В Ленинградской области начался суд по признанию геноцидом убийств мирных жителей во время Великой Отечественной войны

Губернатор региона Александр Дрозденко убежден: преступления нацистов на ленинградской земле должны получить правовую оценку. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградском областном суде начался процесс о признании геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Заявление в суд было подано от имени прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского. Немецкая оккупация на ленинградской земле продолжалась два с половиной года, за это время фашисты убили и замучили 450 тысяч человек – мирных жителей и военнопленных. Губернатор региона Александр Дрозденко подчеркнул: злодеяния фашистов обязательно должны получить правовую оценку, ни одно из этих зверств не должно быть забыто.

«В то время, как в странах Европы, в особенности в прибалтийских государствах, стремятся переписать историю второй мировой, вычеркнуть из нее память о подвиге советских воинов, сносят памятники и, параллельно, занимаются героизацией нацизма, мы противопоставляем этой вакханалии открытый судебный процесс, где будут детально рассмотрены многочисленные факты преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области. Убийства мирных жителей, убийства душевнобольных, использование детей в качестве доноров крови ни одно из этих страшных преступлений не может остаться забытым, «похороненным» где-то в недрах исторических архивов. Наш долг рассказать об этих преступлениях и дать им четкую, однозначную правовую оценку», - рассказал Александр Дрозденко.

В открытом судебном процессе участвуют юристы, историки, представители общественности. Свидетельствами массового уничтожения советских граждан нацистами стали многочисленные архивные документы и фотохроники. Их представили государственные архивы Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. На суде также используются архивы штаба партизанского движения, Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, а также уголовные дела, возбужденные против нацистов в послевоенные годы.

Ленинградская область, Колпино. Городские кварталы в дни войны. Фото: ИТАР-ТАСС.

Особый интерес для исследователей представляют трофейные документы, в которых детально описаны будни нацисткой оккупации. В частности, из расстрельных ежедневников латышских карателей можно узнать о том, что в казнях мирных жителей принимали участие немецкие союзники из Финляндии и Испании, добровольцы из Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Эстонии, Латвии и Литвы. На суде также впервые будут широко рассматриваться преступления фашистов против душевнобольных в Психиатрической больнице им. Кащенко, а также факты использования детей из лагеря в Вырице в качестве доноров крови. За время оккупации в психиатрической больнице имени Кащенко было уничтожено 850 душевнобольных. В январе 1942 года на территории деревни Макарьевская пустынь нацисты расстреляли 248 женщин-инвалидов. В детском лагере принудительного содержания в поселке Вырица от нечеловеческих условий содержания, болезней, наказаний и принудительного сбора крови погибло более 200 детей.

Как подчеркнули в Следственном комитете России, представленные на суде свидетельства говорят о политике целенаправленного уничтожения, издевательств, угона в рабство и бессмысленного, не вызванного военной необходимостью, разрушения гражданских объектов на территории Ленинградской области. Историк Борис Ковалев, выступивший на процессе в качестве свидетеля, также убежден: количество жертв, политика, направленная не на ассимиляцию, а на вытеснение и уничтожение, которое продолжалось столь длительное время, соотношение погибших и выживших, - все это признаки того, что мирные жители подвергались именно геноциду.

Ленинградская область стала девятым регионом России, в котором проходят слушания по делу о геноциде советского народа. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и в Республике Крым. В начале сентября иск о признании фактов геноцида мирных граждан во время блокады Ленинграда был также подан в Санкт-Петербургский городской суд.