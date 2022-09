В океане на спутнике Сатурна Энцеладе нашли фосфор

Струи, которые бьют из подледного океана Энцелада. Фото: NASA

Фосфор входит в состав ДНК. Он - основной элемент костей и зубов. Фосфором богаты растения, которые извлекают его из почвы. Без этого элемента жизнь – ее зарождение и существование - вряд ли возможна. В нашем понимании жизни, конечно.

И вот, как выяснилось в результате исследований и расчетов, которые провели ученые под руководством Кристофера Глейна (Christopher R. Glein) из Юго-Западного НИИ (Space Science and Engineering Division, Southwest Research Institute) фосфор в виде различных его соединений имеется в воде океана Энцелада – спутника Сатурна. Концентрация этого элемента примерно такая же, как и в океанах Земли. То есть, в 3-4 раза выше, чем считали ранее.

Океан Энцелада подогревается изнутри. Там не холодно. Фото: NASA

Точное количество фосфора удалось определить благодаря данным, собранным в свое время зондом «Кассини» (Cassini). Именно он дал понять, что подо льдом Энцелада скрыт океан.

На снимках, которые делал зонд, бороздивший окрестности Сатурна, были отчетливо видны струи – мощные фонтаны. Они били из трещин в ледяной корке Энцелада.

Впервые струи заметили в 2005 году, а в 2015 удалось взять из их пробы. Долго было непонятно что, собственно, брызжет, пока в NASA не пришли к выводу, что брызжет вода. Соленая вода. Теперь в этой воде обнаружен фосфор. Что существенно повышает шансы обнаружить там внеземную жизнь. Такое мнение авторы открытия обнародовали в статье, опубликованной на днях в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Чуть раньше подозрения в том, что Энцелад может быть обитаем, укрепили специалисты из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology). О чем сообщили в журнале Science Advances.

Дополнительный анализ все тех же данных, собранных «Кассини, и компьютерное моделирование продемонстрировали: участки с более соленой водой находятся на полюсах Энецелада – там, где лед толще всего. На экваторе лед тоньше и вода менее соленая. В среднем же насыщенность воды в океане спутника солью достигает примерно 30 граммам на литр. Это тоже должно благоприятствовать жизни и появлению каких-нибудь обитателей. Для сравнения, соленость земных – обитаемых - океанов 35 граммов соли на литр.

Земля, Луна и Энцелад (горошина слева). Фото: NASA

ДЛЯ СПРАВКИ

Диаметр Энцелада примерно 500 километров. Спутник весь покрыт водой, вода – много километров слоем льда. Во льду есть трещины.

Воду подогревают радиоактивный распад в каменном ядре, гравитационное взаимодействие с Сатурном и геотермальные источники на дне океана.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следы былой смерти

Канадские астрофизики из Университета Торонто (University of Toronto) обнаружили фосфор в туманностях, которые образовались в результате взрывов сверхновых звезд. Обнаружили среди других жизненно важных элементов - водорода, углерода, азота, кислорода и серы.

Фосфором оказались насыщены остатки взорвавшейся звезды Кассиопея А, расположенной в 11 тысячах световых лет от Земли. Его там в 100 раз больше, чем где-либо еще в Млечном пути. Источником этого фосфора скорее всего были живые существа - с костями и зубами. Как минимум, растения.

Взрыв произошел около 300 лет назад. И не исключено, что еще 11300 лет назад на какой-то планете у Кассиопеи А была жизнь.

Подробнее о том, что искать мертвых инопланетян проще, чем живых, в нашем материале.