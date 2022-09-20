Актер Сергей Пускепалис Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Новость о трагической гибели Сергея Пускепалиса стала шоком для близких актера и его поклонников. Артист разбился в жутком ДТП в Ярославской области. Его бронированная машина во время движения по трассе зацепила фуру, после чего автомобиль с Пускепалисом упал набок, вылетел на встречную полосу и на огромной скорости лоб в лоб столкнулся с другой фурой.

Сергей Пускепалис выехал рано утром из Ярославля в Москву на списанном автомобиле инкассаторов. Актер специально купил бронированную машину, чтобы перегнать ее на Донбасс. "Он очень нужен нашим ребятам", - говорил 56-летний артист, известный широкой публике по ролям в фильмах "Метро" и "Шифр". Сергей вез термобелье для военных.

Судя по кадрам с места аварии, произошло сильное лобовое столкновение. Машина с актером выехала на встречную полосу и влетела на полном ходу в фуру. Страшная авария унесла жизнь не только Пускепалиса, но и водителя микроавтобуса, с которым он ехал.

Судя по кадрам с места аварии, произошло сильное лобовое столкновение. Фото: Кадр видео

Кабина грузовика оказалась смята, а от микроавтобуса, в котором ехал Пускепалис, почти ничего не осталось. Машину от сокрушительного удара просто сплющило. Артист скончался мгновенно.

Бывшая жена звезды Эльвира Данилина отметила, что не может поверить в случившиеся. "‎Да, это правда. Для меня это потрясение, я узнала это, пытаюсь прийти в себя" - рассказала 56-летняя актриса.

Отметим, с 1991 года артист был женат на Елене Петровой. С ней он прожил в браке больше 30 лет. Взрослый сын супругов Глеб пошел по стопам знаменитого отца - стал актером.