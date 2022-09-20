Актер и режиссер Сергей Пускепалис Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смертельное ДТП произошло в Ярославской области. Автомобиль Ford Transit, в котором ехал Сергей Пускепалис, вылетел на встречную полосу и врезался в фуру. Сергей и водитель микроавтобуса погибли на месте. Самое удивительное, что первая роль в кино у Пускепалиса называлась «участник аварии» в фильме Алексея Учителя «Прогулка». Знаки судьбы...

Таких актеров как Сергей Пускепалис называют харизматичными. Предельно искренний в любой роли. Амплуа простого русского (хотя наполовину литовец, наполовину болгарин) надежного мужика снискало ему народную любовь. Грубоватая внешность, но при этом очень притягательная и добрая. Пускепалис и в жизни был такой. «Чем больше будет хороших людей в моем исполнении, тем лучше. Не хочу играть негодяев, да и не получится у меня. Я и в жизни стараюсь быть положительным», - говорил он мне в интервью всего-то несколько месяцев назад.

Критики сразу приклеили ему ярлык провинциального самородка. Но это только наполовину правда. Про него можно сказать, словами известного мема: Пускепалис долго шел к успеху. Популярность и народная любовь пришли к нему поздно, когда актеру было уже за 40. При этом за его плечами было двадцать лет театрального стажа, что оставалось «за кадром» для широкого зрителя.

Фильм "Как я провел этим летом" Фото: кадр из фильма

Сергей Пуспекались родился 15 апреля 1966 года в городе Курске, можно сказать, в интернациональной семье. Отец, Витаутас Пускепалис - литовец, мама – этническая болгарка, родом из Молдавии. В раннем возрасте Сергей понял, что профессия его отца- геолога не овеяла лишь романтическим флером, о чем поется в песнях Юрия Визбора. Семья жила на Чукотке, но оттуда пришлось уехать (во время экспедиции на Крайнем Севере отец обморозил ноги) в город-курорт Железноводск. Там Сергей закончил школу и уехал в Саратов поступать в саратовское театральное училище.

В юности он мечтал о профессии летчика, но пришлось служить три года в войсках ВМФ в Североморске. Ну а детские мечты о небе победила любовь к сцене. Он работал несколько лет в саратовском Театре юного зрителя. Одновременно учился на режиссерском факультете ГИТИСа. Его судьба – классическая для провинциального актера/режиссера, который переезжал из города в город, сменял одну сцену на другую. Он успел поработать в драмтеатрах Омска, Самары, Магниторгорска, Уфы, Петропавловска-Комчатского, Ярославля, Челябинская…

Признание пришло в 40 лет. И, как всегда это бывает, благодаря кинематографу.

В многосерийном фильме Урсуляка "Жизнь и судьба" Фото: кадр из фильма

Его первая роль в кино была крошечной - «участник аварии» в фильме Алексея Учителя «Прогулка». Спустя три года он сыграл главную роль врача-анестезиолога Сергея Маслова в драме «Простые вещи» режиссера Алексея Попогребского. В этом фильме снимался блистательный Леонид Броневой, который был чрезвычайно требовательным к работе своих партнеров, но Пускепалисом остался доволен, что совпала с мнение жюри «Кинотавра», наградившего, по сути, кинодебютанта-Пускепалиса призом за лучшую мужскую роль.

Потом роли посыпались как из рога изобилия в картинах «Аптекарь», «Скоро весна», «Как я провел этим летом», «Жизнь и судьба», «Первый Оскар»… Он много снимался в криминальных и исторических сериалах: «Защита свидетелей», «А у нас во дворе...», «Крик совы», «Шифр», «Большие деньги», «Желтый глаз тигра», «Шаман» «Русские горки», «Золотая орда», «Напарники»… Часто его критиковали за то, что он актёр одной роли, везде одинаковый кого бы не играл. Он и сам подсмеивался над тем, что режиссеры видят его в одном амплуа: «Я так много сыграл и продолжаю играть полицейских, что вполне могу идти работать в «органы», - говорил мне Сергей. - Хотя в моей фильмографии есть разные роли, даже маньяка однажды сыграл. Но даже играя маньяка, мне было важно показать, что нарушать законы нельзя ни при каких обстоятельствах».

Кадр из сериала "Мухаббат"

О своей личной жизни он не распространялся. Известно, что первый раз женился на своей однокурснице по Саратовскому театральному училищу Эльвире Данилиной. Брак был не долгий. Второй брак был счастливым. Его жена Елена Петрова не актриса, а геолог по профессии. В июле 1992-го года у супругов родился сын Глеб, который, как и его отец, стал успешным актером. Глеб Пускепалис служит в Студии театрального искусства у Сергея Женовача. Его жена Екатерина по профессии парикмахер. Познакомились случайно. Екатерина согласилась бесплатно подстричь Глеба в благодарность за приглашение на спектакль. После чего он предложил ей еще один совместный поход в театр. Спустя 5 месяцев сделал предложение руки и сердца, Катя ответила согласием. У них растет дочь Александра.

Сергей Пускепалис в фильме "Одесский пароход" Фото: кадр из фильма

Сергей Пускепалис не раз говорил в интервью, что свободное время любит проводит в кругу семьи. Но после того, как три года назад он стал художественным руководителем Волковского академического театра в Ярославле, свободного времени почти не осталось. «Очень редко теперь бываю в Москве. Даже съемки, в которых я участвую, проходят в Ярославле. Это прекрасный город, в котором жить любо-дорого: Волга рядом, а сколько красивых церквей и разных достопримечательностей. То, что меня пригласили в первый русский драматический театр им.Волкова, меня устраивает во всем: и коллектив, и то, что это первый русский профессиональный театр, и его особый статус национального достояния народов России. И вообще по характеру я был и остаюсь провинциалом», - говорил он мне в своем последнем интервью.