Байден предложил на пост посла США в России главу дипмиссии в Армении Линн Трейси

Джо Байден номинировал на пост посла Соединенных Штатов в Российской Федерации Линн Трейси. Фото: ru.wikipedia.org

Администрация Белого дома распространила официальное заявление, согласно которому президент США Джо Байден номинировал на пост посла Соединенных Штатов в Российской Федерации Линн Трейси.

Теперь ее кандидатуру должен рассмотреть и утвердить соответствующий сенатский комитет Конгресса США после чего первая в истории американская женщина-посол в России сможет отправиться в Москву.

Линн Трейси уже работала в российской столице. Она была в длительной командировке в России в период с 2014 по 2017 гг.

Кадровый дипломат, выпускница Университета Джорджии она также владеет русским языком.

В послужном списке Трейси также дипломатическая служба в Пакистане, Казахстане, Туркмении, Кыргызстане.

В январе 2019 года стала Чрезвычайным и Полномочным послом США в Армении.

Также известно, что в Пакистане в 2008 году на нее было совершено покушение. По окончании командировки она была награждена.