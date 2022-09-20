Экс-посол Украины Андрей Мельник приказал Берлину возбудить уголовное дело против немецких парламентариев

Экс-посол Украины Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Быть или не быть в европейской психиатрии новому термину, который мог бы звучать как "Синдром Мельника". Названного в честь теперь уже практического бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника и заключающегося в неутоленном желании быть униженным любым ничтожеством и стремлении пресмыкаться перед ним. То есть форма политического мазохизма. Представитель Украины в Германии не только породил его для этой страны, но и смог творчески развить в какой-то умопомрачительно короткий для страны-локомотива Евросоюза срок. И, хотя через какие-то пару недель он покинет Берлин, практически нет сомне5ний, что Мельников в ФРГ еще долго будут пугать начинающих или просто не самых послушных дипломатов. Как маленьких детей пугали раньше Бабайкой.

Было все: унижения и оскорбления главы правительства, критика (если можно так выразиться) внешней и внутренней политики Германии, претензии и поучения, руководящие указания и откровенные насмешки. Но, войдя в раж, Мельник не останавливается, хотя де-факто он уже не имеет в Берлине никакого статуса и является не просто хромой уткой, но и еще безлапой и бескрылой.

Тут группа депутатов из оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АДГ) решила совершить поездку в Россию. Как сообщила немецкая газета Die Zeit, "также запланирован визит в Восточную Украину" (по всей видимости, речь идет о ЛДНР). В составе группы депутаты Даниэль Вальд и Ханс-Томас Тилльшнайдер из федеральной земли Саксония-Анхальт и депутаты из Северного Рейна-Вестфалии. АДГ – это вам не какие-то там несистемные фрики, эта партия входит в число парламентских. То есть легальная оппозиция, входящая в состав политического истеблишмента Германии.

Но тут пришел Мельник. Вернее, узнал об этом их решении. И буквально восстал, заявив, что такая поездка, это не попытка своими глазами увидеть происходящее и разобраться в ситуации, а "поддержка российской борьбы". Он мог бы на этом остановиться. Мог бы пообещать расцеловать Анналену Бербок, если та выразит протест против поездки депутатов, или Олафа Шольца, мог бы даже пообещать назвать последнего не обиженной ливерной колбасой, а аппетитной свиной рулькой. Но вы плохо знаете украинского посла, если бы подумали, что он передоверит руководство Германией в какие-то чужие, пусть даже и немецкие руки. Мельник дал срочное указание начать действовать главе ведомства по защите конституции Томасу Хальденвангу и возбудить в отношении этих депутатов производство по уголовному делу. И даже приложил к своему приказу список проштрафившихся депутатов.

- Херр Хальденванг, время действовать! – приказал украинский пока еще посол, чьим девизом во время пребывания в Германии стал девиз: "Унижай и властвуй!".

Просто какой-то директор Германии. Назвать его фюрером язык не поворачивается, хотя он явно видит себя именно в этом амплуа.

Не удивлюсь, если дисциплинированные немцы и на этот раз возьмут под козырек и бросятся исполнять "приказ", хотя он противоречит всем законам ФРГ.

Мазохист и немец скоро станут, если еще не стали, словами-синонимами.

Заслужили.