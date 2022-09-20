Прогнозы Василисы Володиной и звездных астрологов: «С 26 сентября все наладится!»

Меркурий остается ретроградным еще одиннадцать дней. На это астрологическое явление теперь списывают многие проблемы. Фото: Shutterstock

Меркурий остается ретроградным еще одиннадцать дней. На это астрологическое явление теперь списывают многие проблемы. Особенно это стало модным у людей, которые сверяют свою жизнь по гороскопам или просто развлекаются их чтением. Поэтому известные астрологи советуют, как легче прожить этот период.

Василиса Володина в своем телеграм-канале неделю с 19 по 25 сентября называет пессимистичной, так как видение своего будущего у многих отсутствует. Ситуации кажутся тупиковыми. Все это из-за ретроградного Меркурия - до 2 октября любая деятельность требует больше времени; наступления астрономической осени с вхождением Солнца в Весы - ночь стала длиннее дня; последней недели лунного месяца – повышенная эмоциональность из-за подведения личных итогов. В общем, как вы уже поняли, будет много тупиков.

Василиса Володина обещает, что с 26 сентября можно будет увидеть выход из личных тупиком. Фото: телеграм-канал Василисы Володиной.

Как избежать проблем?

- 26 сентября откроет новый Лунный месяц. Вместе с ним появятся выходы из этих тупиков.

- Не стоит спешить и требовать от себя многого.

- В понедельник и вторник ложитесь спать пораньше. В среду и четверг несите себя ярко. Но нельзя перекрикивать других, в общем не стоит «нарываться». На пятницу можно планировать важные дела, которые должны принести серьезные изменения. Главное не те, что связаны с тяжелым физическим трудом. В субботу и воскресенье лучше занять себя полностью делами – можно и домашними.

Астролог Инна Любимова в своем телеграм-канале назвала неделю с 19 по 25 сентября продуктивной: «Поэтому настраивайтесь на активную работу. Окружающие будут расположены к взаимовыгодному общению, поэтому любой вопрос в эти дни эффективнее решать коллективно: устраивайте мозговые штурмы и совещания. При этом следите за эмоциональным фоном, восстанавливайте баланс в домашней обстановке в кругу близких вам людей».

Лучшие дни недели — 19, 21, 23 (после 10:55) и 24 сентября.

Самый сложный день недели - 25 сентября.

Самые эмоциональные дни недели - 19 и 20 сентября.

Рекомендации на неделю с 19 по 25 сентября.

Понедельник: Проведите время с семьей, уделите время родителям – хотя бы позвоните им.

Вторник: Начните день со спорта. Отложите все важные дела и проекты, уделите внимания текущим задачам. В любой ситуации сохраняйте спокойствие и позитивный настрой, не поддавайтесь эмоциям.

Среда: Начните день со спорта, тогда он пройдет эффективней. Справиться с любой задачей помогут организаторские способности и умение найти подход к каждому. Хорошее время для презентаций текущих проектов. Не бойтесь быть в центре внимания, проявляйте больше инициативы для достижения результатов.

Четверг: Не стройте больших планов, правильно распределяйте задачи в течении дня. Для достижения результата проявляйте качества лидера. После 14.05 наступает время для отдыха и перезагрузки. Займитесь творчеством, приобщитесь к искусству.

Пятница: Утром до 10.55 неэффективное время, после – повышается внимание к мелочам и деталям, поэтому хорошо пройдут ревизии, проверки документов, учеба и интеллектуальная работаю Любой вопрос эффективнее решать коллективно. Проводите мозговые штурмы.

Суббота: День располагает к тому, чтобы подвести итоги прошедшего Лунного месяца, проанализировать успехи и провалы, учесть это на будущий месяц.

Воскресенье: Самый сложный день недели – проведите его максимально спокойно. Смотрите позитивно на происходящее вокруг, не поддавайтесь на провокации, обходите стороной конфликтные ситуации. Займитесь текущими задачами, а также домашними делами. Проведите время с близкими людьми и зарядитесь позитивными эмоциями на предстоящую неделю.