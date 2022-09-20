Психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться в школе и как решить самые типичные проблемы первоклашки

В этом году в первый класс российских школ пошли почти 2 миллиона детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

От того, насколько родителям удастся поддержать своего ребенка на первом году обучения во многом зависит, а полюбит ли ребенок искать и получать знания в своей жизни.

Чтобы первоклассник комфортно себя чувствовал в первом году обучения, родителям стоит познакомиться с особенностями адаптации детей к школе, что поможет с хорошими оценками и отношениями с одноклассниками и учителями.

Как родители могут помочь своим первоклашкам, KP.RU рассказала психолог Екатерина Комарова, эксперт сервиса для образовательных учреждений «Актион Образование».

ЧТОБЫ МЕНЬШЕ БОЛЕЛ

1. Любовь и поддержка родителей – прекрасная опора для здоровья ребенка. Провожайте и встречайте ребенка из школы, по возможности с радостью, с улыбкой. Говорите ему как можно чаще: «У тебя все получится». Интересуйтесь его настроением, как он провел день.

2. Соблюдайте режим занятий и отдыха. Не перегружайте дополнительными занятиями. Если вы хотите отдать ребенка в спортивную секцию, музыкальную школу, записать в кружок – сделайте это со второго класса.

3. Следите за состоянием и настроением ребенка. Обращайте внимание на все его жалобы. Дети никогда не жалуются без причины. При малейших признаках нарушения здоровья обратитесь к врачу.

4. Научите правильно реагировать на успех и неудачи. Не настраивайте ребенка только на успех, но и не запугивайте неудачами. Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-то и при этом не ошибаться.

5. Верьте в ребенка. Не относитесь к его первым неудачам как краху всех надежд. Помните: ему очень нужна ваша вера в него.

6. Поддерживайте ребенка. Если вы хотите, чтобы он вырос спокойным и уверенным в себе, хвалите его – даже за то, что он хорошо нарисовал крючок в прописи.

7. Критикуйте конструктивно. Следуйте принципу «сэндвича»: похвала – критика – снова похвала.

8. Взаимодействуйте с классным руководителем. Обсуждайте с ним проблемы обучения, если такие появились. Вместе ищите способы помочь ребенку.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СЛОЖНОСТИ ПЕРВОКЛАШКИ

Проблема 1. Первоклассник плохо учится по всем предметам.

Причины. Родители психологически не подготовили школьника к обучению, не поддерживают ребенка.

Что делать родителям: не говорите ребенку слово «неудачник», не требуйте от него больше, чем он может в силу возраста. Поощряйте даже небольшой прогресс в обучении и не сравнивайте ребенка с одноклассниками. Помогите ребенку определиться, кем он хочет стать в будущем, а затем объясните важность обучения для достижения цели.

Проблема 2. Ребенок не может самостоятельно регулировать свое поведение в школе, срывается.

Причины: Ребенка строго контролируют дома или, наоборот, позволяют все.

Что делать родителям: позаботьтесь о том, чтобы у ребенка были посильные домашние обязанности. Соблюдайте режим дня, обсуждайте с ребенком причины и последствия его поведения, хвалите за хорошее поведение.

Проблема 3. Первоклассник не уверен в себе, боится родителей и школу.

Причины: недостаток внимания, завышенные требования, частые наказания и унижения. Родители перекладывают на ребенка ответственность за свое самочувствие и переживания – «только от тебя зависит, как я себя буду чувствовать на родительском собрании».

Что делать родителям: формируйте у ребенка положительный образ школы, например, приводите положительные примеры из собственной школьной жизни; хвалите и искренне радуйтесь даже скромным достижениям ребенка, стимулируйте его самостоятельность в разных видах деятельности.

Проблема 4. Ученик часто опаздывает в школу, не успевает выполнять задания на уроке, сильно устает.

Причины: слабая нервная система, задержка развития, неправильное воспитание в семье.

Что делать родителям: приучайте ребенка все делать вовремя, поменяйте нагрузки в течение дня, отложите запись в секции и кружки на следующий год; обеспечьте ребенку полноценный отдых

Проблема 5. Ребенок не запоминает, пропускает задания учителя, постоянно переспрашивает.

Причины: слабо развито произвольное внимание.

Что делать родителям: развивайте внимание ребенка с помощью специальных игр и упражнений, развивайте речь.

Проблема 6. Ученик конфликтует с одноклассниками, у него нет друзей.

Причины: родители игнорируют психологические потребности ребенка – в любви, принятии, общении, самостоятельности; ребенок копирует модель поведения кого-то из родителей.

Что делать родителям: проанализируйте взаимоотношения в семье. Расскажите, как помочь ребенку найти друзей. Например, побуждайте к совместным играм со сверстниками; на материале сказок, рассказов, художественных и мультипликационных фильмов покажите, как вести себя, чтобы подружиться с другими детьми.