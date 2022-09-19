Иномарка из Казахстана – схема больше не работает

За 8 месяцев 2022 года в Россию через Казахстан попали 6,5 тысяч новеньких иномарок Фото: Иван МАКЕЕВ

За 8 месяцев 2022 года в Россию через Казахстан попали 6,5 тысяч новеньких иномарок, и это в 15 раз больше, чем за тот же период 2021 года. Спрос на такие машины возник не только благодаря дефициту новых автомобилей на нашем рынке, но и благодаря не совсем законным схемам ввоза с занижением цен иномарок и, как следствие, большой экономии на таможенных пошлинах.

Но больше обходить закон импортеры не смогут. Почему? Главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков объяснил, в чем причина:

- Я об этом предупреждал: казахстанская схема ввоза автомобилей для некоторых обернется проблемой. И вот: власти «начинают активную борьбу со схемами импорта через Казахстан автомобилей с пониженным пошлинами». Их будут выявлять совместными усилиями ФТС, МВД и Минпромторга.

Повторяется история с белорусскими машинами, часть из которых была оформлена там на льготных условиях, а потому заметно дешевле – купить можно, а поставить на учет в России без уплаты пошлин в полном размере нельзя.

И вот ФТС вдруг решила напомнить о том, что в Россию нельзя ввозить машины, которые были выпущены в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам, разрешенным для некоторых категорий покупателей. Эти машины можно эксплуатировать только на территории Казахстана. Хочешь поставить на учет в России – заплати пошлины в полном объеме. Такая же история с Белоруссией, Арменией и Киргизией. Таможенное пространство одно, но есть нюансы. Всё это, например, в полной мере относится к электромобилям, которые льготно ставятся на учет в Казахстане.

Более того, в самом Казахстане есть ввезенные по импорту машины, которые оформлены льготно на незаконных основаниях – то есть, даже там они ездят с нарушением закона, без уплаты пошлин, которые на самом-то деле обязаны заплатить.

Сколько притащено в Россию таких «льготных» автомобилей из 6500 ввезенных из Казахстана в этом году? Не знает никто. Или знают, но не говорят.

Как будут бороться? Тоже не говорят.

Будут ли вылавливать уже поставленные на учет в России автомобили? Тоже непонятно. И тут уже возникает другой вопрос: а как их тогда поставили на учет?

Не очень понятно, что делать. ФТС советуют физлицам получить у казахстанского продавца документы, подтверждающие, что приобретаемая машина была ввезена и выпущена в Казахстане с полной уплатой ввозной пошлины, а не по «пониженной» ставке или с применением «таможенной льготы». Интересно, где бы еще такие документы взять и как они должны выглядеть. Вот у вас, например, есть документ, подтверждающий, что ваш личный автомобиль растаможен по полной ставке?

Повторяется история с армянскими номерами. Сначала на всех ТВ-каналах радостно говорят о ввозе автомобилей через Казахстан и о том, как это хорошо, а потом выходят госструктуры и говорят: погодите, тут у некоторых проблемки могут быть.