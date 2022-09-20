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Дом. Семья19 сентября 2022 22:00

Прогнозы Василисы Володиной и звездных астрологов: «С 26 сентября все наладится!»

Астрологи советуют, как прожить ближайшую неделю без проблем и неудач
Ирина ВИКТОРОВА
Меркурий остается ретроградным еще одиннадцать дней. На это астрологическое явление теперь списывают многие проблемы.

Меркурий остается ретроградным еще одиннадцать дней. На это астрологическое явление теперь списывают многие проблемы.

Фото: Shutterstock

Меркурий остается ретроградным еще одиннадцать дней. На это астрологическое явление теперь списывают многие проблемы. Особенно это стало модным у людей, которые сверяют свою жизнь по гороскопам или просто развлекаются их чтением. Поэтому известные астрологи советуют, как легче прожить этот период.

Василиса Володина в своем телеграм-канале неделю с 19 по 25 сентября называет пессимистичной, так как видение своего будущего у многих отсутствует. Ситуации кажутся тупиковыми. Все это из-за ретроградного Меркурия - до 2 октября любая деятельность требует больше времени; наступления астрономической осени с вхождением Солнца в Весы - ночь стала длиннее дня; последней недели лунного месяца – повышенная эмоциональность из-за подведения личных итогов. В общем, как вы уже поняли, будет много тупиков.

Василиса Володина обещает, что с 26 сентября можно будет увидеть выход из личных тупиком. Фото: телеграм-канал Василисы Володиной.

Василиса Володина обещает, что с 26 сентября можно будет увидеть выход из личных тупиком. Фото: телеграм-канал Василисы Володиной.

Как избежать проблем?

- 26 сентября откроет новый Лунный месяц. Вместе с ним появятся выходы из этих тупиков.

- Не стоит спешить и требовать от себя многого.

- В понедельник и вторник ложитесь спать пораньше. В среду и четверг несите себя ярко. Но нельзя перекрикивать других, в общем не стоит «нарываться». На пятницу можно планировать важные дела, которые должны принести серьезные изменения. Главное не те, что связаны с тяжелым физическим трудом. В субботу и воскресенье лучше занять себя полностью делами – можно и домашними.

Астролог Инна Любимова в своем телеграм-канале назвала неделю с 19 по 25 сентября продуктивной: «Поэтому настраивайтесь на активную работу. Окружающие будут расположены к взаимовыгодному общению, поэтому любой вопрос в эти дни эффективнее решать коллективно: устраивайте мозговые штурмы и совещания. При этом следите за эмоциональным фоном, восстанавливайте баланс в домашней обстановке в кругу близких вам людей».

Лучшие дни недели — 19, 21, 23 (после 10:55) и 24 сентября.

Самый сложный день недели - 25 сентября.

Самые эмоциональные дни недели - 19 и 20 сентября.

Рекомендации на неделю с 19 по 25 сентября.

Понедельник: Проведите время с семьей, уделите время родителям – хотя бы позвоните им.

Вторник: Начните день со спорта. Отложите все важные дела и проекты, уделите внимания текущим задачам. В любой ситуации сохраняйте спокойствие и позитивный настрой, не поддавайтесь эмоциям.

Среда: Начните день со спорта, тогда он пройдет эффективней. Справиться с любой задачей помогут организаторские способности и умение найти подход к каждому. Хорошее время для презентаций текущих проектов. Не бойтесь быть в центре внимания, проявляйте больше инициативы для достижения результатов.

Четверг: Не стройте больших планов, правильно распределяйте задачи в течении дня. Для достижения результата проявляйте качества лидера. После 14.05 наступает время для отдыха и перезагрузки. Займитесь творчеством, приобщитесь к искусству.

Пятница: Утром до 10.55 неэффективное время, после – повышается внимание к мелочам и деталям, поэтому хорошо пройдут ревизии, проверки документов, учеба и интеллектуальная работаю Любой вопрос эффективнее решать коллективно. Проводите мозговые штурмы.

Суббота: День располагает к тому, чтобы подвести итоги прошедшего Лунного месяца, проанализировать успехи и провалы, учесть это на будущий месяц.

Воскресенье: Самый сложный день недели – проведите его максимально спокойно. Смотрите позитивно на происходящее вокруг, не поддавайтесь на провокации, обходите стороной конфликтные ситуации. Займитесь текущими задачами, а также домашними делами. Проведите время с близкими людьми и зарядитесь позитивными эмоциями на предстоящую неделю.

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