать такие данные. Начинаем с приложения, которое позволяет автоматизировать процесс допродаж. Через приложение гость может заказывать допуслуги, пользоваться сервисами отеля, для этого ему не нужно никуда звонить, идти и заполнять анкеты. В то же время у отеля копится информация о предпочтениях гостя, чтобы в следующий раз ему можно было предложить индивидуальный набор сервисов и услуг.

Конечно, подобные сервисы уже есть, но преимущество новых разработок - особые "фишки" и льготные условия использования. К примеру, компания "Драффл Технолоджис" дорабатывает свой продукт исходя из промежуточных результатов пилота и обратной связи представителей отеля. А еще у приложения нет абонентской платы и единых тарифов - разработчик берет процент только со сверхзаработанной отелем выручки.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Что касается будущего туристической сферы, то эксперты положительно оценивают ее перспективы. Туризм всегда больше других подвержен катаклизмам, но он же относится к одной из самых быстровосстанавливающихся отраслей.

ВЫХОД ОДИН - РАЗВИВАТЬСЯ

С одной стороны пандемия и санкции ударили по туристической отрасли, с другой - дали новый толчок для развития.

- Мы думали, что наша самая большая проблема - пандемия, но после февраля 2022 года столкнулись с недоступностью ряда зарубежных сервисов по автоматизации, бронированию, учету. Многие процессы замедлились или совсем остановились. Все это неминуемо привело к трансформации турбизнеса. Например, еще в 2019 году нас устраивал пассивный поток с Booking.com, мало кто хотел прикладывать собственные усилия и развиваться. А сейчас мы видим, что отели развивают бронирование на собственных сайтах, формируют собственные сервисы, создают программы по продвижению и привлечению клиентов. У российского бизнеса много возможностей для трансформации, и это открывает новые перспективы для страны в целом, - говорит президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

Несмотря на ограничения, у российских туристов есть возможность бронировать туры, отели, экскурсии и трансфер по всему миру. Причем, если раньше бронь распространялась в основном на пакетные туры, которые формирует туроператор, то сейчас турист может создать путешествие исключительно под себя.

- Все мы ценим свое время, а туристы - особенно, поэтому мы расширили возможности и предлагаем клиентам динамическое пакетирование. То есть, в одном сервисе забронировать можно любой тур, отель, трансфер, экскурсию. Туристу не нужно обращаться в агентство, достаточно отправить запрос в системе и турагент подстраивается под обозначенные параметры. Там же, в системе, можно заключить договор и выставить ссылку на оплату, - говорит генеральный директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

Непростая геополитическая ситуация способствовала развитию внутреннего туризма в России. Ограничения Запада стимулировали россиян открывать для себя новые места в стране.

- Внутренний туризм в России укрепляется, показатели выросли практически в три раза по сравнению с прошлым годом. Развиваются такие направления, как медицинский, оздоровительный образовательный туризм, растет интерес к промышленному и сельскому туризму, - говорит основатель Международного центра креативного гостеприимства Инна Пехова.

Кстати, именно сельский туризм может стать одной из "фишек" для иностранных гостей. Это для нас деревенский быт привычен, а вот иностранным гостям он покажется экзотикой. Тем более недостатка в туристах из-за рубежа у нас быть не должно.

- Мы видим потенциальный интерес к нашей стране со стороны Латинской Америки, Ирана, Индии. Эти страны открыты к сотрудничеству и нам важно сплотиться и предоставить интересные предложения для этих государств, - добавила Инна Пехова.

Сегодня взгляды многих инвесторов прикованы к Подмосковью - там можно создавать новые центры притяжения в виде парков развлечений. Эксперты считают это направление перспективным - в Москве подобный формат нашел отклик у клиентов и опыт можно перенести в область.

- Сейчас рынок на подъеме, и мы видим перспективу, планируем дальнейшее расширение парка «Остров Мечты», потому что у нас есть стабильно высокий интерес со стороны жителей Москвы, Московской области и других регионов нашей страны. Даже несмотря на пандемию проект смог остаться на плаву благодаря внутреннему спросу», - говорит генеральный директор «РЕГИОНЫ Энтертейнмент» Иван Шоль.

Развивать подобные проекты можно как в рамках действующих гостиничных комплексов, так и в виде отдельных инвестиционных проектов.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Чем больше турист получает дополнительных услуг и возможностей для отдыха, тем дольше он остается в отеле, городе. Наша задача, как комитета, объединить участников индустрии гостеприимства и помочь отелям расширить спектр услуг и программу пребывания, - говорит руководитель комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП МО, региональный представитель ОСИГ по Московской области Елена Королева.