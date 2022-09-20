Опубликована архитектура деловой программы Российской энергетической недели

Юбилейный, пятый Международный форум состоится 12-14 октября в Москве

Юбилейный, пятый Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится в Москве (ЦВЗ «Манеж») с 12 по 14 октября и пройдет под девизом: «Глобальная энергетика в многополярном мире». Деловую программу Форума составят около 40 деловых мероприятий, объединенных в тематические блоки: «Мировые рынки: сотрудничество для развития»; «Технологический суверенитет и цифровая трансформация»; «Новые решения для топливно-энергетического комплекса»; «Социальная сфера»; «Экология и климат»; «Международные встречи». На Форуме будут вручены две международные премии. Завершится Российская энергетическая неделя – 2022 Молодежным днем.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак подчеркнул:

- Стабильность энергетического обеспечения, налаживание крепких цепочек поставок и поиск новых регионов роста спроса – эти и многие другие вызовы все чаще возникают перед мировым энергетическим сообществом. Международный форум «Российская энергетическая неделя» снова соберет на своей площадке участников глобального нефтяного рынка, партнеров по электроэнергетической отрасли в СНГ, чтобы дать ответы на актуальные вопросы развития мировой энергетики. На площадке Форума в диалоге с нашими зарубежными партнерами мы также затронем перспективы технологического развития и климатическую повестку. За прошедшие пять лет РЭН стал знаковым долгожданным событием для ведущих представителей ТЭК без преувеличения со всего мира. Уверен, что в этом юбилейном году программа Форума сохранит свою актуальность для участников российского рынка, иностранных гостей, экспертов и медиа.

Российские и международные представители отрасли, органов власти и бизнес-сообщества уже традиционно соберутся в Москве, чтобы обсудить широкий круг вопросов глобальной энергетической повестки, проанализировать текущую ситуацию на международных рынках, поделиться прогнозами на будущее и найти решения наиболее актуальных вопросов, стоящих перед отраслью сегодня.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков отметил:

- Важным принципом для любого развития является сотрудничество государств, особенно в текущей ситуации глобального международного кризиса. Поэтому большая часть программы посвящена вопросам международной повестки. Запланированы международные встречи, среди которых: 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований БРИКС. Также не будет обойден стороной и вопрос устойчивого развития отношений Россия – Африка.

Кроме этого, в рамках РЭН-2022 состоится вручение международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Также будет проведено награждение победителей журналистской международной премии «Энергия пера», призванной поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» традиционно соберет на своей площадке представителей отрасли, органов власти, бизнес-сообщества, экспертов, готовых обсуждать актуальные тенденции развития современного топливно-энергетического комплекса и находить необходимые решения по ключевым вопросам отрасли.

Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке Правительства Москвы.

Ознакомиться с архитектурой деловой программы можно на официальном сайте Форума.