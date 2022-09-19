«Чтобы не выть от тоски и боли, я стала художником!»

У Даши кроме слабого позвоночника, в детстве обнаружили эпилепсию. Ей срочно нужна высокотехнологичная операция. Фото: Личный архив

Даша творческая и рыжая, как огонь. Всегда полыхала, сияла, танцевала, если шла, то бежала... и даже росла рывками, как стометровку бегала - за одно лето вымахала на двенадцать сантиметров. И тут тело запросило пощады, начав рассыпаться:

- Сколиоз в опасной стадии – забили тревогу врачи. – Дело не в «красивой осанке», а в том, что такими темпами, скоро Даша сядет в инвалидное кресло.

Такой, казалось бы, распространенный диагноз, почему же сразу инвалидность?! Но беда в том, что кроме слабого позвоночника, в детстве у девочки обнаружили эпилепсию. Слава богу, удалось быстро подобрать лекарства, сделать операцию и купировать эпи-активные очаги в мозгу - приступы прекратились. Однако, чтобы болезнь не вернулась, Даше строжайше запрещены массажи и прочие процедуры, которые просто необходим для лечения сколиоза – они могут вернуть эпилепсию. Вот такой замкнутый круг.

Но если не лечить сколиоз, неравномерная нагрузка на позвоночник постепенно искривляет не только спину, - перекашивается весь скелет, разрушаются суставы, сдавливаются и начинают работать с перебоями внутренние органы. Именно это постепенно произошло и с Дашей, хотя она очень старалась выполнять все предписания врачей – не перегружала спину, носила ужасно натирающий, жесткий корсет, отказалась от активной жизни и вообще поменяла саму себя:

- Вы не представляете, как тяжело мне давалась наука поменьше двигаться, не прыгать, не бегать и, при этом, все равно терпеть боль – рассказывает Даша. - Но я решила, чтобы не завыть от тоски на луну, найти в своем положении плюсы. И нашла! Если надо поменьше двигаться, значит можно сесть и рисовать. Я стала рисовать запоем, и скоро стало так хорошо получаться, что меня без конкурса приняли в художественную школу. Теперь у меня мечта - поступить в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица! И уж поверьте поступлю, ведь я теперь такая вынужденно усидчивая!

Даша смеется. Она молодец - не теряет чувство юмора. И учителя ее очень хвалят, пророчат большое творческое будущее. Вот только врачи, увы, смотрят на будущее девушки более мрачно:

- Ребенку срочно нужна высокотехнологичная операция! – говорят доктора. - Только она поможет вернуть здоровье, а без нее Дашу ждет скорая инвалидность. Девочка сядет в инвалидное кресло и физически не сможет вести активную жизнь, поступать в институт, учиться... Ей придется заниматься только здоровьем. А точнее, бороться с болью и выживать.

Операцию по укреплению позвоночника, которая может спасти Дашу, готовы провести в ФГБУ "НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И.Турнера". Но стоит она 1 354 640,00 рублей. У семьи таких денег просто нет. И времени на то, чтобы собирать по копейке годами, тоже, увы, нет, потому что успех операции напрямую зависит от того, как быстро ее сделают. Ведь Даша растет и с каждым месяцем ситуация необратимо ухудшается.

Пожалуйста, помогите талантливой девочке не стать инвалидом и исполнить все задуманное!

Помочь вы можете, отправив со своего телефона SMS на короткий номер 4640 с суммой просто цифрами. Например: 300.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

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