«Я не знала, что он собирался жениться»: Агата Муцениеце впервые высказалась о свадьбе Прилучного и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян в августе сыграли пышную свадьбу. Фото: соцсети.

Отгремевшая в августе свадьба 34-летнего Павла Прилучного и 26-летней Зепюр Брутян наделала немало шума. Павел и Зепюр познакомились в 2018 году на съемках сериала «В клетке», на тот момент Прилучный был женат на Агате Муцениеце. Звезда «Мажора» прожил в браке с Агатой девять лет, она родила ему двоих детей – Мию и Тимофея. Супруги расстались отнюдь не друзьями. Муцениеце обвинила мужа в том, что он злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Павел же в недавнем интервью заявил, что годы после развода с Агатой «были адом», и что она оговорила его ради пиара.

По поводу свадьбы Прилучного и Зепюр публично не высказался только ленивый – все, кроме его бывшей жены. Агата долго хранила молчание и не комментировала новый брак экс-супруга. Но теперь все же сделала это. Муцениеце стала новой героиней YouTube-шоу Юлии Меньшовой, в котором откровенно рассказала о своих нынешних отношениях с Павлом.

О СВАДЬБЕ ПРИЛУЧНОГО И БРУТЯН

- Я нахожусь в ловушке. Ведь что бы ни случилось, информация до меня долетает всегда. Либо друзья звонят, либо подписчики сообщают. То есть люди почему-то считают, что я должна знать, - призналась Агата.

- Тебе кажется это странным? – удивилась Меньшова.

- Ну, наверное, нет, - ответила Муцениеце. - Наверное, это безысходность, и так будет всегда. Потому что мы повязаны на всю жизнь. Мы родители... Мы действительно потратили друг на друга внушительный кусок жизни. Поэтому для меня это (отношения Прилучного с Брутян – Ред.) был не сюрприз, я знала раньше. Но то, что он собирался жениться, не знала.

Агата Муцениеце родила актеру сына Тимофея и дочь Мию. Фото: соцсети.

О ХАЙПЕ НА РАЗВОДЕ

Юлия Меньшова напомнила о беседе Прилучного с Надеждой Стрелец, когда он обвинил Агату в хайпе на их разводе. Муцениеце призналась, что не стала смотреть интервью бывшего мужа. Однако она внимательно изучила комментарии под этим выпуском YouTube-шоу и составила свое представление о сказанном Павлом.

- Думаю, это интервью было его ошибкой. Не стоило давать, потому что… Там все видно. Видно, как человек пытается сказать одно, а думает по-другому. Знает, что какие-то вещи могут быть неприятны мне, и все равно сказаны. Понятно, что наша история расставания не слишком приятна и испортила его репутацию. Мне кажется, все было направлено на то, чтобы снова предстать принцем на белом коне. Это его образ, который он очень любит, а я его подпортила, - убеждена Агата. - Думаю, в любой ситуации для людей важно признать ошибки. Не увиливать, не отвечать междометьями, а честно сказать: «Блин, я натворил ошибок. Мне очень стыдно. Хочу исправиться». А он этого так и не сделал.

О СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ

Агата вспомнила свою совместную жизнь с «Мажором». Оказывается, у супругов всегда были разные бюджеты. Павел обеспечивал основные траты на дом и семью, Агата сама зарабатывала на свои нужды.

- Я свои деньги всегда держала отдельно. Так сложилось. Я ни на что не просила: ни на маникюр, ни на одежду, ни на продукты. Я со своего бюджета обеспечивала себе все, что хочу, и никогда не просила. А остальное Паша: телевизор купить или машину. Но на машину мы скидывались: я поменьше, он побольше, - сообщила актриса. - Мне неловко и стыдно просить, я не могу перебороть. Я убьюсь в лепешку, пойду украду ту шубу, но не буду просить. Не складывается у меня с этим. Синдром самозванца, наверно. Если мне дарят дорогие подарки, мне неловко.

Агата в YouTube-шоу «Сама Меньшова». Фото: кадр видео.

О ФАМИЛИИ ПРИЛУЧНАЯ

Выйдя замуж за Павла, Муцениеце сменила фамилию. И сейчас она по паспорту Агата Прилучная. Менять документы актриса не собирается, говорит, что не готова к бумажной волоките.

- У меня латышский паспорт, и если я поменяю фамилию, то мне надо будет менять столько документов! В титрах я все равно Муцениеце и прославляю свою фамилию, - отметила звезда.

При этом Агата не хочет, чтобы ее ассоциировали исключительно с Прилучным. Новой избраннице бывшего мужа она желает только счастья.

- Пожелаем новобрачным, счастья, гармонии, любви искренней, верности друг другу, понимания. Надеюсь, эта семья будет реально счастлива, - заверила Муцениеце (правда, неизвестно, насколько искренне).

Ради свадьбы с Зепюр Прилучный отменил отдых с детьми в августе. Фото: кадр видео.

О СОВМЕСТНЫХ ОТПУСКАХ С ЗЕПЮР БРУТЯН И МИРОСЛАВОЙ КАРПОВИЧ

Агата рассказала, что Павел не считает нужным предупреждать ее, что собирается увезти детей в отпуск вместе с новой пассией. Так, о совместном отдыхе Тимофея и Мии с папой и Зепюр Брутян Муцениеце узнала из соцсетей. Та же самая ситуация случилась, когда Прилучный сразу после развода крутил роман с Мирославой Карпович. Он сказал Агате, что едет с сыном и дочкой отдыхать в Крым, а позже Муцениеце узнала, вместе с ними туда отправилась Карпович. Актриса призналась, что была раздавлена этим обстоятельством. Но повлиять на бывшего мужа она никак не может.

- Он же со всеми сразу знакомил. Они тогда с Мирославой и детьми сразу поехали в Крым. Вот это была для меня сложная ситуация, я не могла понять, как это возможно. И тогда это меня уничтожало. Но я поняла, что так складываются отношения, я никак не могу повлиять на этого человека и не буду. Я с детьми разберусь потом. У меня замечательные дети. Они открытые, дружелюбные и любят людей, - отметила актриса.

Сейчас ради детей Агата даже готова ездить отдыхать вместе с новой женой Прилучного. Актриса вспомнила, как они с Павлом и с детьми провели каникулы в Дубае в январе этого года. Поклонники тогда обрадовались, что экс-супруги воссоединились. Однако Павел и Агата жили в разных отелях, а встречались только на совместных прогулках с детьми. Такой формат отпуска показался Муцениеце идеальным. Она готова и дальше отдыхать вместе с Павлом, и даже включить в свою компанию его новую жену Зепюр.

- Мне показалось, что это здорово и прекрасно, и я бы с радостью продолжала этот формат, даже с учетом новых персонажей в семье. Мне все нравится, все супер. Берем всех и поехали, но Паша, мне кажется, еще не готов, - предположила Агата.

По ее словам, они с мужем договаривались вновь провести совместный отдых с детьми в августе, но в последний момент Прилучный отказался.

- Паша сказал, что все отменяется, без объяснений. Сослался, что пресса начнет опять писать, - говорит актриса.

Лишь потом стало известно, почему Прилучный отменил совместный отдых с детьми. Тогда он уже планировал на август свадьбу с Брутян.